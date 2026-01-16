¥¹¥¤¥¹¥Ý¤Î¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤É¡Ä¡ÄÌÀ¤é¤«¤Ë°ãÏÂ´¶¡ª¡¡¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬ºî¤Ã¤¿Ê¸»ú¤É¤ª¤ê¡Ö²øÊª¡×¥¹¥¤¥Õ¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½ÐÅ¸
¢£¥Ñ¥¤¥×¥Õ¥ì¡¼¥à¤È¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¤¿¥¹¥¤¥Õ¥È¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¢£Á´ÆüËÜ¥À¡¼¥È¥È¥é¥¤¥¢¥ëÁª¼ê¸¢¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò»ëÌî¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥Þ¥·¥ó¤À
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¤Þ¤¿¤Þ¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤¿
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¥Ô¥ó¤È¤¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÉ®¼Ô¤ÈÆ±Îà¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥¿¥¸¥Þ¥â¡¼¥¿¡¼¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âEV¤Î³«È¯¤äÈÎÇä¡¢³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥à¤ÎÂåÍýÅ¹¡¢Í¢Æþ¼Ö¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë´ë¶È¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¿¥¸¥Þ¥â¡¼¥¿¡¼¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÅÄÅè¤³¤ÈÅÄÅè¿Çî»á¡£¥Ñ¥¤¥¯¥¹¥Ô¡¼¥¯¤Ê¤É¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°¸å¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó»ÅÍÍ¤Î²½¤±Êª¤¸¤ß¤¿¥¹¥º¥¡¦¥¨¥¹¥¯¡¼¥É¡Ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤Û¤Ü¥¬¥ï¤À¤±¡Ë¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÌ¾¡£Ê¿À®½é´üÀ¸¤Þ¤ì¤«¤Ä¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¤Ç°é¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¶¯¤¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¼ç¤Ë¥¹¥º¥¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡õ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Ä¤â¹¤¯¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢2009Ç¯¤è¤ê¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¹¥º¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»ö¶È¤ò¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬µÛ¼ý¤·¹çÊ»¤·¤¿¤¿¤á¡£¥ï¡¼¥¯¥¹¤ÎDNA¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¡¢Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¤Ë¤Ê¤ó¤È8Ç¯¤Ö¤ê¤Î½ÐÅ¸¡£¥Ö¡¼¥¹¤Î1ÈÖÌÜÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤Ë¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë²½¤±Êª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬1ÂæÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡¡Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢2025Ç¯Ëö¤Ç¼õÃí¤ò½ª¤¨¤¿¥¹¥¤¥Õ¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÊZC33S¡Ë¡Ä¡Ä¤Ê¡¢¤Ï¤º¤À¤¬¤Ê¤ó¤À¤«ÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï¡É¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ÈÉ÷¡É¤À¤·¥Ü¥Ç¥£¤âÄ¶¥ï¥¤¥É¡£¥È¥É¥á¤Ë¡¢B¥Ô¥é¡¼¤«¤é¸å¤í¤¬¤´¤Ã¤½¤êÉâÍ·¡¢¥ê¥ä¥·¡¼¥ÈÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¸«¤Æ¤âÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤â¤½¤â¥¹¥¤¥¹¥Ý¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÏÁ´ÆüËÜ¥À¡¼¥È¥È¥é¥¤¥¢¥ëÁª¼ê¸¢¤ÎD¥¯¥é¥¹¤Ë¡É½Ð¤½¤¦¡É¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ì¾Á°¤Ï¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¤¥Õ¥È¡Ù¤Ç¤¹¡£D¥¯¥é¥¹¤Ï¶¥µ»ÀìÍÑ¼Ö¤¬½Ð¤é¤ì¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¥¯¥é¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¨¤¤¥¯¥ë¥Þ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ïºî¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï½ô»ö¾ð¤«¤é½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤éÁö¤ëÍ½Äê¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±º£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï²ø¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¾Ð¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤ª¤¤¡¢¥Þ¥¸¤«¡ª
¡¡¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÉáÄÌ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤ì¡¢¤É¤³¤é¤Ø¤ó¤¬¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Î¥¹¥¤¥¹¥Ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÂ³¤±¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÁ´Éô¥Ñ¥¤¥×¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¥¬¥ï¤Ï¥«¡¼¥Ü¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥¤¥×¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òÈï¤»¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥¤¥¹¥ÝÍ×ÁÇ¤Ï¥¼¥í¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤½¤Î¤â¤Î¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤ÆÁö¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥«¥Ð¡¼¤Î·Á¾õÅª¤Ë¡¢¥¹¥¤¥Õ¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÊZC33S¡Ë¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿K14C¤È¤¤¤¦1.4¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Î¥¹¥¤¥Õ¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÊZC31S~ZC32S¡Ë¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿M16A¤È¤¤¤¦¡¢1.6¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎNA¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ã¤Ý¤¤¡£¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÂçÀµ²ò¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¿È¤Ï²½¤±Êª¤½¤Î¤â¤Î¡£ÇÏÎÏ¤ÏÌó400ÇÏÎÏ¡¢¥È¥ë¥¯¤Ï50Nm¡¢¼Ö½Å¤Ï785kg¤ÈÄ¶·ÚÎÌ¡£¶îÆ°¤â¥Ù¡¼¥¹¼Ö¡Ê¤â¤Ï¤ä¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤¬¡Ë¤È°ã¤Ã¤ÆAWD¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤â1.9¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Þ¤Ç¥Ü¥¢¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤¬¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ZC33S¤Î1.4¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ü¥¢¥¢¥Ã¥×¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ÈÀèÂå¤Þ¤Ç¤Î1.6¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡×¤ÈºÇ¸å¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤ÆÁö¤ëÍ½Äê¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀË¤·¤¤¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¤³¤³¤Ë¤ÏÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£