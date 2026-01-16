¡ÚµþÀ®ÇÕ¡Û·ìÅýÇÏ¥½¥é¥Í¥ë¥Þ¥ó¤Ï£·ÏÈ£±£²ÈÖ¡¡¥¥»¥»º¶ð½Å¾Þ½éÄ©Àï£Ö¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï£¸ÏÈ£±£µÈÖ¡¡ÏÈ½ç·èÄê
¢¡Âè£¶£¶²óµþÀ®ÇÕ¡¦£Ç£³¡Ê£±·î£±£¸Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡ÏÈ½ç¤¬£±·î£±£¶Æü¡¢·èÄê¤·¤¿¡£ÁÄÊì¤Ë£Ç£±¡¦£¶¾¡¤òµó¤²¤¿¥Ö¥¨¥Ê¥Ó¥¹¥¿¤¬¤¤¤ë·ìÅýÇÏ¥½¥é¥Í¥ë¥Þ¥ó¡Ê²´£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¼êÄÍµ®µ×±¹¼Ë¡¢Éã¥Õ¥£¥¨¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Ë¤Ï¡¢£·ÏÈ£±£²ÈÖ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£½éÇ¯ÅÙ¤ÎÉã¤Î»º¶ð¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ½Å¾Þ¤ËÄ©¤à¥¢¥¯¥»¥¹¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¾åÂ¼ÍÎ¹Ô±¹¼Ë¡¢Éã¥¥»¥¡Ë¤Ï£¸ÏÈ£±£µÈÖ¤Ë·èÄê¡£Ì¤¾¡ÍøÀï¡¢É´ÆüÁðÆÃÊÌ¤ò£²Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥¢¥Ã¥«¥ó¡Ê²´£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦±üÂ¼Éð±¹¼Ë¡¢Éã¥Û¡¼¥¯¥Ó¥ë¡Ë¤Ï£´ÏÈ£¶ÈÖ¤«¤é¤ÎÈ¯Áö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÏÈ½ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡ÊÇÏÈÖ¡¢ÇÏÌ¾¡¢ÀÎð¡¢µ³¼ê¡¢¶ÔÎÌ¤Î½ç¡Ë¡£
¡Ê£±¡Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ï¥ä¥Æ¡¡¡¡¡¡²´£³¡¡Ã°Æâ¡¡Í´¼¡¡¡£µ£·
¡Ê£²¡Ë¥Ý¥Ã¥É¥¯¥í¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡²´£³¡¡Âçµ×ÊÝ¡¡Í§²í¡¡£µ£·
¡Ê£³¡Ë¥¹¥Æ¥é¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¡¡¡¡¡²´£³¡¡ÉðÆ£¡¡²í¡¡£µ£·
¡Ê£´¡Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥¨¥Ê¥¸¡¼¡¡¡¡²´£³¡¡¸Íºê¡¡·½ÂÀ¡¡£µ£·
¡Ê£µ¡Ë¥·¥ç¥¦¥°¥ó¥Þ¥µ¥à¥Í¡¡²´£³¡¡²®Ìî¡¡¶Ë¡¡£µ£·
¡Ê£¶¡Ë¥¢¥Ã¥«¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²´£³¡¡ÃÓÅº¡¡¸¬°ì¡¡£µ£·
¡Ê£·¡Ë¥¢¥á¥Æ¥å¥¹¥È¥¹¡¡¡¡¡¡²´£³¡¡ÄÅÂ¼¡¡ÌÀ½¨¡¡£µ£·
¡Ê£¸¡Ë¥Ñ¥é¥Ç¥£¥ª¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡²´£³¡¡À¾ÄÍ¡¡Þ«Æó¡¡£µ£·
¡Ê£¹¡Ë¥¿¥¤¥À¥ë¥í¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡²´£³¡¡»°±º¡¡¹ÄÀ®¡¡£µ£·
¡Ê£±£°¡Ë¥¸¡¼¥Í¥¥ó¥°¡¡¡¡¡¡¡¡²´£³¡¡ºØÆ£¡¡¿·¡¡£µ£·
¡Ê£±£±¡Ë¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¥²¥¤¥ë¡¡¡¡²´£³¡¡²£»³¡¡ÏÂÀ¸¡¡£µ£·
¡Ê£±£²¡Ë¥½¥é¥Í¥ë¥Þ¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡²´£³¡¡¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ë¡¡£µ£·
¡Ê£±£³¡Ë¥Ý¥ë¥Õ¥å¥í¥²¥Í¥È¥¹¡¡²´£³¡¡²£»³¡¡Éð»Ë¡¡£µ£·
¡Ê£±£´¡Ë¥¨¥ê¥×¥Æ¥£¥¯¥«¡¼¥Ö¡¡²´£³¡¡¿û¸¶¡¡ÌÀÎÉ¡¡£µ£·
¡Ê£±£µ¡Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²´£³¡¡ËÌÂ¼¡¡Í§°ì¡¡£µ£·