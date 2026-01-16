¤â¤¦´ªÊÛ¤·¤Æ¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¬¥ê¡ª¿Íµ¤½÷Î®¤¬·è¤á¤¿Ëã¿ý¤Î²Ú¡¦»°¿§Æ±½ç¤Î¶¯¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¡ÖÌ¾¾°¡¼ù¡ª¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë£÷¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤ÇÇò´ú¤ò¤¢¤²¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î15Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÇEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬5Ëü4800ÅÀ¤Ç²÷¾¡¡£Æ»Ãæ¡¢¿ÆÈÖ¤ÎÆî1¶É3ËÜ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤»°¿§Æ±½ç¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢°ì»þ¤ÏÅÀ¿ô¤¬7ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÌ¾¾°¡¼ù¡ª¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë£÷¡×¤È¡¢ÈáÌÄ¤Ë¤â»÷¤¿´¿À¼¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶¯¤¹¤®¤Æ¥Õ¥¡¥óÈáÌÄ °¡¼ù¡¢ÈþÎï¤Ê»°¿§Æ±½ç¤Ç·è¤á¤¿¿ÆÄ·Ëþ
¡¡¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤é¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¡¢¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤¹¤ëEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é´ÆÆÄ¤â·óÇ¤¤¹¤ë°¡¼ù¤â¹¥Ä´¤Ç¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤â¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎºÓÇÛ¤âºã¤¨ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤ë¤È¿ÆÈÖ¤ÎÆî1¶É¤ÇÅÜÅó¤ÎÏ¢Áñ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¢¥¬¥ê¤ò½Å¤Í¤ÆÆî1¶É3ËÜ¾ì¤ò·Þ¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢5Ëü3700ÅÀ»ý¤Á¤Î¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÇÛÇ×¤Ï¥Ô¥ó¥º¤ÇÌÌ»Ò¤¬1¤Ä¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÃæÄ¥Ç×¤¬¸Ç¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¡£3½äÌÜ¡¢7º÷¤ò°ú¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ç×»Ñ¤Ç¤ÏÅÓÃ¼¤Ë678¤Þ¤¿¤Ï789¤Î»°¿§Æ±½ç¤Îµ¤ÇÛ¤¬¶¯Îõ¤ËÉº¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤½¤Î¸å¤Î¥Ä¥â¤âÍýÁÛÅª¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤¡¢10½äÌÜ¤Ë¥É¥éÏ»Ëü¤ò°ú¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÊ¿ÏÂ¡¦¥É¥é¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£6¡¦9º÷ÂÔ¤Á¤Ç¹âÌÜ¤Î6º÷¤Ê¤é678¤Î»°¿§Æ±½ç¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°¡¼ù¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÌÔ¾¥â¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÇÁû¤®»Ï¤á¤ëÃæ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î°¡¼ù¤Ê¤é¥Ä¥â¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¡£14½äÌÜ¤Ë¹âÌÜ¡¦6º÷¤ò°ú¤¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦Ê¿ÏÂ¡¦»°¿§Æ±½ç¡¦¥É¥é¤Î¿ÆÄ·Ëþ¡¢1Ëü8000ÅÀ¡Ê¡Ü900ÅÀ¡Ë¤ò¥²¥Ã¥È¡£ÅÀËÀ¤Ï7Ëü2600ÅÀ¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¡£¤³¤Î°ì·â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ÖÌ¾¾°¡¼ù¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¶¯¤¹¤®¡×¡Ö¤Ò¤¨¡¼°¡¼ù¤Á¤ã¤ó¶¯²á¤®¤ë¤è¡¼¡¼¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë£÷£÷¡×¡Öµ´¶¯¤¤¡×¡Ö»ß¤Þ¤é¤ó¤Ê¤¢¡×¡ÖÌµ»üÈá¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë