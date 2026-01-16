Àî¸ý°ª¡Ö¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡©¡×¡¡¤Ö¤É¤¦¿§¤µ¤é¤Ä¤ä¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ÖËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡K-1¸µ3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÉðÂº¡Ê34¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀî¸ý°ª¡Ê27¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡©¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤Æ¼«»£¤ê¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Àî¸ý¡£
¡¡¤µ¤é¤Ä¤ä¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¤Ë¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ð¥ó¥°¡£¤Ö¤É¤¦¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÀÖ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¡È¤Ö¤É¤¦¿§¡É¥«¥é¡¼¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö°ª¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤£¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖAI¼Ì¿¿¤ß¤¿¤¤¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£