¡¡´Ú¹ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ò»ý¤Äºî²È¥Á¥§¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¤µ¤ó¡Ê£´£±¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½÷À¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¿Í´Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ëË½ÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÎÏ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ºÇ¿·Ã»ÊÔ½¸¡Ö¤Û¤ó¤Î¤«¤¹¤«¤Ê¸÷¤Ç¤â¡×¡Ê¸ÅÀî°½»ÒÌõ¡¢ÃÞËà½ñË¼¡Ë¤Ë¤Ï¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤Î´¶¾ð¤Î¤·¤³¤ê¤òÃúÇ«¤Ë¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê£·ÊÔ¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¼ýÏ¿ºî¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸½ºß¤«¤é²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÄÉÁÛ¤È¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«ÅÁÅªºîÉÊ¡ÖÌò³ä¡×¤Ïºî²È¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç³Ø¤Î¹»Æâ»ïÊÔ½¸Éô»þÂå¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¯¡£Âç³Ø£±Ç¯¤Î¡Ò¤¢¤Ê¤¿¡Ó¤Ï¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤Ø¤Î£Ä£Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ñÎÁ¤ò½¸¤á¡¢¼èºà¤·¡¢µ»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö½ñ¤¯¤³¤È¡×¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÃÎ¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¸Â³¦¤ò¾¯¤·Ä¶¤¨¤Æ½ñ¤½ª¤¨¤¿¤È¤¤Î¹¬Ê¡´¶¤â¡£
¡¡¡Ö²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¡¢Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤òµö¤»¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¼Õ¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£¤ÈÀÎ¤Î¼«Ê¬¤Ï°ã¤¦¡£¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤òÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¿¥¤ê¹þ¤á¤ëÄÉÁÛ·Á¼°¤Î¾®Àâ¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£Ä£ÖÌäÂê¤ò¤è¤êÄ¾ÀÜÅª¤ËÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖÊÖ¿®¡×¤À¡£¤¢¤ë½÷À¤¬¹öÃæ¤Ç½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢È¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¶¯¸¢Åª¤ÊÉã¿Æ¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Ã¤¿»ÐËå¤Ëµ¯¤¤¿Èá·à¤Ï¡¢º£¤Ê¤ª»Ä¤ë²ÈÉãÄ¹À©¤Î¼öÇû¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÆÉ¤ß¼ê¤Î¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤À¤¬¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÄË¤Þ¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â½ñ¤«¤Ê¤¤Êý¤¬¤Ä¤é¤¤¡£·Ð¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿´¶¾ð¤òÀ°Íý¤·¡¢Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿´¤¬²ò¤Êü¤¿¤ì¤ë¡£¤³¤Î½÷À¤â¼ê»æ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤ÇÀ¸¤Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´õË¾¤ò¤³¤á¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡Ã»ÊÔ½¸¤Î¸åÈ¾¤Ï½À¤é¤«¤Ê¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤ÎÊª¸ì¤¬ÊÂ¤Ö¡£²ÈÄíºÚ±à¤Ø¤ÎÄÉÁÛ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊìÌ¼¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬²óÉü¤¹¤ë¡Ö¼ï¤Þ¤¡×¡¢Êì¿ÆÆ±Á³¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿ÇìÊì¤Î°ìÀ¸¤ò¤á¤¤¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÇìÊì¤µ¤ó¤Ø¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÈÂ²¤Î·Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Ã»ÊÔ½¸¡Ö¥·¥ç¥¦¥³¤ÎÈù¾Ð¡×¤«¤é£±£°Ç¯¡£¤³¤Î´Ö¡¢´Ú¹ñ¤Ï¾¯¤·¤Ç¤âÍ¥¤·¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
「女性が簡単に嫌悪の対象になるのは変わりませんが、今の20代は嫌悪を向けられても対抗する言葉を持っている。偏見などに対して、間違っていると声をあげられる。20代の私が見たら、いっとううらやましいと思うはずです」