¥ï¥ó¥¨¥ó¡¦´ØÅ¯ÂÁ¡¢¤â¤â¥¯¥íZ¡¦É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤é½Ð±é¡ª¡¡·àÃÄ»³ÅÄ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¿Íµ¤ºî¡Ø£¹¤Ç¥«¥¿¤¬¤Ä¤¯¡ÙºÆ±é·èÄê
¡¡µÓËÜ²È¡¦±é½Ð²È¤Î»³ÅÄÇ½Î¶¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤Ë¤è¤ë·àÃÄ»³ÅÄ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø£¹¤Ç¥«¥¿¤¬¤Ä¤¯¡Ù¤¬¡¢Åìµþ¡¦ËÜÂ¿·à¾ì¤Ë¤Æ3·î20Æü¡Á29Æü¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛONE N¡Ç ONLY¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢12.26È¯Çä¡ª¡¡2026Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏKING¤ÈPOP¡¡É½»æ¡õÆÃÅµ¥«¥Ã¥È°ìµó²ò¶Ø
¡¡2008Ç¯¤Ë»³ÅÄÇ½Î¶¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢±©Ä»Í³µ¤é¤òÉ®Æ¬¤Ë´úÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿·àÃÄ¡Ö»³ÅÄ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡£Å¯³ØÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÆÈÆÃ¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿±é·à¤Ï¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï2019Ç¯¡¢»³ÅÄ¥¸¥ã¥Ñ¥ó´úÍÈ¤²10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿»°Ï¢ÂÇ¸ø±é¤ÎÂè2ÃÆºîÉÊ¤È¤·¤Æ½é±é¤µ¤ì¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÅ¯³Ø¤È¾Ð¤¤¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ç·àÃÄ¤é¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£º£²ó¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ÆºÆ±é¤¹¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¡¦±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï·àÃÄ¤Î¼çºË¤òÌ³¤á¤ë»³ÅÄÇ½Î¶¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·àÃÄ¤ÎÁ´ºîÉÊ¤Îºî¡¦±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¡¢³°ÉôÉñÂæ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¹Ô¤¦Ëµ¤é¡¢1·îÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºòÇ¯ÊüÁ÷¤ÎTBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥°¥Ê¥¤¥È¡¼Ë¡¤ÎÌµË¡¼Ô¡¼¡Ù¤äNetFlix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¡Ø¿·Ê¹µ¼Ô¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Î¼¹É®¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¡¢º£²ó¤ÎºÆ±é¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤¯¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤È¤¢¤ë¿ýÁñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ææ¤ÎÀÄÇ¯¤È¤½¤ÎÊì¿Æ¡¢¤½¤·¤Æ2¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯Ëã¿ýÂÇ¤Á¤¿¤Á¤¬¿¥¤êÀ®¤¹ÉÔ»×µÄ¤ÊÊª¸ì¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥¿¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÀÄÇ¯¡¢¶áÅÄ¥Á¥Ò¥íÌò¤Ë¤Ï¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ONE N¡Ç ONLY¤Î´ØÅ¯ÂÁ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤¬2019Ç¯¤Î½é±é»þ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥Á¥Ò¥í¤ÎÊì¡¦¶áÅÄ¥«¥èÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡¢·àÃÄ¡ù¿·´¶ÀþºîÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¡¢Â¿¿ô¤ÎÉñÂæºîÉÊ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëµÈÅÄ¥á¥¿¥ë¡¢º£ºî¤Ç»³ÅÄ¥¸¥ã¥Ñ¥óºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¤Î¾¾ÅÄÂçÊå¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶áÇ¯Ìò¼Ô¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¥Ö¡¼¥Ó¡¼¤Î¥«¥¸¤È¡¢°ÂÄê´¶¤È¼ÂÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¡¡´Ø¤Ï¡ÖÉñÂæ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¡Ø³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¤Þ¤¿´Ñ¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¡£
¡¡É´ÅÄ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆËÜÂ¿·à¾ì¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¢¤ëÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶ÛÄ¥¤È´î¤Ó¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¤¤¤È¤¦¤Ï¡Öº£²ó¡¢ONE N¡Ç ONLY´Ø¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥á¥ì¥ó¥²¤Îµ¤»ý¤Á¡ÙÃç´Ö¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¾î¡¢¹¹¤Ë¤ÏµÈÅÄ¥á¥¿¥ë¤µ¤ó¡¢¤È½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¡¹¤È¤´°ì½ï½ÐÍè¤ë¤Î¤¬Ì¤ÃÎ¿ô²á¤®¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º»ä¤ÏËã¿ý¤ÎÎý½¬¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¤Ï2·î8Æü10»þ¤è¤ê¡ÊÍ½Äê¡Ë¡£
¡¡»³ÅÄ¥¸¥ã¥Ñ¥ó2026Ç¯3·î¸ø±é¡Ø£¹¤Ç¥«¥¿¤¬¤Ä¤¯¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ËÜÂ¿·à¾ì¤Ë¤Æ3·î20Æü¡Á29Æü¾å±é¡£
¡¡¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢´ØÅ¯ÂÁ¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³
¡Ö£¹¤Ç¥«¥¿¤¬¤Ä¤¯¡×¡£
2019Ç¯3·î¤Ë¾å±é¤·¤¿¡¢·àÃÄ10¼þÇ¯µÇ°¸ø±é3Éôºî¤Î1¤Ä¡£¤¿¤À»³ÅÄ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¤¤¤Ä¤â¡ÈºÆ±é¡É¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡È¿·ºî¡É¤Ë¶á¤·¤¤¤¯¤é¤¤°ã¤¦ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï2¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£1¤Ä¤Ï»³ÅÄÇ½Î¶¤¬¡Èº£¡É¤Î¸ÀÍÕ¤ä´¶³Ð¤Ç½ñ¤Ä¾¤¹¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¡È¿Í¡É¤¬°ã¤¦¤«¤é¡£Ìò¼Ô¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡£Æ±¤¸Ìò¤À¤È¤·¤Æ¤âÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢Âç¤Ê¤ê¾®¤Ê¤êÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¡£
º£²ó¡¢ONE N¡Ç ONLY´Ø¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥á¥ì¥ó¥²¤Îµ¤»ý¤Á¡×Ãç´Ö¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¾î¡¢¹¹¤Ë¤ÏµÈÅÄ¥á¥¿¥ë¤µ¤ó¡¢¤È½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¡¹¤È¤´°ì½ï½ÐÍè¤ë¤Î¤¬Ì¤ÃÎ¿ô²á¤®¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º»ä¤ÏËã¿ý¤ÎÎý½¬¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£´ØÅ¯ÂÁ¡ÊONE N¡Ç ONLY¡Ë
º£²ó¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤µ¤ó¤ÈÉñÂæ¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤¬Âç¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤¤¤Ä¤â¤ª¸«¤«¤±¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÊý¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉñÂæ¤Î·Ð¸³¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀµÄ¾ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î·Î¸Å¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¡¢¤½¤·¤ÆÌò¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉñÂæ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿´Ñ¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖ¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡Ê¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡Ë
º£²ó¡¢»³ÅÄ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆËÜÂ¿·à¾ì¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¢¤ëÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶ÛÄ¥¤È´î¤Ó¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛONE N¡Ç ONLY¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢12.26È¯Çä¡ª¡¡2026Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏKING¤ÈPOP¡¡É½»æ¡õÆÃÅµ¥«¥Ã¥È°ìµó²ò¶Ø
¡¡2008Ç¯¤Ë»³ÅÄÇ½Î¶¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢±©Ä»Í³µ¤é¤òÉ®Æ¬¤Ë´úÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿·àÃÄ¡Ö»³ÅÄ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡£Å¯³ØÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÆÈÆÃ¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿±é·à¤Ï¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï2019Ç¯¡¢»³ÅÄ¥¸¥ã¥Ñ¥ó´úÍÈ¤²10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿»°Ï¢ÂÇ¸ø±é¤ÎÂè2ÃÆºîÉÊ¤È¤·¤Æ½é±é¤µ¤ì¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÅ¯³Ø¤È¾Ð¤¤¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ç·àÃÄ¤é¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£º£²ó¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ÆºÆ±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤È¤¢¤ë¿ýÁñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ææ¤ÎÀÄÇ¯¤È¤½¤ÎÊì¿Æ¡¢¤½¤·¤Æ2¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯Ëã¿ýÂÇ¤Á¤¿¤Á¤¬¿¥¤êÀ®¤¹ÉÔ»×µÄ¤ÊÊª¸ì¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥¿¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÀÄÇ¯¡¢¶áÅÄ¥Á¥Ò¥íÌò¤Ë¤Ï¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ONE N¡Ç ONLY¤Î´ØÅ¯ÂÁ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤¬2019Ç¯¤Î½é±é»þ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥Á¥Ò¥í¤ÎÊì¡¦¶áÅÄ¥«¥èÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡¢·àÃÄ¡ù¿·´¶ÀþºîÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¡¢Â¿¿ô¤ÎÉñÂæºîÉÊ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëµÈÅÄ¥á¥¿¥ë¡¢º£ºî¤Ç»³ÅÄ¥¸¥ã¥Ñ¥óºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¤Î¾¾ÅÄÂçÊå¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶áÇ¯Ìò¼Ô¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¥Ö¡¼¥Ó¡¼¤Î¥«¥¸¤È¡¢°ÂÄê´¶¤È¼ÂÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¡¡´Ø¤Ï¡ÖÉñÂæ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¡Ø³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¤Þ¤¿´Ñ¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¡£
¡¡É´ÅÄ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆËÜÂ¿·à¾ì¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¢¤ëÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶ÛÄ¥¤È´î¤Ó¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¤¤¤È¤¦¤Ï¡Öº£²ó¡¢ONE N¡Ç ONLY´Ø¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥á¥ì¥ó¥²¤Îµ¤»ý¤Á¡ÙÃç´Ö¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¾î¡¢¹¹¤Ë¤ÏµÈÅÄ¥á¥¿¥ë¤µ¤ó¡¢¤È½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¡¹¤È¤´°ì½ï½ÐÍè¤ë¤Î¤¬Ì¤ÃÎ¿ô²á¤®¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º»ä¤ÏËã¿ý¤ÎÎý½¬¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¤Ï2·î8Æü10»þ¤è¤ê¡ÊÍ½Äê¡Ë¡£
¡¡»³ÅÄ¥¸¥ã¥Ñ¥ó2026Ç¯3·î¸ø±é¡Ø£¹¤Ç¥«¥¿¤¬¤Ä¤¯¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ËÜÂ¿·à¾ì¤Ë¤Æ3·î20Æü¡Á29Æü¾å±é¡£
¡¡¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢´ØÅ¯ÂÁ¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³
¡Ö£¹¤Ç¥«¥¿¤¬¤Ä¤¯¡×¡£
2019Ç¯3·î¤Ë¾å±é¤·¤¿¡¢·àÃÄ10¼þÇ¯µÇ°¸ø±é3Éôºî¤Î1¤Ä¡£¤¿¤À»³ÅÄ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¤¤¤Ä¤â¡ÈºÆ±é¡É¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡È¿·ºî¡É¤Ë¶á¤·¤¤¤¯¤é¤¤°ã¤¦ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï2¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£1¤Ä¤Ï»³ÅÄÇ½Î¶¤¬¡Èº£¡É¤Î¸ÀÍÕ¤ä´¶³Ð¤Ç½ñ¤Ä¾¤¹¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¡È¿Í¡É¤¬°ã¤¦¤«¤é¡£Ìò¼Ô¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡£Æ±¤¸Ìò¤À¤È¤·¤Æ¤âÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢Âç¤Ê¤ê¾®¤Ê¤êÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¡£
º£²ó¡¢ONE N¡Ç ONLY´Ø¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥á¥ì¥ó¥²¤Îµ¤»ý¤Á¡×Ãç´Ö¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¾î¡¢¹¹¤Ë¤ÏµÈÅÄ¥á¥¿¥ë¤µ¤ó¡¢¤È½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¡¹¤È¤´°ì½ï½ÐÍè¤ë¤Î¤¬Ì¤ÃÎ¿ô²á¤®¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º»ä¤ÏËã¿ý¤ÎÎý½¬¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£´ØÅ¯ÂÁ¡ÊONE N¡Ç ONLY¡Ë
º£²ó¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤µ¤ó¤ÈÉñÂæ¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤¬Âç¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤¤¤Ä¤â¤ª¸«¤«¤±¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÊý¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉñÂæ¤Î·Ð¸³¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀµÄ¾ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î·Î¸Å¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¡¢¤½¤·¤ÆÌò¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉñÂæ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿´Ñ¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖ¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡Ê¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡Ë
º£²ó¡¢»³ÅÄ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆËÜÂ¿·à¾ì¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¢¤ëÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶ÛÄ¥¤È´î¤Ó¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£