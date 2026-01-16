¥È¥é¥ó¥×¤ËÀí³Õ¤ò¼é¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä70Ç¯¤âÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤Ã¤¿À¸Ì¿ÊÝ¸±¤¬ºÇ¤âÉ¬Í×¤Ê½Ö´Ö¤ËÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤ëÆüËÜ¤Î¶²ÉÝ
¢£¥È¥é¥ó¥×¤ÏÂæÏÑ¤äÀí³Õ½ôÅç¤òËÉ±Ò¤ò¤ä¤á¤ë¤Î¤«
¥È¥é¥ó¥×¤Ë¤è¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤È¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò½ä¤ë¸ÀÆ°¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀï¸åÃá½ø¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤¬¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖËÉ±ÒÅªÊÝ¾ã¼Ô¡×¤«¤é¤ÎÅ¾´¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ÎÅ¾´¹¤Ï¡¢¹ñ¶ËÉ±Ò¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÆüËÜ¤ò´Þ¤à¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼ÂÂ¸Åª¤ÊÌä¤¤¡×¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÊ»¹ç¤ä¥Ù¥Í¥º¥¨¥é²ðÆþ¤ò¸øÁ³¤ÈÏÀ¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢½¬¶áÊ¿¤âÂæÏÑ¤äÀí³Õ½ôÅç¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ëµ¤¤Ê¤Î¤«¡£
ÆüËÜ¹ñÌ±¤¬Êú¤¯¤Î¤Ï¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×¤ÎÎÎÅÚÅªÌî¿´¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÈóÂÐ¾Î¤Ê°ÍÂ¸¤È¤¤¤¦¸½¼Â
ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÏÂÐÅù¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤¬´ðÃÏÄó¶¡¡¢ºâÀ¯»Ù±ç¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë³°Ãí¤·¤Æ¤¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆ±ÌÁËÉ±Ò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¤¬ÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¹½Â¤¤Ï¸«»ö¤Ëµ¡Ç½¤·¤¿¡£
¤À¤¬¥È¥é¥ó¥×¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÈ¯¸À¤Ï¤½¤Î¿®ÍêÀ¤òÃ×Ì¿Åª¤ËÊ´ºÕ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡¢ÀïÎ¬Åª¤ËÅÔ¹ç¤¬ÎÉ¤±¤ì¤ÐÆ±ÌÁ¹ñ¤ÎÎÎÅÚÃ¥¼è¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬ÃÏ¿Þ¾å¤Ç°ÌÃÖ¤ò¼¨¤»¤Ê¤¤¡Ö8¤Ä¤ÎÌµ¿Í´ä¾Ì¡×¡ÊÀí³Õ¡Ë¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆËÉ±Ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÎÎÅÚÅªÌî¿´¤ò¼¨¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×¤ÎÆ¬¤Ë¤ÏËÌ¶ËÀïÎ¬¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤¬¤¢¤ë¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É³ÍÆÀ¤ò¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤Î¼«Í³¡×¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤À¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¡£
¤À¤¬¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤¬ËÌ¶Ë¤Ç¤ÎÆ±ÌÁ¹ñÎÎÅÚÊ»¹ç¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤äÀí³Õ¡ÊÄàµûÅç¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ£Ê¬°ã¤ï¤ÌÏÀÍý¤ò¼çÄ¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÌµþ¤ÏÄ¹Ç¯¡¢ÂæÏÑ¤¬³Ë¿´ÅªÎÎÅÚÊÝÁ´¤òÂåÉ½¤·¡¢Àí³Õ¡ÊÄàµûÅç¡Ë¤¬Îò»ËÅª¤ËÃæ¹ñ¤ËÂ°¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¸ÀÀâ¤ÏËÌµþ¤Ë´°àú¤Ê½¤¼Åª¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£ÏÀÍý¹½Â¤¤Ï´°Á´¤ËÆ±°ì¤Ê¤Î¤À¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î»öÎã¤ÏÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤é·üÇ°¤ò¿¼¹ï²½¤µ¤»¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×¤¬·ù°¤¹¤ëÂÎÀ©Å¾Ê¤¤Î¤¿¤á¤Î·³»ö²ðÆþ¤Ï¹ñºÝË¡¡¢ÃÏ°è½ô¹ñ¤ÎÈ¿ÂÐ¡¢¼ç¸¢µ¬ÈÏ¤òÌµ»ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉðÎÏ¹Ô»È¤¬°ì´Ó¤·¤¿¸¶Â§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂçÅýÎÎ¸Ä¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤òÇ¡¼Â¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Æ±ÌÁ¹ñ¤òËÉ±Ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆ±ÌÁ´ØÍ¿¤¬ÉÔ²Ä¿¯¤Î¸¶Â§¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¥È¥é¥ó¥×¤¬¥Þ¥É¥¥¥í¤ò·ù¤¦¤«¤é¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤òÇú·â¤¹¤ë°ìÊý¡¢Àí³Õ¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Î´ä¡×¤À¤«¤éÉ¬¤º¤·¤âËÉ±Ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ï´°Á´¤Ë¥È¥é¥ó¥×¤Î½Ö´ÖÅªÈ½ÃÇ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤Ï¤äÆ±ÌÁ¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢£ËÌµþ¤ÎÎäÅ°¤Ê·×»»
ËÌµþ¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤ì¤é¤ÎÎÏ³Ø¤ò±Ô¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀïÎ¬²È¤¿¤Á¤ÏÄ¹Ç¯¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤äÀí³ÕºîÀï¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·×»»¼°¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î·è°Õ¡¢ÆüËÜ¤ÎÆÈÎ©ËÉ±ÒÇ½ÎÏ¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÈ¿±þ¥³¥¹¥È¤ÎÉ¾²Á¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×¤ÎÎÎÅÚ¸ÀÀâ¤Ï¤³¤Î·×»»¼°¤ò·àÅª¤ËÃæ¹ñÍÍø¤Ø¤È·¹¤±¤ë¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÊ»¹ç¤ò¸øÁ³¤ÈÏÀ¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢ËÌµþ¤ÏÂæÏÑÅý°ì¤äÀí³Õ¼çÄ¥¤òÆ±ÍÍ¤Î¼ç¸¢²óÉü¤È¤·¤ÆÀµÅö²½¤Ç¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò·³»öÅª¤Ë¶¼¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¥«¥Ê¥À¤ä¥á¥¥·¥³¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±ÌÁ¹ñ¤¬¤½¤ÎÆ°¤¤òÈóÆñ¤¹¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤¬Ï¢¹ç»Ù±ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ñºÝÅª¸ÉÎ©¤ò¾·¤¯¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¾Íè¤ÎÍ»ö¤Ë¤ª¤±¤ëÍÞ»ß²ÁÃÍ¤ÎÃø¤·¤¤Äã²¼¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¿ÍÌ±²òÊü·³³¤·³¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï·àÅª¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£Æ±·³¤Ïº£¤ä¡¢20Ç¯Á°¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂæÏÑºîÀï¤ËÉ¬Í×¤Ê¿åÎ¦Î¾ÍÑÇ½ÎÏ¡¢¹Ò¶õÍ¥Àª»ñ»º¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëÀïÎÏ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àí³Õ¼þÊÕ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ³¤·Ù¶É¤È³¤¾åÌ±Ê¼¤Î³èÆ°¤¬¶ËÅÙ¤Ë¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¡×ºîÀï¤«¤é¼ÂºÝ¤ÎÉðÎÏÃ¥¼è¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ï¡¢·àÅª¤ÊÀïÎ¬ÅªÈôÌö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾®Éý¤ÊÀï½ÑÅª¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë²á¤®¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬Ç½ÎÏ¤À¤±¤¬¹ÔÆ°¤ò·èÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µ¡²ñ¤³¤½¤¬¤è¤ê·èÄêÅª¤À¡£½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤ÏÎÎÅÚÅªÌî¿´¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢ÂÎÀ©¤Î°ÂÄê°Ý»ý¤È·ÐºÑ²óÉü¤òÍ¥Àè¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£ÂæÏÑ¿¯¹¶¤äÀí³ÕÃ¥¼è¤ÏÀ©ºÛ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óº®Íð¡¢»ñËÜÆ¨Èò¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÓÂç¤Ê·ÐºÑÅªÂå½þ¤òÈ¼¤¦¡£
¥È¥é¥ó¥×¤ÎÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½À¤ÏÎ¾¿Ï¤Î·õ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏÈà¤¬·³»öÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È³Î¿®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤ÏÍýÏÀ¾å¡¢ÍÞ»ß¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Å¨ÂÐ¼Ô¤ÏÂÐ±þ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÆÉ¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤À¤¬Æ±»þ¤Ë¡¢¸í»»¤Î¥ê¥¹¥¯¤â·àÅª¤Ë¹â¤á¤ë¡£ËÌµþ¤¬¥È¥é¥ó¥×¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÈ¯¸À¤ò¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ´ØÍ¿¤è¤ê¤âÂçÀ¾ÍÎ¡¦ËÌ¶ËÀïÎ¬¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¾Úµò¤È²ò¼á¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÃí°Õ¤¬ºÆ¤ÓÅìÊý¤Ë¸þ¤¯Á°¤Î¡¢Ã»¤¤´ü´Ö¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÅþÍè¤·¤¿¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
µÕ¤Ë¥È¥é¥ó¥×¿Ø±Ä¤¬Èó¸ø¼°¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¤Î´ä¡×¡Ê¥È¥é¥ó¥×¤¬²áµî¤ËÀí³Õ¤ò¤½¤¦¸Æ¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤ë¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¼¨º¶¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÌµþ¤ÏÀéºÜ°ì¶ø¤Î¹¥µ¡ÅþÍè¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÌäÂê¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÀïÎ¬ÅªÉ¾²Á¤¬¿¼¤¤Û£Ëæ¤µ¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£ÁÐÊý¤¬Áê¼ê¤Î·è°Õ¤ò¿äÂ¬¤·¹ç¤¤¡¢¿äÂ¬¤ò¸í¤ì¤ÐÀïÁè¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¤ÎÁªÂò»è¤È¤½¤Î¸Â³¦
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤¬¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤Ï¤«¤Ê¤êÀ©Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤É¤ì¤âÌ¥ÎÏÅª¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¡£Åìµþ¤Ï·³»öÇ½ÎÏ¤òµÞÂ®¤Ë¶¯²½¤¹¤ëÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£·×²è¤µ¤ì¤¿ÂÐGDPÈæ2¡ó¤ÎËÉ±ÒÈñÌÜÉ¸¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ÆÁý³Û¤·¡¢Å¨´ðÃÏ¹¶·âÇ½ÎÏ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼«Î§ÅªÍÞ»ßÎÏ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÆ»¤À¡£
¤À¤¬¤³¤ì¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¿ô½½Ç¯¤òÍ×¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËËÌµþ¤¬ÆüËÜ¤ÎºÆ·³È÷¤¹¤ë¤µ¤Þ¤ò¸«¤Æ¡¢º£¤³¤½¿¯¹¶¤Îµ¡²ñ¤À¤È²ò¼á¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ï¤«¤¨¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤ÎÀèÀ©¹¶·â¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÏÂåÂØÅª¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢²¤½£½ô¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼²½¤µ¤»¤ëÁªÂò»è¤À¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¡¹¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³»öÅª´ØÍ¿¤òÂåÂØ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÀïÎÏÅê¼ÍÇ½ÎÏ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Åìµþ¤ÏËÌµþ¤È¤ÎÀïÎ¬ÅªÍ¨ÏÂ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤âÍýÏÀ¾å¤Ï²ÄÇ½¤À¡£¤À¤¬Ãæ¹ñ¤¬°ÂÄê¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤ÆÍ×µá¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·¸Áè³¤°è¤Ø¤Î»ö¼Â¾å¤ÎÃæ¹ñ»ÙÇÛ¤ÎÌÛÇ§¤ÈÂæÏÑÌäÂê¤Ç¤ÎÃæÎ©²½¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÀï¸å°ì´Ó¤·¤ÆÌ±¼ç¼çµÁ¿Ø±Ä¤È¤ÎÆ±ÌÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ê¸ÌÀÅª¹ßÉú¤ËÅù¤·¤¤¡£
ºÇ¤â¸½¼ÂÅª¤È»×¤ï¤ì¤ëÁªÂò»è¡¢¤Ä¤Þ¤êËÉ±ÒÈñÉéÃ´¤ÎÂçÉýÁý³Û¤ä¡¢ºßÆüÊÆ·³¤Ø¤Î»Ù±ç¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÆ¹ñ¤Î´ØÍ¿¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×¤ÏÆ±ÌÁ¤Î²ÁÃÍ¤ò¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼Åª¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½ã¿è¤Ë¼è°úÅª¤ËÂ¬Äê¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¤¹¤Ç¤ËºßÆüÊÆ·³´ðÃÏ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁêÅö¤ÊºâÀ¯»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¥È¥é¥ó¥×¤¬Àí³Õ¤è¤ê¤â¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÀïÎ¬Åª²ÁÃÍ¤ò¾å°Ì¤ËÃÖ¤¯¤È·èÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤¬¤¤¤¯¤é»Ù½Ð¤òÁý¤ä¤½¤¦¤ÈÈà¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£°ì´ÓÀ¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¿ÍÊª¤«¤é¿®ÍêÀ¤ò¶â¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¢£À©¸æÉÔÇ½¤ÊÊÑ¿ô¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÌ¤Íè
¤³¤Î¾õ¶·¤ÏÆüËÜ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀïÎ¬¤Ë¿¼¹ï¤Ê¿´ÍýÅª´íµ¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àï¸å¤ÎÆüÊÆ°ÂÊÝÂÎÀ©¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÌÀ³Î¤ÊÁ°Äó¤Î¾å¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¤¬ÆÈÎÏ¤Ç¤Ï¼«¹ñ¤ò´°Á´¤ËËÉ±Ò¤Ç¤¤Ê¤¤°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊÝ¸î¤¬ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤À¡£
3À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤ëÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¡¢ËÉ±Ò´±Î½¡¢¤½¤·¤Æ°ìÈÌ»ÔÌ±¤¬¤³¤ÎÏÀÍý¤òÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÆâÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÁ°Äó¤ÎÀøºßÅªÌµ¸úÀ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤¬´íµ¡¤ÎºÝ¤ËÃ±¤Ë¸½¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬º¬ËÜÅª¤ËÊÑËÆ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï70Ç¯´ÖÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿À¸Ì¿ÊÝ¸±¤¬¡¢ºÇ¤âÉ¬Í×¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ë¼Â¤ÏÌµ¸ú¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
ÆüËÜ»ÔÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¶Ë¤á¤ÆÀÚ¼Â¤Ê»ö°Æ¤À¡£
ÌäÂê¤ÏÃæ¹ñ¤¬ÌÀÆü¤Ë¤â¿¯¹¶¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀïÎ¬Åª¿µ½Å¤µ¤ä¡¢·ÐºÑÅªÀ©Ìó¤ÎÈ¯À¸¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤¬¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«ÉÔ³Î¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¶á¤¤¾Íè¤ÎÁ´ÌÌÅª¿¯Î¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬º¬ËÜÅª¤ÊÌä¤¤¤Ï¤³¤¦¤À¡£Ãæ¹ñ¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÇ¤´üÃæ¤ËÂæÏÑ¤äÀí³Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ·³»ö¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ÎÌä¤¤¤Ø¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ä¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤«¤é¡Ö¾õ¶·¤ÈÈ½ÃÇ¼¡Âè¤Ç¤Ïµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡×¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤¿¡£
ÉÔ²ÄÇ½¤«¤é¹Í¤¨¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤Ø¡½¡½¤³¤ÎÇ§¼±¤Î°Ü¹Ô¤³¤½¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëº¬ËÜÅªÎô²½¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¤é¤¬À©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤ÊÑ¿ô¤Ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÌ¿±¿¤¬°Ñ¤Í¤é¤ì¤¿Ì¤Íè¤À¡£¥È¥é¥ó¥×¤Îµ¤Ê¬¡¢ËÌµþ¤ÎÆüÏÂ¸«¼çµÁ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿®ÍêÀ¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÌµÂ¤ºî¤ËÅê¤²¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¸å¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ²óÉü²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÆüËÜ¤ÎÀ©¸æÈÏ°Ï³°¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ÆüËÜ¤ÎÀ¯ºöÎ©°Æ¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¹¤¬¤ëÉÔ°Â¤ÏÌÑÁÛ¤Ç¤â²á¾êÈ¿±þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÀï¸å70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î°ÂÁ´¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÂÎÀ©¤Î´ðÈ×¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¡¢¶Ë¤á¤Æ¹çÍýÅª¤ÊÈ¿±þ¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÊø²õ¤Î¸å¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¿Þ¤ò²ò¤¯¤Ù¤¥Ñ¥º¥ë¤È¸«¤Ê¤·¡¢¿ÀÀ»¤Ê¹ñ¶¤ò¼é¤ë¤Ù¤ËÉÊÉ¤È¤Ï¸«¤Ê¤µ¤Ê¤¤»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤Îµ¤¤Þ¤°¤ì°Ê³°¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦R¡¦¥Ê¥®¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø À¯¼£³Ø¡¦¹ñºÝ´Ø·¸³Ø¶µ¼ø
Åìµþ¤Î¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¡ÊICU¡Ë¤ÇÀ¯¼£¡¦¹ñºÝ´Ø·¸³Ø¶µ¼ø¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê¡ÊJIIA¡ËµÒ°÷¸¦µæ°÷¤ò·óÇ¤¡£¶á´©Í½Äê¤ÎÃø½ñ¤Ï¡ØÊÆÃæÀïÎ¬Åª¶¥Áè¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¡§Å¬±þ·¿¥ß¥É¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¡Ù¡Ê²¾Âê¡Ë¡£
¡Ê¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø À¯¼£³Ø¡¦¹ñºÝ´Ø·¸³Ø¶µ¼ø ¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦R¡¦¥Ê¥®¡Ë