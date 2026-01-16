¥ß¥»¥¹Æ£ß·ÎÃ²Í¡¢½é¤Î¥É¥é¥Þ¸½¾ì¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯¶ÛÄ¥¡×¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤â¡ÚÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¤¬1·î15Æü¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Á¢¨½é²ó25Ê¬³ÈÂç¡¿1·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤Ë¶¦±é¤Î¶¦±é¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing & Prince¡Ë¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢ÃæÀîÂçÊå¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë ¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ£ß·¤¬½é¤Î¥É¥é¥Þ¸½¾ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹Æ£ß·¤Î¥Ð¥Ç¥£±é¤¸¤ë¥¤¥±¥á¥ó¥¢¥¤¥É¥ë
±ÊÀ¥±é¤¸¤ëÅß¶¶¹Ò¤Î¥Ð¥Ç¥£¡¦Ì¸ÌðÄ¾ÅÍ¤ò±é¤¸¤¿Æ£ß·¤Ï¡¢º£²ó¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£½é¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤Ï¤â¤¦11Ç¯¡¢12Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢±éµ»¤Î¸½¾ì¤³¤ó¤Ê¤Ë¶õµ¤´¶¤â¥Æ¥ó¥Ý´¶¤â°ã¤¦¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤ªÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤Ï¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤òºÙ¤«¤¯¡¢ÃúÇ«¤Ë1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆÆ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢²¹¤«¤¤¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¤½¤ó¤ÊÆ£ß·¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±ÊÀ¥¤Ï¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤¬ÆüÍË·à¾ì¤Ã¤Æ¤À¤¤¤Ö¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤´ËÜ¿Í¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤«¤é¸«¤¿¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦±éµ»¤ò¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤â¤¦¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¥Ð¥Ç¥£¤Ê¤¬¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¡¢Æ£ß·¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡Ä¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¤Ï¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á¡È°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ê¡á¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë¡Ë¡É¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢ÆüÍË·à¾ì»Ë¾åÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÅÜÅó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥ß¥»¥¹Æ£ß·¡¢½é¤Î¥É¥é¥Þ¸½¾ì¸ì¤ë
¢¡¥ß¥»¥¹Æ£ß·¤ò±ÊÀ¥Î÷¤¬Àä»¿
¢¡ÎëÌÚÎ¼Ê¿¼ç±é¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×
