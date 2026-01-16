´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ö¸å¤í»Ñ¤¬¤Û¤Ü¤¢¤¿¤·¡×¤ÎÌ¼¤È¤Î»¶Êâ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¤¬1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤È¤Î»¶Êâ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û42ºÐ¸µ¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ö¸å¤í»Ñ¤¬¤Û¤Ü¤¢¤¿¤·¡×¤Î2ºÐÌ¼¸ø³«
´Ý»³¤Ï¡Ö¤×¤¯¤×¤¯¤È2¿Í¤Ç¤ª»¶Êâ ¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤¬¤Û¤Ü¤¢¤¿¤·¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Î¥Õ¡¼¥É¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿»¶ÊâÃæ¤ÎÌ¼¤Î¸å¤í»Ñ¤ä¡¢Ì¼¤È¼«¿È¤Î±Æ¤¬ÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥ëÄ¢¤äÊì¿Æ¤ÈÌ¼¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò»þ´Ö¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤Ç¤â¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¡×¡Ö¤Û¤Î¤Ü¤Î¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ý»³¤Ï¡¢2020Ç¯9·î¤Ë¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎËÜÊÂ·ò¼£»á¤È·ëº§¡£2023Ç¯2·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ö¸å¤í»Ñ¤¬¤Û¤Ü¤¢¤¿¤·¡×¤ÎÌ¼¤È»¶Êâ
¢¡´Ý»³·ËÎ¤Æà¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
