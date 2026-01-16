¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¡¢¥«¥Ê¥ÀÂç»È´Û¤ÇÃóÆüÂç»È¤È°®¼ê¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¥«¥Ê¥À»£±Æ¤Ë´üÂÔ¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Ûµð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Åìµþ¡¦¥«¥Ê¥ÀÂç»È´Û¤òË¬¤ì¤¿¡£¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥±¥¤ÃóÆü¥«¥Ê¥ÀÂç»È¤È¾Ð´é¤Ç°§»¢¤·¤¿¡£
²¬ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥±¥¤ÃóÆü¥«¥Ê¥ÀÂç»È¤«¤é´¿·Þ¤µ¤ì¡¢¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¥Þ¥Ã¥±¥¤»á¤ÈÃÌ¾Ð¤·¡¢¥«¥Ê¥À¤ÎÀã¤À¤ë¤Þºî¤ê¤ÎÏÃ¤Ê¤É¿·À¸³è¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÏÃÂê¤òÃæ¿´¤Ë¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç²¬ËÜ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿¿ÅÄ¹Ç·¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤¬¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡ÖÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤äSnow ManÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤é¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¥È¥í¥ó¥È¤Þ¤ÇÌîµå¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¥Þ¥Ã¥±¥¤»á¤Ï¡Ö¤´¼«¿È¤ÎÌîµå¤ò´Ó¤¯½àÈ÷¤È¼«¿®¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£²¬ËÜÁª¼ê¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¥È¥í¥ó¥È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ç¤Î°ìÂÇ°ìÂÇ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¡¢¥«¥Ê¥ÀÂç»È´Û¤ÇÃóÆüÂç»È¤È°®¼ê
¢¡²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¥«¥Ê¥À»£±Æ¤Ë´üÂÔ
¥Þ¥Ã¥±¥¤»á¤Ï¡Ö¤´¼«¿È¤ÎÌîµå¤ò´Ó¤¯½àÈ÷¤È¼«¿®¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£²¬ËÜÁª¼ê¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¥È¥í¥ó¥È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ç¤Î°ìÂÇ°ìÂÇ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
