JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢ÄäÅÅ¤Î±Æ¶Á¤Ç»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸á¸å1»þº¢¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¡ÁÉÊÀî±Ø´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ëÅì³¤Æ»Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸áÁ°11»þº¢¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±¿Å¾ºÆ³«»þ¹ï¤Ï¡¢Éüµìºî¶È¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£

±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢°ìÉô¤Î±Ø¤Ç¤ÏÆþ¾ìµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢¿¶¤êÂØ¤¨Í¢Á÷¤ÎÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£