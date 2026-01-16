¥«¥ê¥¹¥Þ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼AYA¡¢Âè1»ÒÇ¥¿±È¯É½ É×¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÊó¹ð
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û¥«¥ê¥¹¥Þ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎAYA¡Ê41¡Ë¤¬1·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
AYA¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿ Ìµ»ö¤Ë°ÂÄê´ü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö°ÁË¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥«¥é¥À¤òÆ°¤«¤¹»ö¤Ï»ß¤á¤º¤Ë¡¢²¿¤È¤«¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢Í½ÄêÆü¤Ï2026Ç¯6·î¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤ò»ý¤Á¡ÖMOM¡×¡ÖDAD¡×¤Î¤ªÂ·¤¤¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿É×¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö²ÆÁ°¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡Á¤Ã¤Æ»×¤¦¤È²¿¤À¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¾®¤µ¤¯Âº¤¤Ì¿¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¿È¶¦¤Ë¡ØÊì¡Ù¤Ë¤Ê¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¶¯¤¤Êì¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£º£¸å¤â»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
AYA¤Ï1984Ç¯12·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£SNS¤Ê¤É¤ÇÈäÏª¤¹¤ëÈþ¤·¤¯°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢Èà½÷¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¸¥à¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃøÌ¾¿Í¤ò»Ï¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£2024Ç¯7·î7Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡AYA¡¢Âè1»ÒÇ¥¿±È¯É½
¢¡AYA¡¢2024Ç¯¤Ë·ëº§È¯É½
