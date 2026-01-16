BTS¡¢5ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØARIRANG¡Ù¡Ä¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ÈÆâÌÌ¤Ë½¸Ãæ¡×
¥°¥ë¡¼¥×BTS¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ±ÍØ¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØARIRANG¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
16Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎBig Hit¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢BTS¤Ï¤³¤ÎÆü¸áÁ°0»þ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖWeverse¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢3·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë5ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ØARIRANG¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢Èà¤é¤¬2022Ç¯6·î¤Ë¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¡ÊÁª½¸¡Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØProof¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ°ÊÍè¡¢3Ç¯9¥«·î¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¿·Éè¤Ç·×14¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
BTS¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤ÎÃæ¤ËÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖÎø¤·¤µ¡×¤È¡Ö¿¼¤¤°¦¡×¤òº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¹þ¤á¤¿¡£»öÌ³½êÂ¦¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ØARIRANG¡Ù¤Ï´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ±ÍØ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¿·Éè¤ÇÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾ð½ï¤ò¾ÝÄ§Åª¤ËÉ½¤·¤¿Ã±¸ì¤À¤È¤¤¤¦¡£
Big Hit¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡ÖBTS¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹µ¤¨¡¢¼«Á³¤È¥Á¡¼¥à¤Îº¬¸»¡¢½ÐÈ¯ÅÀ¡¢¤½¤·¤ÆÆâÌÌ¤ÎÊª¸ì¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿·Éè¤Ï¡ØÎø¤·¤µ¡Ù¤ä¡Ø¿¼¤¤°¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê´¶¾ð¤ò°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÉý¹¤¤¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
BTS¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤È¶¦¤Ë¡¢4·î9Æü¤Î¹âÍÛ¡Ê¥³¥ä¥ó¡ËÁí¹ç±¿Æ°¾ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÏK¡ÝPOP»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë34ÅÔ»Ô79¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ø±é¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤ë¡Ö360ÅÙ¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£