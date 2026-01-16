°¦¤ÈÇË²õ¤ÎÄË²÷¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ø¥¶¡¦¥Ö¥é¥¤¥É¡ª¡Ù¡¢¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡õ¥¸¥§¥·¡¼¡ß¥Þ¥®¡¼´ÆÆÄ¤Î¶»Ç®¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÅþÃå
¡¡¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥ê¡¼¤È¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ù¡¼¥ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥Ö¥é¥¤¥É¡ª¡Ù¡Ê4·î3Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢°µÅÝÅªÇ®ÎÌ¤ÎËÜÍ½¹ð¡¢¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤È¥Þ¥®¡¼¡¦¥®¥ì¥ó¥Û¡¼¥ë´ÆÆÄ¤òÂª¤¨¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥Ö¥é¥¤¥É¡ª¡Ù°µÅÝÅªÇ®ÎÌ¤ÎËÜÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤È²Ö²Ç¡Ô¥Ö¥é¥¤¥É¡Õ¤¬Éå¤Ã¤¿À¤³¦¤ËÃæ»Ø¤òÆÍ¤Î©¤Æ¤ë¡¢°¦¤ÈÇË²õ¤ÎÄË²÷¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï1930Ç¯Âå¥·¥«¥´¡£¼«¤é¤òÁÏÂ¤¤·¤¿Çî»Î¤ÎÌ¾Á°¤ò¼Ú¤ê¡È¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡É¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿²øÊª¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Ë´÷¤ß·ù¤ï¤ì¡¢Ã¯¤È¤â¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Ï¡¢¹âÌ¾¤Ê¸¦µæ¼Ô¥æ¡¼¥Õ¥©¥í¥Ë¥¦¥¹Çî»Î¤Ë¡ÖÈ¼Î·¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ÍÍê¡£¤½¤ÎÍê¤ß¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤¿Çî»Î¤Ï¡¢Êè¤«¤é·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿½÷À¤Î°äÂÎ¤òÈà¤Î²Ö²Ç¡Ô¥Ö¥é¥¤¥É¡Õ¤È¤·¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤ë¡£¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤ÏÆ¨Èò¹Ô¤Ë½Ð¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤¬¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ä·Ù»¡¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹³×Ì¿¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëËµ¤é´ÆÆÄ¶È¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢½é´ÆÆÄºîÉÊ¤Î¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥É¡¼¥¿¡¼¡Ù¡Ê2021¡Ë¤ÇÂè94²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞµÓ¿§¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥®¡¼¡¦¥®¥ì¥ó¥Û¡¼¥ë¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¡¢¥¯¥í¥¨¡¦¥¸¥ã¥ª´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¥Ï¥à¥Í¥Ã¥È¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ³ÍÆÀ¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤¿·À±¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥ê¡¼¤È¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¡Ê2010¡Ë¤ÇÂè83²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¾ïÏ¢ÇÐÍ¥¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ù¡¼¥ë¡£¤³¤Î2¿Í¤¬¡¢À¸¡¹¤·¤¯Á¯Îõ¤Ê±éµ»¤Ç¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤È¤½¤Î²Ö²Ç¡Ô¥Ö¥é¥¤¥É¡Õ¤Ë¿·¤¿¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¡£
¡¡¶¦±é¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥µ¡¼¥¹¥¬¡¼¥É¡¢¥¢¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Ë¥ó¥°¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥®¥ì¥ó¥Û¡¼¥ë¡¢¥Ú¥Í¥í¥Ú¡¦¥¯¥ë¥¹¡£
¡¡ËÜÍ½¹ð¤Ï¡¢³¬ÃÊ¤«¤éÅ¾Íî¤·Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿À¸Á°¤Î²Ö²Ç¡Ô¥Ö¥é¥¤¥É¡Õ¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥ê¡¼¡Ë¤Î¡ÖÃ¯¤«½õ¤±¤Æ¡×¡Ö»ä¤ÏË¾¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£Â³¤¤¤ÆÈà½÷¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ù¡¼¥ë¡Ë¤È¥æ¡¼¥Õ¥©¥í¥Ë¥¦¥¹Çî»Î¡Ê¥¢¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Ë¥ó¥°¡Ë¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢¼ê½ÑÂæ¤ÇºÆ¤ÓÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»Ñ¤¬¡£
¡¡À¸Á°¤Îµ²±¤òÁ´¤Æ¼º¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥É¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¹¤¤ËÅÏ¤ë¸ÉÆÈ¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï²øÊª¤À¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡Ö°ì½ï¤Í¡×¤ÈÀÚ¤Ê¤¤É½¾ð¤Ç¸«¤Ä¤áÊÖ¤¹¥Ö¥é¥¤¥É¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÏÉå¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÃ²¤¯¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂ³¤¡¢Æó¿Í¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤òµÔ¤²¤Æ¤¤¿À¤³¦¤Ø¤ÎÈ¿µÕ¤Ø¤È¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¨¡¡£
¡¡·Ù»¡¤«¤éÄÉ¤ï¤ì¤ë¿È¤È¤Ê¤ê¡¢°¦¤ÈÇË²õ¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤¹Æó¿Í¤ÎÆ¨Èò¹Ô¡Ô¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¡Õ¤Ï¡¢¼«Í³¤òëð²Î¤·¾Ð´é¤Ç¼Ö¤òÈô¤Ð¤¹ÑëÆáÅª¤Ê¸÷·Ê¤«¤é¡¢·ã¤·¤¤½Æ·âÀï¡¢¤½¤·¤Æ¶¸µ¤Åª¤Ê¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ø¤È²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÄÉ¼ê¤ËÂÐ¤·½Æ¤ò¤Ö¤ÃÊü¤¹¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥¤¥É¤â¤Þ¤¿¡¢Ì¿¤Û¤·¤µ¤Ëµö¤·¤òÀÁ¤¦ÃË¡Ê¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥®¥ì¥ó¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Í¡×¤Èí´í°¤Ê¤¯½Æ¸ý¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥É¤Î¡Ö»à¼Ô¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¤Æ¡ª»ä¤ÎÀ¼¤ò¡ª¡×¤È¤¤¤¦º²¤Î¶«¤Ó¤Ï¡¢µÔ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢³×Ì¿¤Î²Ð¼ï¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ØÅÁÇÅ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ö¥é¥¤¥É¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë¥Ï¥Ã¥È¤ÎÃË¡Ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥µ¡¼¥¹¥¬¡¼¥É¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤¤¤Ö¤«¤·¤²¤ÊÌÜÀþ¤òÁ÷¤ë½÷À¡Ê¥Ú¥Í¥í¥Ú¡¦¥¯¥ë¥¹¡Ë¤Î»Ñ¤â¡£Èà¤é¤È¥Ö¥é¥¤¥É¤Î´Ø·¸¤Ï¡©ÄÉ¤¦¼Ô¤ÈÄÉ¤ï¤ì¤ë¼Ô¡¢¸òºø¤¹¤ë»×ÏÇ¤¬¡¢°¦¤ÈÇË²õ¤ÎÆ¨Èò¹Ô¤ò¤µ¤é¤Ê¤ëº®ÆÙ¤Ø¤ÈÆÍ¤Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡±ÇÁü¤Î½ªÈ×¤Ç¡¢¡È¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î²Ö²Ç¡É¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤¤¤¨¡¢Ã¯¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç±þ¤¨¤ë¥Ö¥é¥¤¥É¡£Èà½÷¤ÎÂÖÅÙ¤ËÌÌ¿©¤é¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢´¶Ã²¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£¤½¤·¤ÆÀ¸¤È»à¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦°µ´¬¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Ï¢Â³¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¸«¤ë¼Ô¤òÄ©È¯¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥¤¥É¤Î¡ÖÉÝ¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£ºÇ¹âÄ¬¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¡¢Ì¤ÂÎ¸³¤Î±ÇÁüÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¦ËÜºî¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬¹â¤Þ¤ëÍ½¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥æ¡¼¥Õ¥©¥í¥Ë¥¦¥¹Çî»Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ô¥Ö¥é¥¤¥É¡Õ¤¬»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¼ê½ÑÂæ¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¡¢¿¼¤¤¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é°¦¤ÈÇË²õ¤ØÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿¤â¤Î¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Þ¥®¡¼¡¦¥®¥ì¥ó¥Û¡¼¥ë´ÆÆÄ¤È¼ç±é¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥ê¡¼¤¬»£±Æ¸½¾ì¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¡¢Æó¿Í¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Î¥à¥Ó¥Á¥±¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ï1·î16Æü14»þ¤è¤êÈ¯Çä¡£²Á³Ê¤Ï1500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥Ö¥é¥¤¥É¡ª¡Ù¤Ï¡¢4·î3Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
