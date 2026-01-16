¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤ÎºÇ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÖÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¡×¡¡1·î¤Î2Ï¢Àï¡Ä¥¢¥®¡¼¥ì´ÆÆÄ¤¬Áª¤ó¤À27¿Í¡ÖÁª¼êÁØ¤ÎÀ°È÷¡×
¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¡¢¹ñÆâÁÈ¤ÇÄ´À°
¡¡¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥¢¥®¡¼¥ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤¬¡¢¿·Ç¯½é¿Ø¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1·î22Æü¤Ë¥Ñ¥Ê¥Þ¡¢25Æü¤Ë¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë2Ï¢Àï¤Ë¸þ¤±¡¢¹ñÆâÁÈ27¿Í¤Ë¤è¤ëÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸ø³«¡£FIFA¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¹ñÆâÁÈ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥®¡¼¥ì´ÆÆÄ¤¬Áª½Ð¤·¤¿º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¹ñ³°¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Î¾»î¹ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢1·î22Æü¤Ë¥Ñ¥Ê¥Þ¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½¡¢25Æü¤Ë¤Ï¥Ü¥ê¥Ó¥¢¡¦¥µ¥ó¥¿¥¯¥ë¥¹¤Ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥®¡¼¥ì´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æº£²ó¤Î2Ï¢Àï¤Ï¡¢Àï½ÑÄ´À°¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÅÚÂæ¸Ç¤á¤Ë¸þ¤±¤¿µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¥¢¥®¡¼¥ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Áª¼êÁØ¤ÎÀ°È÷¤äÀï½Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ò¿Ê¤á¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤À¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖÎ¾ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡¢¼¡²óWÇÕ½Ð¾ì¤äÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢GK¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥Þ¥é¥´¥ó¡Ê¥¯¥é¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡¢DF¥ê¥Á¥ã¥ë¥É¡¦¥ì¥Ç¥¹¥Þ¡Ê¥Á¥Ð¥¹¡Ë¡¢MF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥é¥¤¥Í¥¹¡Ê¥Æ¥£¥°¥ì¥¹¡Ë¡¢FW¥Ø¥ë¥Þ¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Æ¥é¥á¡Ê¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¡Ë¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¿·ÂÎÀ©¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¾Íè¤ÎÂåÉ½ÄêÃå¤ò·ü¤±¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥®¡¼¥ì´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê²½¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë