¡¡Àì¶ÈÅê»ñ²È¤Î¥Æ¥¹¥¿¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Åê»ñ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇúÂ»¡ª¥±¥¿°ã¤¤¤Î³Û¡Äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Æ¥¹¥¿¤Î»ý¤Á³ô
¡¡ºÇ¶á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊÝÍ³ô¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥¹¥¿¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤³¤³²¿Ç¯¤«¤ÇÂ¾¤Î¤³¤È¤Ë»þ´Ö»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤¤¤«¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯³ô¤Î»þ´Ö¸º¤é¤¹¤«¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤ª¶âÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤ÏµÕ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ª¶â¤è¤ê»þ´Ö¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡Â³¤±t¡Ö¤Ç¤â·ë¶É³ô¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ê¹ÃÈå¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Æ¥¹¥¿¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë300Ëü±ß¤ò¾Ú·ô¸ýºÂ¤ËÆþ¶â¤·¤Æ³ô¼°Åê»ñ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£°ÊÍè20Ç¯´Ö¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤Ï¤Ê¤¤¡£½é´ü¤Ï¥¹¥¥ã¥ë¥Ô¥ó¥°¤ä¥Ç¥¤¥È¥ì¡¼¥É¤òÃæ¿´¤Ë¼è°ú¤ò¹Ô¤¤¡¢2016Ç¯¤«¤é¤ÏÃæÄ¹´üÅê»ñ¤ò¼´¤Ë¡£2024Ç¯Îß·×Íø±×¤Ï100²¯±ßÃ£À®¡£2014Ç¯¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¤Î»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ø¤Î´óÉí¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
