¡Ú¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÂçºå¡Û3¼ï¤Î¥¤¥Á¥´¿©¤ÙÈæ¤Ù¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥¤¥Á¥´¤Å¤¯¤·¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¡ª¡Öçõ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È WINTER¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×
Âç¿Íµ¤¤Î¥¤¥Á¥´¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤¬Åß¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¥¤¥Á¥´¹¥¤¤µ¤óÉ¬¸«¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª 2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¡Ö¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÂçºå¡×¤ÇÄó¶¡Ãæ¤Î¡Öçõ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È WINTER¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¸·Áª¤·¤¿¥¤¥Á¥´3¼ï¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤òÍÑ°Õ¡£¥¤¥Á¥´¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥¤¥Á¥´¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¼Ò¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡×¡£¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¡¢¥ê¥ó¥´¡¢¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Á¥´¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¡Öçõ¤Î¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¡×¤ä¡Öçõ¤Î¥à¡¼¥¹¡×¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤ä¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Þ¥ê¥Í¡¢¥¸¥å¥ì¤òÁ¡ºÙ¤Ë½Å¤Í¤¿¡Öçõ¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¡×¤Ê¤É¡¢Ì£¤ï¤¤ËÉÙ¤Ê7ÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ñ¥ó¤¬°¦¤é¤·¤¤¡Öçõ¤ÈÀ¸¥Ï¥à¤È¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥Á¡¼¥º¤Î¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¡×¤ä¡¢¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥í¡¼¥¹¥È¥Ý¡¼¥¯ ¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¥¤¥Á¥´¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¼ñ¸þ¤ò¤³¤é¤·¤¿ÉÊ¡¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½Õ¤Þ¤ÇÂ³¤¯¥¤¥Á¥´¤Îµ¨Àá¤ò¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡Öçõ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È SPRING¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤òÄó¶¡Í½Äê¡£¤³¤ÎÀè¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
AFTERNOON TEA MENU
¡ã¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Æ¥£¡¼¡ä
¥í¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡×
¡ã¾åÃÊ¡ä
¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡¢¥¤¥Á¥´¤ÎÉ÷Ì£¤¬½Å¤Ê¤ë¡Öçõ¤Î¥³¡¼¥ó¥«¥Ã¥×¡×
¡¦¡Öçõ¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡×
¡¦¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¥¤¥Á¥´¤È¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Ï¤µ¤ó¤À¡Öçõ¤Î¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¡×
¡¦¡Öçõ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡×
¡¦¥¤¥Á¥´¤Î¤«¤¿¤Á¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Öçõ¤Î¥à¡¼¥¹¡×
¡ãÃæÃÊ¡ä
¡¦¥Á¡¼¥º¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¤¥Á¥´¤Î¡Ö¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¥µ¥Ö¥ì¡×
¡¦¥¤¥Á¥´¤Î¥¸¥å¥ì¤ä¡¢¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¤È¥¤¥Á¥´¤Î¥Þ¥ê¥Í¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ë¡Öçõ¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¡×
¡ã²¼ÃÊ¡ä
¡¦¡Ö¥É¥é¥¤¥¤¥Á¥´¤È¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¡×
¡¦¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥í¡¼¥¹¥È¥Ý¡¼¥¯ ¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¡×
¡¦¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¤â¥¤¥Á¥´¤ò»È¤Ã¤¿¡Öçõ¤ÈÀ¸¥Ï¥à¤È¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥Á¡¼¥º¤Î¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¡×
¡¦¡Öçõ¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¥í¡¼¥ë¡×
¡ã¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åçõ3¼ï¡ä
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¸·Áª¤Î¥¤¥Á¥´3¼ïÎà
¡ã¥É¥ê¥ó¥¯¡ä
¥í¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¤Î¹ÈÃã¡¦ÎÐÃãÁ´13¼ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡¢¥«¥Õ¥§¥é¥Æ
¢£¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÂçºå¡Öçõ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È WINTER¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÀ¾¿´ºØ¶¶1-3-3
¾ì½ê¡§¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡Ê¡Ö¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÂçºå¡×2F¡Ë
´ü´Ö¡§Äó¶¡Ãæ¡Á2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡§¡12¡Á14»þ¡¢ ¢14¡Á16»þ¡¡¢¨2ÉôÀ©¡¦³Æ²ó2»þ´Ö
ÎÁ¶â¡§8000±ß¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
Í½Ìó¡¦Ìä¹ç¤»TEL¡§06-6244-1140¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÁí¹ç°ÆÆâ 10¡Á18»þ¡Ë
https://www.hno.co.jp/restaurant/lobbylounge/afternoon-teaset-strawberry-winter.html
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¤Ï¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Î¤ß¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÉÔ²Ä¡Ë¡£
