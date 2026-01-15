¹á¹ÁÈ¯¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ø¥¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÆüËÜ¤Ç»ÏÆ°¡¡°ËÀªÃ°¥¢¥Ý¥»¥«¥ê¡¼¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×
¡¡´õæáÆ²¤Ï¡¢¹á¹Á¤Î¥È¥Ã¥×¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È ¥Þ¡¼¥ô¥£¥ó¡¦¥ê¥ó¡ÊMarvin Lin¡Ë¤¬¹á¹Á¤ËÁÏÀß¤·¤¿¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¡£¥ê¥ó¤¬¥Ø¥¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Î¿¿¿ñ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÃúÇ«¤Ê¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ä¿©À¸³è¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÉôÊ¬¤Þ¤Ç´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢È±¤äÆ¬Èé¤Î¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡È¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤Î·ò¹¯¡É¤òÀ°¤¨¤ë¡¢¡È¥Ø¥¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£3ÂåÂ³¤¯Ãæ°å³Ø¤Î²È·Ï¤Ç°é¤Ã¤¿¥ê¥ó¤Î¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¸Êª²Ê³Ø¥³¡¼¥¹¤Ç³Ø¤ó¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢¹á¹Á¤Ç¤Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö¥í¡¼¥º¥¦¥Ã¥É¡×¤ä¡Ö¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡×¤Ê¤É¤Ç¤â¼è¤ê°·¤ï¤ì¤ë¡£À¤³¦¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¿ô¡¹¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¼õ¾Þ¡£³Æ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃøÌ¾¿Í¤ä´Ú¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò¸ÜµÒ¤Ë»ý¤Ä¥µ¥í¥ó¤À¡£
¡¡OMG¡Ü¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¹á¹Á¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤ÉÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤Î°ìÈÖÎÉ¤¤À®Ê¬¤äÆÀ°Õ¤Êµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ³«È¯¡×¡Ê¥ê¥ó¡Ë¡£5Ç¯°Ê¾å¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ´ë²è³«È¯¤·¤¿¡£Ãæ°å³Ø¤Î²È·Ï¤Ç°é¤Ã¤¿¥ê¥ó¤¬¡¢Á´¿È¤Î·ò¹¯¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¡Öµ¤¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤¿¤á¤Î½èÊý¤òºÎÍÑ¤·¡¢²Ã¤¨¤Æ¥µ¥í¥ó¥ï¡¼¥¯¤Î¸½¾ì¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿ÃÎ¸«¤ÈÅìÍÎÅª¤Ê¥±¥¢È¯ÁÛ¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦½èÊýÀß·×¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¡£Æ¬Èé´Ä¶¤òÅÚÂæ¤«¤éÀ°¤¨¡¢È±ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹ÆÈ¼«¤Î½èÊý¤Ç¡¢È±¤ÈÆ¬Èé¤Îº¬ËÜÇº¤ß¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÈ±¤ÈÆ¬Èé¤ÎÇº¤ß¤ä´õË¾¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿3¥¿¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤òÂ·¤¨¤ë¡£¡ÖOMG¡Ü GLOSSY¡×¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤òµá¤á¤ëÈ±¤Ë¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¥Ä¥ä¤òÍ¿¤¨¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Ë¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥·¥ê¡¼¥º¡£ÀÈ¤¯½ý¤ó¤ÀÈ±¤òÆâÂ¦¤«¤é½¤Éü¤·¡¢¤¦¤Í¤ê¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¡¢¥Ï¥ê¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤Î¤¢¤ëÈ±¤ò³ð¤¨¤ë¡£¡ÖOMG¡Ü SCALP¡×¤Ï¥Ç¥£¡¼¥×¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÇÆ¬Èé¤ò·ò¤ä¤«¤ËÊÝ¤Ä¥·¥ê¡¼¥º¡£ÌÓº¬¤ò³èÀ²½¡¢¶¯²½¤·ÍýÁÛÅª¤Ê°éÌÓ´Ä¶¤ò°é¤à¡£¡ÖOMG¡Ü AIRY¡×¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤òµá¤á¤ëÈ±¤Ë¡¢¼«Á³¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡£¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤°õ¾Ý¤ÎÈ±¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡Ê³Æ250mL ³Æ2Ëü2660±ß¡Ë¡¢¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡Ê³Æ250g ³Æ2Ëü4530±ß¡Ë¤òÂ·¤¨¡¢ÆüËÜ¾åÎ¦µÇ°¥»¥Ã¥È¡ÊOMG¡Ü¥·¥ã¥ó¥×¡¼1¼ï¡¢OMG¡Ü¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È1¼ï¡¢¤É¤Á¤é¤âÁªÂò²ÄÇ½¡¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤¡Ë¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÀõÌîÇ²»å¤È¤Î¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥Ø¥¢¥¿¡¼¥Ð¥ó¡Ê2Ëü4970±ß¡Ë¤ä¡¢¥Ö¥é¥·3¼ï¡Ê3Ëü5750±ß¡¢3Ëü7950±ß¡¢4Ëü6310±ß¡Ë¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡KORE¤Ï¡¢°åÎÅÉÊ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ³«È¯¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢°éÌÓ¤ÈÌÓÈ±¤Î¶¯²½¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿Æ¬ÈéÍÑÈþÍÆ±Õ¡ÖKORE ¥¹¥«¥ë¥×¥±¥¢ÈþÍÆ±Õ¡×¡Ê50mL 6Ëü7980±ß¡Ë¤È¤Þ¤Ä¤²¡¦¤Þ¤æ¤²ÍÑÈþÍÆ±Õ¡ÖKORE ¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¡õ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦ÈþÍÆ±Õ¡×¡Ê6mL 2Ëü7280±ß¡Ë¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£·ò¹¯¤ÊÌÓÈ±¤ò°é¤àº¬ËÜ¤Ç¤¢¤ëÌÓÊñ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢Ê¬»Ò¤ÎºÙ¤«¤µ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤¿¿¢ÊªÀ®Ê¬¡¢¥ê¥Ý¥Ý¥ê¥µ¥Ã¥«¥é¥¤¥É¡¢¥Ô¥Ç¥£¥ª¥¥·¥¸¥ë¡¢¥¥ã¥Ô¥¥·¥ë¤Î¥Ð¥¤¥ª¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÆÈ¼«³«È¯¡£ÆÃµö¼èÆÀ¤Î¿»Æ©µ»½Ñ¤â²Ã¤¨¡¢ÌÓÈ±¤ÎÇº¤ß¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥»¥¿¥ó ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥ó¤¬ÍèÆü¤·¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡£¥ê¥ó¤Ï¡ÖÂÎ¸³²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À½ÉÊ¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬È±¤Î¥±¥¢¤È¤È¤â¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æ³¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£À½ÉÊ¤ò¤¿¤ÀÇä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¼±¤ò¶¦Í¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»ö¶È¤Ï¡¢693¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë´õæáÆ²ÆüËÜ»öÌ³¶É¡ÊÅìµþ¡¦ÌºÎÓÍµµ® ÂåÉ½¡Ë¤¬ÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥»¥¿¥ó ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢Æ±¥Õ¥í¥¢¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¡¢¥µ¥í¥ó¤Ç¤ÎÈÎÇä¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£2026Ç¯¾åÈ¾´üÃæ¤Ë´ØÀ¾¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤âÍ½Äê¤¹¤ë¡£
◾️´õæáÆ²¡§¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
◾️¡Ö´õæáÆ²¡×¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î14Æü¡Á1·î20Æü
²ñ¾ì¡§°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ËÜ´ÛÃÏ²¼2³¬ ¥¤¥»¥¿¥ó ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ ¥¢¥Ý¥»¥«¥ê¡¼
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-14-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å8»þ