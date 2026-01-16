¶áÇ¯¡ÈË¡Î§²È¤ÎÌò¡ÉÂ¿¤¤¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡ÖË¡Áâ³¦¤ËÆþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
ÇÐÍ¥¤Î¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ê40ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤³¤Î¿ôÇ¯¡¢Ë¡Î§²È¤ÎÌò¤¬Â¿¤¯¡ÖË¡Áâ³¦¤ËÆþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¡Ö¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Ä«¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿¡©¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤³ºÇ¶á¡¢Ë¡Î§²È¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡ÖË¡Áâ³¦¤ËÆþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë±óÆ£·û°ì¤âVTR½Ð±é¤·¡¢¡Öº£²ó¥»¥ê¥Õ¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ÂçÊÑ¤Ç¡£NGÏ¢È¯¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËNG¤ò½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¤ÏÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾¾»³¤ÏËÄÂç¤Ê¥»¥ê¥ÕÎÌ¤ÈÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤±éµ»¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡×¤È¾Þ»¿¤·¤¿¡£
