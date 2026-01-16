´Ú¹ñ¡¦Õú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¡¢¤¤ç¤¦È½·è¡¡ÂáÊáË¸³²¤Ê¤ÉÊ£¿ôÍÆµ¿¤á¤°¤ëºÛÈ½¡¡¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤â
ÆâÍð¼óËÅ¤ÎÍÆµ¿¤Ç»à·º¤¬µá·º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤Î¡ÖÂáÊáË¸³²¤ª¤è¤Ó¹ñÌ³°Ñ°÷¤Î¿³µÄ¸¢¿¯³²»ö·ï¡×¤Î1¿³È½·è¤¬¡¢¤¤ç¤¦¡Ê1·î16Æü¡Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë8·ï¤ÎºÛÈ½¤Î¤¦¤Á¡¢½é¤á¤Æ¤Î1¿³È½·è¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚÃíÌÜ¡ÛÕú¼â±Ù¡¢´Ú¹ñ¿Í1000¿Í¤¬Áª¤Ö¡Ö»Ë¾åºÇ°¤ÎÂçÅýÎÎ¡×¤Ë
¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¡¦·º»ö¹çµÄ35Éô¡Ê¥Ú¥¯¡¦¥Ç¥Ò¥ç¥óÉôÄ¹È½»ö¡Ë¤Ç¤Ï1·î16Æü¸á¸å2»þ¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÃ¼ì¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¡¢ÈÈ¿ÍÆ¨Èò¶µº¶¡¢¿¦¸¢ÍðÍÑ¤Ë¤è¤ë¸¢Íø¹Ô»ÈË¸³²¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ½·è¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÈ½·è¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£¸µÂçÅýÎÎ¤ÎÈ½·è¤¬À¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÑÜÝ·Ã¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¯¥Í¡Ë»á¡¢ÍûÌÀÇî¡Ê¥¤¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ð¥¯¡Ë»á¤ËÂ³¤¤¤Æº£²ó¤¬3²óÌÜ¤À¡£
ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÏºòÇ¯1·î3Æü¡¢ÂçÅýÎÎ·Ù¸î½è¤Î¿Í°÷¤òÆ°°÷¤·¤Æ¹â°Ì¸ø¿¦¼ÔÈÈºáÁÜºº½è¡Ê¸øÁÜ½è¡Ë¤ÎÂáÊáÎá¾õ¼¹¹Ô¤òÊªÍýÅª¤ËÁË»ß¤·¤¿ÍÆµ¿¤Ç¡¢ºòÇ¯7·î¡¢¥Á¥ç¡¦¥¦¥ó¥½¥¯ÆÃÊÌ¸¡»ö¥Á¡¼¥à¡ÊÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹´Â«µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²ü¸·ÎáÀëÉÛÅö»þ¤Ë°ìÉô¤Î¹ñÌ³°Ñ°÷¤À¤±¤ò¾·½¸¤·¡¢»Ä¤ë9¿Í¤Î¿³µÄ¸¢¤ò¿¯³²¤·¤¿ÍÆµ¿¡¢²ü¸·²ò½ü¸å¤Ë¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹Á°¼óÁê¤È¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ò¥ç¥óÁ°¹ñËÉÉôÄ¹´±¤¬»ö¸å¤ËÉû½ð¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò¡¢¤¢¤¿¤«¤âÅ¬Ë¡¤Ê¼êÂ³¤¤ò·Ð¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÁõ¤Ã¤Æµõµ¶¤ÎÀëÉÛÊ¸¤òºîÀ®¤·¡¢¤³¤ì¤òÇË´þ¤·¤¿ÍÆµ¿¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö·ûÀ¯Ãá½ø¤òÇË²õ¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦µõµ¶¤Î¥×¥ì¥¹¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡ÊPG¡Ë¤ò³°¿®¤ËÎ®ÉÛ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¡¢¥è¡¦¥¤¥ó¥Ò¥ç¥óÁ°¹ñ·³ËÉÄµ»ÊÎá´±¤é¤ÎÈëÏÃ¥Õ¥©¥óÄÌ¿®µÏ¿¤Îºï½ü¤ò¤½¤½¤Î¤«¤·¤¿ÍÆµ¿¤â¡¢º£²ó¤ÎºÛÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤ÏºòÇ¯12·î26Æü¤Î·ë¿³¸øÈ½¤Ç¡¢¡Ö¹ñ²Èµ¡´Ø¤ò»äÊª²½¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤ò±£ÊÃ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿½ÅÂçÈÈºá¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ç·×¤ÇÄ¨Ìò10Ç¯¤Î·º¤òµá·º¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÂáÊáË¸³²¤ÎÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·Ù¸î½è¤ò»äÊ¼²½¤·¤ÆÁÈ¿¥Åª¤ËÎá¾õ¼¹¹Ô¤òÁË»ß¤·¤¿Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤À¡×¤È¤·¡¢ÎÌ·º´ð½à¾å¤Î²Ã½Å¶è´Ö¡ÊÄ¨Ìò1¡Á4Ç¯¡Ë¤ò¾å²ó¤ëÄ¨Ìò5Ç¯¤òÊÌÅÓµá·º¤·¤¿¡£»Ä¤ë¿³µÄ¸¢¿¯³²¤Èµõµ¶¹Êó¤Ê¤É¤Ë¤ÏÄ¨Ìò3Ç¯¡¢ÀëÉÛÊ¸¤Î»ö¸åºîÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ¨Ìò2Ç¯¤ò¤½¤ì¤¾¤ìµá¤á¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆÃ¸¡¤Ï¡¢¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï¹ñÌ±¤Î¿®Ç¤¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢È¿¾Ê¤â¤Ê¤¯¡ØÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«¤¬ÍÄÃÕ¤À¡Ù¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸·¤·¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÏºÇ½ªÄÄ½Ò¤Ç¡ÖÂçÅýÎÎ·Ù¸î¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é²á¾ê¤Ç¤â²á¾ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÈÝÄê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¸øÁÜ½è¤ÏÁÊÄÉ¸¢¤Î¤Ê¤¤»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁÜºº¸¢¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÎá¾õ¼¹¹Ô¤Î°ãË¡À¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë°ìÊý¡¢¹ñÌ³²ñµÄ¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö45Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ñ²È¶ÛµÞ¸¢¹Ô»È¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ÄÌ¾ï¤Î¹ñÌ³²ñµÄ¤È¤Ï°Û¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹³ÊÛ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÎË¡Áâ³¦¤Ç¤Ïº£²ó¤ÎÈ½·è·ë²Ì¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸øÁÜ½èÁÜºº¤ÎÅ¬Ë¡À¤È²ü¸·ÀëÉÛ¤Î¼êÂ³¤¾å¤ÎàìáÓ¤ÎÍÌµ¤Ï¡¢ËÜÎ®»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆâÍð¼óËÅ¡×ºÛÈ½¤Ç¤â³Ë¿´¤È¤Ê¤ëÁèÅÀ¤À¤«¤é¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÎÈ½·è¤¬º£¸å¤ÎÆâÍðºáºÛÈ½¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¦¡ÖÉ÷¸þ·×¡×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
