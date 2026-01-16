¥²¥¹¥È ¤Ë ¤Ï ¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤« ¡¢ Ãæß·Í¤Æó ¡¢ ²£ß·²Æ»Ò ¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦ Âç¶¶ÏÂÌé¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï ¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñー¥º¡¦¥Ê¥À¥ë¡ªÁú¹ß¤êÌÀÀ± ¡¦ ¤»¤¤¤ä ¤Î¾×·â±ÇÁü¤¬Áá¤¯¤âÂè£³ÃÆ¡ª
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï£±·î16Æü(¶â)Ìë£¶»þ55Ê¬¤«¤é¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¾×·âÅª½Ö´Ö TOP40¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤á¤¿ 4455 ËÜ¤Î¾×·â±ÇÁü¤ÎÃæ¤«¤é 50ËÜ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸·Áª¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤ò½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬ºÎÅÀ¤· 40 ËÜ¤Ë¸·Áª¤·¤¿¤â¤Î¤òÊüÁ÷¤¹¤ëº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤·Á¼°¤Î¾×·â±ÇÁüÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯6·î¡¦£¹·î¤È²áµî¤Ë£²²óÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ëËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¸«¤¿¾×·â±ÇÁü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÆÃ¼ìÀ¤Èº£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾×·â±ÇÁü¤Î¿ô¡¹¡¢¥Ê¥À¥ë(¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñー¥º)¤Î·Ú²÷¤Ê¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬Áê¤Þ¤Ã¤ÆÂç¹¥É¾¤È¤Ê¤ê¡¢Áá¤¯¤âÂè3ÃÆ¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè£³ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤âMC ¤ÏÁ°²ó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤»¤¤¤ä(Áú¹ß¤êÌÀÀ±)¡£È´·²¤Î¥àー¥É¥áー¥«ーµ¤¼Á¤È¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¤»ëÅÀ¤Î
¥³¥á¥ó¥È¤ÇÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¥Ê¥À¥ë(¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñー¥º)¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¤ÏÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤Î±éµ»¤¬¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤ë¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÏÆ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ìー¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿¸µ¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæß·Í¤Æó¡¢¸½ºß¤Ï3»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È²£ß·²Æ»Ò¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤ÇºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡¢¿Íµ¤ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥× ¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥êー¥ÀーÂç¶¶ÏÂÌé¤Ç¤¹¡£
ËÜÈÖÁÈ¤ÏÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊüÁ÷¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
©¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¢ã½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£¤»¤¤¤ä(Áú¹ß¤êÌÀÀ±)
Âè3ÃÆ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¾Ð¤¦ÎÌ¤¬²ó¤òÁý¤¹¤´¤È¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¤³¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢´í¤Ê¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤È´í¤Ê¤¤¤±¤ÉºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ì¾Ð¤¤¤¢¤ë±ÇÁü¤¬Â¿¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¥ー¥ïー¥É¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¡Ö¾Ý¤È²Ö²Ð¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¾Ð
¢£¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«
¾×·â¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤Ï¤ä´¶Æ°±ÇÁü¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤ÀÉÝ¤¬¤é¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ´¶Æ°¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢³Ø¤Ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤·É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤â¡ª(¾Ð)
¥¤¥ó¥É¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Ú¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«½Ð±é¾ðÊó¡Û
¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×¤Ï1·î16Æü(¶â)Ìë9»þ¥¹¥¿ー¥È¡ª
½é²ó¤Ï15Ê¬³ÈÂç¤ÇÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ãæß·Í¤Æó
ËÍ¤¬ºÎÅÀ¤·¤¿¤Î¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢¤¢¤È¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â³Æ²ÈÄí¤ÇºÎÅÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤É¤ì¤¬1°Ì¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤ê°ìÁØ¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯0ÅÀ¤È¤«1ÅÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿Ê¬ËÍ¤ÈÆ±¤¸±ÇÁü¤¬²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÎÅÀ¿ô¤ÏÉ¬¤ºÄã¤¤¤Ï¤º¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¾Ð
¢£²£ß·²Æ»Ò
¥Ðー¥¹¥Çー¤Î¤ªÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç¤¢¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ðー¥¹¥Çー¥Ñー¥Æ¥£ー¤·¤Á¤ã¤¦¤ä¤Ä¡£³Î¤«¤Ë¤¹¤´¤¯ÌÀ¤ë¤¤²ÈÂ²¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬ÌÀ¤ë¤¹¤®¤ëÉôÊ¬¤¬¾×·âÅª½Ö´Ö¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¿²µ¯¤¤Î»Ò¤É¤â¤Ï²¿¤·¤Ç¤«¤¹¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ë¤¢¤ë¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶µ·±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âç¶¶ÏÂÌé(¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò)
¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤Þ¤ºÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½é¤á¤ÆÊ¹¤¯¸ÀÍÕ¤È¤«¤â³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¶µ°é¤Ë¤â¤¤¤¤ÈÖÁÈ¤ä¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤¢¤ÈÍ£°ìËÍ¤¬ 10 ÅÀËþÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿±ÇÁü¤¬ÊüÁ÷¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤òËÍ¤ÏÀÚ¼Â¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×ー¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë±ÇÁü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÁÛÁü¤Ç¤¤ëÌÌÇò¤µ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÂ¿Ê¬ËÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û ¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¾×·âÅª½Ö´Ö TOP40¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û 2025Ç¯1·î16 Æü¡Ê¶â¡Ë18:55～19:55¡¡
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û MC¡¡¤»¤¤¤ä(Áú¹ß¤êÌÀÀ±)¡¡¡¡¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡¥Ê¥À¥ë(¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñー¥º)
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û ¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¢Ãæß·Í¤Æó¡¢²£ß·²Æ»Ò¡¢Âç¶¶ÏÂÌé(¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò)
¡Ú¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡Û Ⓒ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ