²¬ÅÄ½Ú°ì¡õ»³ÅÄ°ÉÆà¤¬Ä«¤«¤é¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤¹¡ª¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡ÈÄ«¥Þ¥Ã¥¯(R)¡É¿·TVCM¸ø³«
²¬ÅÄ½Ú°ì¤È»³ÅÄ°ÉÆà¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡ÈÄ«¥Þ¥Ã¥¯(R)¡É2026Ç¯½é¤ÎTVCM¥·¥êー¥º¤¬¡¢1·î19Æü¤è¤êÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤ë¤Î¤â¡¢»Å»ö¤Î¤¦¤Á¤Ç¤¹¤è¡×
2026Ç¯¤â¡ÈÄ«¤Î´é¡É¤È¤·¤ÆTVCM¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤È»³ÅÄ°ÉÆà¡£
Ä«¤«¤éË»¤·¤¯Æ¯¤¯²¬ÅÄ¤ÎÎÙ¤Ç¡ÖÄ«¤«¤éÆ¯¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ°Î¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÒì¤¯»³ÅÄ¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï´Å¤¤¤ó¤¸¤ã¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤¿²¬ÅÄ¤ÎÌÜ¤Ë¡È¥Þ¥Ã¥¯¥°¥ê¥É¥ë¡É¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤ë¤Î¤â¡¢»Å»ö¤Î¤¦¤Á¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä«¤³¤½¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤¹»³ÅÄ¡£¤½¤·¤Æ¡È¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Î²Î¡É¤ÎÂØ¤¨²Î¤¬¶Á¤¤¤Æ¡ÖÄ«¥Þ¥Ã¥¯¥¿ー¥¤¥à¡×ÅþÍè¡ª
¡ÖÄ«¤«¤é¤·¤¢¤ï¤»¡×¤òËþµÊ¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£»£±Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É
¢£´Å¤¤¹á¤ê¤Î¤Ê¤«¡¢²¬ÅÄ¡õ»³ÅÄ¥³¥ó¥Ó¡Ö4Ç¯ÌÜ¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È
²¬ÅÄ½Ú°ì¤È»³ÅÄ°ÉÆà¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖÄ«¥Þ¥Ã¥¯¡×¤Î¿Íµ¤CM¥·¥êー¥º¤â¡¢2023Ç¯¤Î½é¶¦±é¤«¤é4Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¡£²ñ¼Ò¤Î¾å»ÊÌò¤Î²¬ÅÄ¤ÈÉô²¼Ìò¤Î»³ÅÄ¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤«¤±¤¢¤¤¤â¡¢³Ú¤·¤¤Ä«¤¬¼«Á³¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡È¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¹¥É¾¤À¡£
ºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡ØÄ«¤³¤½¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤¹¤Î¤À¡¿°Î¤¹¤®¤ë¡ÙÊÓ¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤«¤é»Å»ö¤Ë¶Ð¤·¤à²¬ÅÄ¤ÎÎÙ¤Ç¡¢¡Ö°Î¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯»³ÅÄ¤Ë¡¢²¬ÅÄ¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡È´Å¤¤¡É¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¥¹¥Èー¥êー¡£ÆÈÆÃ¤Î´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥°¥ê¥É¥ë¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë³Ý¤±¹ç¤¤¤«¤é¡¢¥°¥ê¥É¥ë¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç»£±Æ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥°¥ê¥É¥ë¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡È¥°¥ê¥É¥ëÇÉ¡É¤Î»³ÅÄ
Ä«¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ç¤Ï¡È¥°¥ê¥É¥ë¡É¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥°¥ê¥É¥ë(R) ¥½ー¥»ー¥¸¥¨¥Ã¥°¡×¤¬¹¥¤ß¤Ç¡¢¼«¤é¡È¥°¥ê¥É¥ëÇÉ¡É¤òÌ¾¾è¤ë»³ÅÄ¡£º£²ó¡¢½Ð±é¤¹¤ëCM¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆÌ£¤ï¤¦µ¡²ñ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿É½¾ð¤Ç»£±Æ¸½¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£½ÐÍè¤¿¤Æ¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥°¥ê¥É¥ë ¥½ー¥»ー¥¸¥¨¥Ã¥°¡×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Ã¤È´é¤ò¶áÉÕ¤±¤Æ¿¼¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¡Ö¤¤¤¤¹á¤ê¤¬¤·¤Þ¤¹～¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£ÎÙ¤ËºÂ¤ë²¬ÅÄ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»³ÅÄ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¤Ê～¡£ËÍ¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê～¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾®À¼¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ë»¤·¤¯Æ¯¤¯ÀèÇÚ¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥°¥ê¥É¥ëÌÜ¤¬¤±¤ÆµÞÀÜ¶á¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¸½¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¤È¤ë¤Î¤â»Å»ö¤Î¤¦¤Á¡¢¤ÈÄ«¤«¤é¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼ê¸µ¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥°¥ê¥É¥ë ¥½ー¥»ー¥¸¥¨¥Ã¥°¡×¤Ë¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·ー¥ó¤ËÎ×¤ó¤À²¬ÅÄ¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Àª¤¤¤è¤¯¶á¤Å¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦´ÆÆÄ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢²¬ÅÄ¤¬°Ø»Ò¤´¤È¿ÈÂÎ¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¥°¥ê¥É¥ë¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¡¢»³ÅÄ¤¬¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ò¤ÈËë¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÆÀ°Õ¤Ê²¬ÅÄ¤Ï¥Æ¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ï¤º¤«¿ô¥»¥ó¥Á¤Îµ÷Î¥¤Þ¤ÇµÞÀÜ¶á¤¹¤ë¡ÈÂçµ»¡É¤âÈäÏª¡£´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ê¡¢¸½¾ì¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¢£²¬ÅÄ¤é¤·¤¤¡È¿©¤Ù¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¥°¥ê¥É¥ë¤ò¥Ñ¥¯¥ê¡ª
¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤Î¡È¿©¤Ù¥«¥Ã¥È¡É»£±Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥°¥ê¥É¥ë ¥½ー¥»ー¥¸¥¨¥Ã¥°¡×¤òÎ¾¼ê¤ÇÊñ¤à¤è¤¦¤Ë»ý¤Á¡¢´Å¤¤¹á¤ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¡£¼ÂºÝ¤Ë¸ý¸µ¤Þ¤Ç±¿¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤«¡¢¿©¤ÙÊý¤ò²¿ÅÙ¤â¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï²¬ÅÄ¤«¤éËÜÈÖ¤ËÎ×¤ß¡¢¥¬¥Ö¥ê¤ÈÀª¤¤¤è¤¯¤«¤¸¤ê¤Ä¤¯¤È¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¡ª¡¡¤¹¤´¤¯¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¡×¤È´ÆÆÄ¤¬ÂçÀä»¿¡£¼þ°Ï¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¼¡¡¹¤Ë²¬ÅÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¿©¤Ù¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£²¬ÅÄ¤Ï¡ÖCM ¤Ï¤â¤¦¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤é30Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿»³ÅÄ
²¬ÅÄ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡È¿©¤Ù¥«¥Ã¥È¡É¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À»³ÅÄ¤Ï¡¢²¬ÅÄ¤Î¿©¤ÙÊý¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤Ù¤¯¥â¥Ë¥¿ー¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Ê¤¬¤é´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£»³ÅÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢Î¾¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡×¤ò¸ò¸ß¤Ë¿©¤Ù¤ë¡È2 ¸Ä¿©¤¤¡É¤ä¡¢¡ÖÂç¸ý¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯±éµ»¤Ê¤É¡¢¹ë²÷¤Ê¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ»£±Æ¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤â¼þ°Ï¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¥«¥á¥é¤¬²ó¤ë¤È¡¢»³ÅÄ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¹ë²÷¤Ë¡¢Âç¹¥¤¤Ê¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥°¥ê¥É¥ë ¥½ー¥»ー¥¸¥¨¥Ã¥°¡×¤ò¸µµ¤¤è¤¯¥Ñ¥¯¥ê¡ª¡¡²¬ÅÄ¤Î¡È¤ª¼êËÜ¡É¤â»²¹Í¤Ë¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¼Â¿©¥·ー¥ó¤ÇOK¥Æ¥¤¥¯¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£²¬ÅÄ½Ú°ì¡¢»³ÅÄ°ÉÆà ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
