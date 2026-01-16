Æ»Ï©¶¶½¤Á¶´°Î»Î¨80¡ó¤Ë¡¢À¯ÉÜ¡¡26¡Á30Ç¯ÅÙ¼Ò²ñ»ñËÜÀ°È÷·×²è
¡¡À¯ÉÜ¤Ï16Æü¡¢2026¡Á30Ç¯ÅÙ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷Êý¿Ë¤ò¼¨¤¹Âè6¼¡¼Ò²ñ»ñËÜÀ°È÷½ÅÅÀ·×²è¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡£Ï·µà²½ÂÐºö¤ò½Å»ë¤·¡¢Áá´ü¤ËÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤ÊÆ»Ï©¶¶¤Î½¤Á¶´°Î»Î¨¤ò23Ç¯ÅÙ¤Î55¡ó¤«¤é80¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡£25Ç¯1·î¤Îºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Â»½ý¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Âç·¿²¼¿å´É¤Ï¸ò´¹¤ò´°Î»¤µ¤»¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡24Ç¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÃÇ¿å¤¬Ä¹´ü²½¤·¤¿¤³¤È¤ò¶µ·±¤Ë¡¢ºÒ³²»þ¤Ë»È¤¨¤ë°æ¸Í¤Î³ÎÊÝºö¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤ò¡¢24Ç¯ÅÙ¤Î28¡ó¤«¤é30Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÁ´»Ô¶èÄ®Â¼¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤â·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¼«¼£ÂÎ¤ÈÊªÎ®»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë»Ù±çÊª»ñÍ¢Á÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÄêÄù·ë¤òÂ¥¤·¡¢Äù·ëºÑ¤ß¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤ò24Ç¯ÅÙ¤Î62¡ó¤«¤é30Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï80¡ó¤ËÁý¤ä¤¹¡£