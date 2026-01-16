¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¥ä¥¯¥ë¥È´üÂÔ¤ÎÂç·¿Í··â¼ê¡¦ÅÄÃæÍÛæÆ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿»î¹Ôºø¸í ¡Ö¿Í¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÆÍ¤È´¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÅÄÃæÍÛæÆ¡Ê¤Ï¤ë¤È¡Ë¤Ï¡¢·²ÇÏ¡¦·òÂç¹âºê¹â£³Ç¯½Õ¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¤½¤ÎÇ¯¡¢¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¹âÂ´¿·¿Í¤È¤·¤Æ12µåÃÄ°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç°ì·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢½éÂÇÀÊ¤Ï£³µå»°¿¶¤È¤Û¤í¶ì¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏºÆ¤ÓÆó·³¤Î¸ÍÅÄµå¾ì¤ÇÃÃÏ£¤ò½Å¤Í¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Ë°ì·³¤ØºÆ¾º³Ê¡£¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÌÔÂÇ¾Þ¤âµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹âÂ´¿·¿Í¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡ÚµÈÅÄÀµ¾°¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¡Û
¹âÂ´£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢13ÂÇÀÊ¤Ê¤¬¤éÂÇÎ¨£³³äÄ¶¤¨¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÅÄÃæÍÛæÆ¡¡photo by Sankei Visual
¡¡12·î¤Î¥ª¥Õ¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬Ìîµå¤ÎÆ°ºî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¸ÍÅÄ¤ÇÁö¤ê¹þ¤ó¤À¡££±·î¤Ë¤ÏµÈÅÄÀµ¾°¡Ê¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈôÌö¤Ø¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¡£¿ÈÄ¹183¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å88¥¥í¤ÎÂç·¿Í··â¼ê¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¥é¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤â¡ÖÂÎ´´¤ò°Õ¼±¤·¡¢²¿»ö¤â¿âÄ¾¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢»ÑÀª¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Áö¤ë»Ñ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Æ°¤¯¤Ê¤«¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÆ°¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢ÎÏ¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸Ô´ØÀá¤ò¶Ê¤²¤ë¤Ê¤ÉºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤«¤È¤Ë¤â¤Ä¤ÞÀè¤Ë¤âÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢º£¤Ï¾¯¤·Á°½Å¿´¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿·¿Í¼«¼ç¥È¥ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÅÄÃæ¤Ï²¿¤«¤ò±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÊªÀÅ¤«¤Ç¡¢¤¤Ä¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤âÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¡¢Ê¿Á³¤È¤³¤Ê¤¹¡£¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ìºÇ½ªÆü¤Î¥é¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç£²¡¢£³°Ì¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¡£
¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·Î×µ¡±þÊÑ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡Æó·³¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é¤âÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¼«ÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇÎ¨¤Ï£±³äÂæ¸åÈ¾¤«¤é£²³äÂæÁ°È¾¤¬£²¥«·î¤Û¤ÉÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡ÖºÇ½é¤ËÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢Åö½é¤Ï¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££µ·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Ä¹²¬½¨¼ù¤µ¤ó¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ò£²ËÜ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò½é¤á¤Æ»È¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç½éËÜÎÝÂÇ¡£¤·¤«¤âµÕÊý¸þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤ª¤Ã¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤·¤Ê¤ê¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÈè¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¾¯¤·½Å¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥à¥Í¤µ¤ó¡ÊÂ¼¾å½¡Î´¡¿¸½¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¥¿¥¤¥×¤è¤ê20¥°¥é¥à¤Û¤É·Ú¤¤¤â¤Î¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥ÈÁª¤Ó¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂÇÀÊ¤Ç¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤âÊÑ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´ðËÜ¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÑ²½µå¤â°Õ¼±¤·¤¿¤ê¤È¤«¡£¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÍè¤¿¤é¿¶¤ë¡£¤½¤¦·è¤á¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Êµå¤Ë¼ê¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¥×¥í¤Î¤¹¤´¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿°ì·³½éÂÇÀÊ¡Û
¡¡£··î£µÆü¤Ë¤ÏÆó·³¤Ç¤ÎÂÇÎ¨¤ò.268¤Þ¤Ç¾å¤²¤¿¡£Æ±£¸Æü¡¢¡Ö£±Ç¯Á°¤Ï¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢°ì·³¤ÎÉñÂæ¤ØÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¥í½éÂÇÀÊ¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢DeNA¤Î¥í¡¼¥ï¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡£½éµå¤Î159¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÂÇÀÊ¤ÇÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Â®¤¹¤®¤Æ¸«¤¨¤º¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Î¤¹¤´¤µ¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î»î¹ç¤â¡ÊÃæÀîñ¥¤ÎÁ°¤Ë¡Ë»°¿¶¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡ØÂÇ¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Æó·³¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢°ì·³¤Ç¤â¤â¤Ã¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤á¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î»þ¤Î·Ð¸³¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±14Æü¤Ë°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤¿°ì·³¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯Ãæ¤ËÀäÂÐ¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ëÎÏ¤Î»È¤¤Êý¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¸ÍÅÄ¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤½ë¤µ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¡Ö²Æ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈè¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÇ·â¤â¼éÈ÷¤âÆ°¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÆß¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áªµå´ã¤â±Æ¤òÀø¤á¤¿¡£
¡ÖÂÎ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎÎÏÉÔÂ¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏµÙ¤ß¤ÎÆü¤âÎý½¬¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Ä¤Ä¡¢µÙÂ©¤äÎý½¬ÎÌ¤òÄ´À°¤¹¤ëÉ¬Í×À¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¯£±Ç¯¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÀ¤¿·Ð¸³¤Ïº£¸å¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æó·³¤Ç.268¤¢¤Ã¤¿ÂÇÎ¨¤Ï¡¢£¸·î30Æü¤Ë¤Ï.237¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢Æó·³ºÇ½ªÀï¤Ç£µÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢ÂÇÎ¨¤ò.254¤Þ¤Ç²óÉü¡££¹·î30Æü¤Ë°ì·³ºÆ¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢10·î£±Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤«¤é¥é¥¤¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î£²ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥×¥í½é°ÂÂÇ¡¦½éÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¤Ï¥«¡¼¥Ö¤¬¤¹¤´¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢½éµå¤Ë¤½¤Î¥«¡¼¥Ö¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â¸«Æ¨¤·¤Æ¡¢¡Ø¼¡¤Ï²¿¤¬Íè¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤â¤¦¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Íè¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤È¤¦¤È³ä¤ê¤¤Ã¤Æ¥Ñ¥Á¥ó¤È¿¶¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï³ä¤ê¤¤ê¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤Þ¤¿£³Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¡Ú¸µ¥×¥í¤ÎÉã¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Û
¡¡¸ø¼°Àï½ªÎ»¸å¤Ï¡¢µÜºê¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°¤È¾¾»³¡Ê°¦É²¡Ë¤Ç¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¡£¥³¡¼¥Á¤Ë¡Öº£¤Î¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢ÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ËÎå¤ó¤À¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ú¤½Ð¤·¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°¤Ë½Ð¤ëÆ°¤¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÁ°¤Ë½Ð¤ëÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¿¶¤Ã¤¿¿ô¤è¤ê¤â¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÏÂÅÄ°ì¹À¤µ¤ó¡Ê¸µÃæÆü¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯Ê¬¸ü¤¤ÂÇµå¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤ØÎÏ¶¯¤¯ÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤«¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼Á¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤ËÎÌ¤â¼«Á³¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡×
¡¡¾¾»³¥¥ã¥ó¥×¤ÇÅÄÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¤è¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Îý½¬Ãæ¤Ë¤ï¤º¤«¤ÊÂÔµ¡»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤Ë¤«¤·¤éÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿Í¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¿Í¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç......¡£ÆÍ¤È´¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅÄÃæ¤ÎÉã¡¦½¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÇÄÌ»»79»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡£¤Þ¤¿Ãæ³Ø»þ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìÎýÇÏ¥·¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈOB¤ÎµÜËÜ¿µÌé»á¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖµÜËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®³Ø£¶Ç¯¤Î»þ¤«¤é¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç¼éÈ÷Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÄï»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿´Ä¶¤¬¡¢ÅÄÃæ¤ÎÌîµå¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Éã¤È¤Ï°ì½ï¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ìîµå¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°Õ¼±Åª¤Ê¤³¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡ØËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÉ½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬ÍÜ¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ú¾ÍèÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ï2000ËÜ°ÂÂÇ¡Û
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤¿¤Ä¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤â¤·°ì·³¤Ë¾å¤¬¤ì¤¿¤é¡¢ºÇ½é¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Æó·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤ÎÃÊ³¬¤À¤È¹Í¤¨¡¢´ðÁÃ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¡¢£±Ç¯´Ö¥Õ¥ë¤Ç½ÐÂ³¤±¤é¤ì¤ëÂÎÎÏ¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃÓ»³Î´´²¿·´ÆÆÄ¤ÎÃÂÀ¸¡¢Â¼¾å½¡Î´¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ......¿·¤¿¤ËGM¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÌÚÀë¿Æ»á¤¬¡Ö¼çÎÏÁª¼ê¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼ã¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ë¾ÍèÅª¤ÊÌÜÉ¸¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö2000ËÜ°ÂÂÇ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÜËÜ¤µ¤ó¤â2000ËÜ°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é......µÜËÜ¤µ¤ó¤ÎµÏ¿¤ò¤¹¤Ù¤ÆÄ¶¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ì·³¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢£±µå¤Î¥ß¥¹¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£·ø¼Â¤Ç¡¢Àµ³ÎÀ¤Î¤¢¤ë¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯12·î¤Î¸ÍÅÄµå¾ì¡£ÅÄÃæ¤ÏÁö¤ê¹þ¤ß¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ï°®¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²¿ÅÙ¤«¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¶õ¤ò¸«¾å¤²¤¿¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢Åß¤ÎÍÛ¤¶¤·¤òÀÚ¤êÎö¤¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹â¤¯æÆ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤·¤¿¡£ÁÀ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥×¥íÌîµå³«Ëë¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£