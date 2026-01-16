³Ë¼Â¸³¤Ê¤·¤Î´ü´Ö¡¢²áµîºÇÄ¹¤òµÏ¿¡¡À¤³¦¤ËÏ¯Êó¤â²Ê³Ø¼Ô¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ê¸½¾õ¤ò·üÇ°
¡ÊCNN¡Ëº£½µ¡¢À¤³¦¤Ï³Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥í¥·¥¢¤äÊÆ¹ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñ¡¹¤¬·³»öÅª°Ò³Å¤òÂ³¤±¤ëºÇ¶á¤Î¾õ¶·¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È°Õ³°¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀáÌÜ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡Öº£Æü¸½ºß¡¢À¤³¦¤Ï8Ç¯4¥«·î¤È11Æü´Ö¤ò³Ë¼Â¸³¤Ê¤·¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï³ËÇúÈ¯¤Î¤Ê¤¤Æü¡¹¤ÎºÇÄ¹µÏ¿¤¬ËèÆü¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£Í«Î¸¤¹¤ë²Ê³Ø¼ÔÆ±ÌÁ¡ÊUCS¡Ë¤Î¾åµé²Ê³Ø¼Ô¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°»á¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ14Æü¤Î¥Ö¥í¥°µ»ö¤Ç¤½¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
14Æü¤Î²è´üÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¡¢1945Ç¯7·î16Æü¤ËÊÆ¹ñ¤¬¥Ë¥å¡¼¥á¥¥·¥³½£¥¢¥é¥â¥´¡¼¥É¤Ç³Ë¼Â¸³ÁõÃÖ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç³Ë»þÂå¤ÎËë³«¤±¤ò·Þ¤¨¤Æ°ÊÍè¡¢ÃÏµå¾å¤Ç³ËÇúÈ¯¤Î¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬ºÇÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¡Ö¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¼Â¸³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î¼Â¸³¤ËÂ³¤¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïËö´ü¤Î¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Ë¸¶»ÒÇúÃÆ¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤¿¡£
À¤³¦¤Ç¤ÎÄ¾¶á¤Î³Ë¼Â¸³¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬2017Ç¯9·î3Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ë¼Â¸³Ì¤¼Â»Ü´ü´Ö¤ÎºÇÄ¹¤Ï¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤¬ºÇ¸å¤Ë³Ë¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤¿1998Ç¯5·î30Æü¤«¤é¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬½é¤á¤Æ³Ë¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤¿2006Ç¯10·î3Æü¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°»á¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬³Ë¼Â¸³ºÆ³«¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤³¤Î¡ÖÏ¢¾¡µÏ¿¡×¤¬¤¤¤«¤ËÀÈ¡Ê¤â¤í¡Ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÈ¢¤òºÆ¤Ó³«¤±¤ë¤Î¤ÏÉÔÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÌÀ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡£¥¹¥Ý¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°»á¤Ï¤½¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍÞÀ©¤µ¤ì¤Ê¤¤³Ë¼Â¸³¤Ï¶¥Áè¤ÈÉÔ°ÂÄêÀ¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨´í¸±¤ÊÀ¤³¦¤Î¸½¾õ¤ËÅþÄìµöÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¡ÊÆ±»á¡Ë
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î·Ù¹ð¥µ¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢ÊÆ¥íÎ¾¹ñ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÇÛÈ÷²ÄÇ½¤Ê³ËÊ¼´ï¤Î¿ô¤Ë¾å¸Â¤òÀß¤±¤ë³ËÊ¼´ï¾òÌó¤Î2·î5Æü¤Î¼º¸ú¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¹ñºÝÊ¿ÏÂ¸¦µæ½ê¡ÊSIPRI¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤È¤Ê¤ë4300È¯°Ê¾å¤Î³ËÊ¼´ïÈ÷Ãß¤òÊÝÍ¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÌó3700È¯¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¹ñ¤ÇÀ¤³¦¤Î³ËÊ¼´ï¤Î90%¤òÀê¤á¤ë¡£
·³È÷´ÉÍý¶¨²ñ¡ÊARCA¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¼Â¸³°Ê¹ß¡¢À¤³¦¤Ç¤Ï8¥«¹ñ¤¬2056²ó¤Î³Ë¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Ï1030²ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¥í¥·¥¢¤¬¥½Ï¢»þÂå¤È¹ç¤ï¤»¤Æ715²ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬210²ó¡¢Ãæ¹ñ¤È±Ñ¹ñ¤¬45²ó¤º¤Ä¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬6²ó¡¢¥¤¥ó¥É¤¬3²ó¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤¬2²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼Â¸³¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î´Ä¾Ì¤«¤éÊÆ¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤Îº½Çù¡¢¥í¥·¥¢¤ÎËÌ¶Ë·÷¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¿ÍÂÎ¤ä´Ä¶¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ËÊ¼´ï¼Â¸³¤ÏÇúÃÆ¤Î¿·¤¿¤Ê¿ÊÊâ¤Î¸ú²Ì¤òÂ¬¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´ûÂ¸¤ÎÊ¼´ï¤¬È¯¼Í¸å¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼Â¸³¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÉÔÍ×¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£³ËÊÝÍ¹ñ¤Ï¸½ºß¡¢³ËÇúÈ¯¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç³Ë¥×¥í¥»¥¹¤òÌÏÊï¤Ç¤¤ë¡ÖÌ¤Î×³¦¼Â¸³¡×¤ò¹Ô¤¦µ»½Ñ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¥¹¥Ý¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤¬³Ë¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±¹ñ¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇËÄÂç¤Ê³ËÊ¼´ï¤ò¿®Íê¤Ç¤¤ë·Á¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï³Ë¼Â¸³¤òÍÞ»ßÎÏ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Î³ËÊ¼´ïÈ÷Ãß¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔ¿®´¶¤òÏªÄè¤·¡¢µÕ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥¹¥Ý¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£