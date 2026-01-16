Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¤Î¡È½é¥¥¹¡É¡õ¸Æ¤ÓÊý¤ÎÊÑ²½¤Ë¡Ö¶»¥¥å¥ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÌåÀä¡×¤ÎÀ¼¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè75ÏÃ¤¬¡¢16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥é¥¹¥È¤ÎÅ¸³«¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
Ä«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥¤ò¹âÀÐ¡¢¥È¥¤ÎÉ×¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¤ë¡£
¥È¥¤È·ëº§¸å¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡£2¿Í¤Î·ëº§¤òÅÁ¤¨¤ë¿·Ê¹µ»ö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÏÆüËÜ¿Í¤À¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÀµºÂ¤âµû¤Î¾®¹ü¤â¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ø¥Ö¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»ÔÌ±¤Ï´î¤Ó¡¢2¿Í¤Î¿·µï¤òË¬¤ì¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤ò¾Î»¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¾Ð´é¤ÇÉ¬»à¤Ë±þÂÐ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÉ½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥È¥¤Ï²ÈÂ²¤ËÆâ½ï¤ÇÀ¾ÍÎÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Êì¡¦¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤È¼«Ê¬¤ÎÎÁÍý¤¬¸ý¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥È¡¢¥Ä¥«¥ì¥¿¡Ä¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£»ÔÌ±¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨Â³¤±¤ëÀ¸³è¤ËÈè¤ì¡¢¤ª¤«¤²¤ÇÂÚºßµ¤¬½ñ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¤Ç¤¤¿²ÈÂ²¤òµ¤¸¯¤Ã¤ÆËÜ²»¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¥È¥¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï±³¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤ÈÌóÂ«¤·¡¢¼«Ê¬¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Õ¤Ã¤¿¡£
ÍâÄ«¡¢¥È¥¤Ï½Ð¶ÐÁ°¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤ò¸Æ¤Ó»ß¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎËË¤ò»Øº¹¤·¤ÆÀ¾ÍÎÎ®¤Î°§»¢¤Ç¤¢¤ë¥¥¹¤òµá¤á¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡ÖReally¡©¡ÊËÜÅö¤Ë¡©¡Ë¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ëð÷¤¯¥È¥¤ËÍ¥¤·¤¯¥¥¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡£¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¡×¤È¾Ð´é¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¡¢¥È¥¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¥Ø¥Ö¥ó¤«¤é¤Î¥¥¹¤òµñÈÝ¡£¾È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ù¤º¡¢¤É¤Á¤é¤â¤Ò¤È¤ê¤ÇÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥Á¡¼¥¯¥¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¡×¸Æ¤Ó¤·¤¿¥È¥¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¶»¥¥å¥ó¡×¡Ö»ëÄ°¼Ô¤¬¾È¤ì¤ë¡×¡Ö¥¥¹¤ò¤Í¤À¤ë¥È¥¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÌåÀä¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Î»ëÀþ¤«¤é°¦¤ª¤·¤µ¤¬°î¤ì½Ð¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¸Æ¤Ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÄ«¤«¤é¹¬¤»¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
