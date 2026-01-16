¡ÚÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Û1·î21Æüº¢¤«¤éÁ´¹ñÅª¤Ë¡È10Ç¯¤Ë1ÅÙ¡ÉÄøÅÙ¤Î¡ÖÄã²¹¡×¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖÂçÀã¡×¤Î¤ª¤½¤ì¡¡´¨ÇÈ¤ÎºÆÍè¤«¡Úµ¤¾ÝÄ£¡Û
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¤¤Î¤¦¡Ê15Æü¡Ë¡Öµ¤²¹¡×¤È¡Ö¹ßÀã¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û21Æü¤´¤í¤«¤éÁ´¹ñÅª¤Ë¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤ÏÃø¤·¤¤Äã²¹¡¦ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã
¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î21Æüº¢¤«¤éÁ´¹ñÅª¤Ë¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï10Ç¯¤Ë1ÅÙÄøÅÙ¤ÎÄã²¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹ßÀãÎÌ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âº£·î21Æüº¢¤«¤éÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÃø¤·¤¤ÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ú²èÁü②¡Û¡£
Í½ÁÛ¤Ë¤Ï¥Ö¥ìÉý¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¡Ê¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£¶¡î°Ê²¼¡Ë
ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î
¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ëÅù¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅìËÌÃÏÊý¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¡Ê¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£°¡î°Ê²¼¡Ë
ÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦¡¡£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡ÂçÀã
¡ÊÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¡¡£±£µ£·¡ó°Ê¾å¡Ë
ÅìËÌÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤áÊ¿Ç¯ÊÂ¤«¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤ÏÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê
¤Þ¤¹¡£
ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ëÅù¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½üÀã¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¤³¤Î´ü´Ö¤Î¼ç¤ÊÃÏÅÀ¤Î£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏÅÀ¡¡Ê¿Ç¯ÃÍ
¸Þ½êÀî¸¶¡¡£³£°¥»¥ó¥Á
ÀÄ¿¹¡¡£³£±¥»¥ó¥Á
¹°Á°¡¡£³£µ¥»¥ó¥Á
»À¥±Åò¡¡£·£³¥»¥ó¥Á
ÂëÁã¡¡£²£¹¥»¥ó¥Á
½©ÅÄ¡¡£±£·¥»¥ó¥Á
²£¼ê¡¡£´£´¥»¥ó¥Á
ÌðÅç¡¡£³£¸¥»¥ó¥Á
¼òÅÄ¡¡£±£µ¥»¥ó¥Á
¿·¾±¡¡£³£¸¥»¥ó¥Á
»³·Á¡¡£±£·¥»¥ó¥Á
ÊÆÂô¡¡£´£³¥»¥ó¥Á
¼ã¾¾¡¡£±£¸¥»¥ó¥Á
Âþ¸«¡¡£¶£³¥»¥ó¥Á
¤à¤Ä¡¡£²£±¥»¥ó¥Á
½½ÏÂÅÄ¡¡£²£°¥»¥ó¥Á
À¹²¬¡¡£±£°¥»¥ó¥Á
ÅòÅÄ¡¡£µ£±¥»¥ó¥Á
ËÌ¾å¡¡£²£°¥»¥ó¥Á
ÀîÅÏ¡¡£²£´¥»¥ó¥Á
¸ÅÀî¡¡£±£³¥»¥ó¥Á
¿·Àî¡¡£²£²¥»¥ó¥Á
´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¡Ê¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£±¡¥£¹¡î°Ê²¼¡Ë
Ä¹Ìî¸©ËÌÉô¡¦·²ÇÏ¸©ËÌÉô¡¡£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡ÂçÀã
¡ÊÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¡¡£±£·£³¡ó°Ê¾å¡Ë
´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢£±·î£²£°Æüº¢¤Þ¤Ç´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¹â¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ìî¸©ËÌÉô¡¦·²ÇÏ¸©ËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌ¾ã³²¤ä½üÀã¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ËÎ±°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ëÅù¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¤³¤Î´ü´Ö¤Î¼ç¤ÊÃÏÅÀ¤Î£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏÅÀ¡¡¡¡Ê¿Ç¯ÃÍ
Æ£¸¶¡¡¡¡£µ£´¥»¥ó¥Á
¤ß¤Ê¤«¤ß¡¡¡¡£´£·¥»¥ó¥Á
ÁðÄÅ¡¡¡¡£²£¹¥»¥ó¥Á
ÌîÂô²¹Àô¡¡¡¡£µ£¹¥»¥ó¥Á
¿®Ç»Ä®¡¡¡¡£³£¸¥»¥ó¥Á
ÈÓ»³¡¡¡¡£´£¹¥»¥ó¥Á
¾®Ã«¡¡¡¡£´£·¥»¥ó¥Á
ÇòÇÏ¡¡¡¡£³£¶¥»¥ó¥Á
Ä¹Ìî¡¡¡¡£±£°¥»¥ó¥Á
ÂçÄ®¡¡¡¡£²£¸¥»¥ó¥Á
ËÌÎ¦ÃÏÊý¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¡Ê¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£°¡î°Ê²¼¡Ë
ËÌÎ¦ÃÏÊý¡¡£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡ÂçÀã
¡ÊÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¡¡£²£±£²¡ó°Ê¾å¡Ë
ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤áÊ¿Ç¯ÊÂ¤«¹â¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ëÅù¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½üÀã¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¤³¤Î´ü´Ö¤Î¼ç¤ÊÃÏÅÀ¤Î£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏÅÀ¡¡Ê¿Ç¯ÃÍ
ÁêÀî¡¡£¶¥»¥ó¥Á
¿·³ã¡¡£±£²¥»¥ó¥Á
ÄÅÀî¡¡£´£´¥»¥ó¥Á
Ä¹²¬¡¡£³£¶¥»¥ó¥Á
¼éÌç¡¡£¶£µ¥»¥ó¥Á
¹âÅÄ¡¡£³£°¥»¥ó¥Á
´Ø»³¡¡£¶£²¥»¥ó¥Á
ÄÅÆî¡¡£·£°¥»¥ó¥Á
ÉúÌÚ¡¡£±£¹¥»¥ó¥Á
ÉÙ»³¡¡£±£¹¥»¥ó¥Á
Å×ÇÈ¡¡£³£°¥»¥ó¥Á
ÃöÃ«¡¡£´£´¥»¥ó¥Á
ÎØÅç¡¡£±£±¥»¥ó¥Á
¼·Èø¡¡£±£´¥»¥ó¥Á
¶âÂô¡¡£±£³¥»¥ó¥Á
Çò»³²ÏÆâ¡¡£³£¸¥»¥ó¥Á
Ê¡°æ¡¡£±£µ¥»¥ó¥Á
¶åÆ¬Îµ¡¡£´£¶¥»¥ó¥Á
ÆØ²ì¡¡£¹¥»¥ó¥Á
¾®ÉÍ¡¡£±£³¥»¥ó¥Á
Åì³¤ÃÏÊý¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¡Ê¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£±¡¥£¸¡î°Ê²¼¡Ë
´ôÉì¸©»³´ÖÉô¡¡£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡ÂçÀã
¡ÊÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¡¡£±£¹£³¡ó°Ê¾å¡Ë
Åì³¤ÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¹â¤¯¡¢£±£·Æüº¢¤Þ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï´ôÉì¸©»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤Ë¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ëÅù¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½üÀã¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ËÎ±
°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¤³¤Î´ü´Ö¤Î¼ç¤ÊÃÏÅÀ¤Î£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏÅÀ¡¡Ê¿Ç¯ÃÍ
ÇòÀî¡¡£µ£·¥»¥ó¥Á
¹â»³¡¡£±£¸¥»¥ó¥Á
Ä¹Âì¡¡£³£¸¥»¥ó¥Á
¶áµ¦ÃÏÊý¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¡Ê¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£±¡¥£¹¡î°Ê²¼¡Ë
¶áµ¦ÆüËÜ³¤Â¦¡¡£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡ÂçÀã
¡ÊÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¡¡£²£µ£´¡ó°Ê¾å¡Ë
¶áµ¦ÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£±£·Æüº¢¤Þ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¶áµ¦ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ëÅù¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½üÀã¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¤³¤Î´ü´Ö¤Î¼ç¤ÊÃÏÅÀ¤Î£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏÅÀ¡¡Ê¿Ç¯ÃÍ
Ìø¥±À¥¡¡£³£³¥»¥ó¥Á
º£ÄÅ¡¡£±£¹¥»¥ó¥Á
É§º¬¡¡£·¥»¥ó¥Á
Êö»³¡¡£±£¸¥»¥ó¥Á
ÉñÄá¡¡£±£°¥»¥ó¥Á
¹á½»¡¡£±£¶¥»¥ó¥Á
Ë²¬¡¡£±£µ¥»¥ó¥Á
ÏÂÅÄ»³¡¡£±£²¥»¥ó¥Á
Ãæ¹ñÃÏÊý¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¡Ê¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£±¡î°Ê²¼¡Ë
»³±¢¡¡£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡ÂçÀã
¡ÊÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¡¡£²£µ£´¡ó°Ê¾å¡Ë
Ãæ¹ñÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£±£·Æüº¢¤Þ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï»³±¢¤òÃæ¿´¤Ë¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ëÅù¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½üÀã¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¤³¤Î´ü´Ö¤Î¼ç¤ÊÃÏÅÀ¤Î£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏÅÀ¡¡Ê¿Ç¯ÃÍ
À¾¶¿¡¡£·¥»¥ó¥Á
¾¾¹¾¡¡£¶¥»¥ó¥Á
²£ÅÄ¡¡£²£¸¥»¥ó¥Á
ÀÖÌ¾¡¡£³£³¥»¥ó¥Á
¿ðÊæ¡¡¡¡£²£±¥»¥ó¥Á
Ìï±É¡¡¡¡£±£¸¥»¥ó¥Á
¶¡¡£·¥»¥ó¥Á
ÊÆ»Ò¡¡£¸¥»¥ó¥Á
ÁÒµÈ¡¡£¹¥»¥ó¥Á
Ä»¼è¡¡£¹¥»¥ó¥Á
Âç»³¡¡£´£·¥»¥ó¥Á
ÃÒÆ¬¡¡£²£±¥»¥ó¥Á
¾åÄ¹ÅÄ¡¡£³£µ¥»¥ó¥Á
Àé²°¡¡£²£µ¥»¥ó¥Á
ÄÅ»³¡¡£´¥»¥ó¥Á
¹âÌî¡¡£³£¸¥»¥ó¥Á
È¬È¨¡¡£³£¶¥»¥ó¥Á
ÂçÄ«¡¡£²£³¥»¥ó¥Á
»Í¹ñÃÏÊý¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¡Ê¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£²¡î°Ê²¼¡Ë
»Í¹ñÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¤«¤Ê¤ê¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ëÅù¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡Ê»³¸ý¸©¤ò´Þ¤à¡Ë¡¡
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡Ê»³¸ý¸©¤ò´Þ¤à¡Ë¡¡£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¡Ê¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£¶¡î°Ê²¼¡Ë
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡Ê»³¸ý¸©¤ò´Þ¤à¡Ë¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£´Æü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á
¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¤«¤Ê¤ê¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯
¤Þ¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê
¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ëÅù¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¡Ê¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£µ¡î°Ê²¼¡Ë
¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¹â¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ëÅù¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÆìÃÏÊý¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¡Ê¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£²¡î°Ê²¼¡Ë
²ÆìÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£µÆü´ÖÄøÅÙ¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÄã¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢£²£±Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍýÅù¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£