¶ìÀï¤â¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤Î¥Ð¥ë¥µ»Ø´ø´±¡Ö»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡×¡¢¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤ò¾Î»¿¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÁª¼ê¡×
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤¬¡¢15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥·¥ó¡¦¥µ¥ó¥¿¥ó¥Ç¡¼¥ëÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤Î¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã·è¾¡¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£º£¥·¡¼¥º¥óºÇ½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ãæ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥»¥°¥ó¥À¡¦¥Ç¥£¥Ó¥·¥ª¥ó¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó2Éô¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥é¥·¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ2Æü¤Ç¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥·¥ó¤ÎÀª¤¤¤ÎÁ°¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Á°È¾¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿Ãæ¡¢¸åÈ¾ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£66Ê¬¤Ë¥í¥ó¥°¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£ºÇ½ªÈ×¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢0¡¼2¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¥Ù¥¹¥È8¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡2ÉôÁê¼ê¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¡£Á°Æü¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬2Éô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éî¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¤¬ºÇ¤âÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÍ¦µ¤¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê»ÑÀª¤òÉ¾²Á¤·¡Ö¥é¥·¥ó¤¬¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Î¼éÈ÷¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öº£Ç¯ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤ÏÉ¾È½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ÑÀª¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢2ÉôÁê¼ê¤À¤«¤é¤Èµ¤¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ê¤¯Àï¤¨¤¿¤³¤È¤¬¾¡°ø¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÁª¼ê¤À¡£Èà¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖÈà¤Î»ÑÀª¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤¬Âç¹¥¤¤À¡£Èà¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÈÀµ³Î¤Ê¥Ñ¥¹¤Ç»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¾ï¤ËÀµ¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¡×¤È¡¢¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
