¡ÖÎø¤¬¤·¤¿¤¤¡ªÈà½÷¤òºî¤í¤¦¡ª¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¤­¤Ã¤«¤±£µ¥Ñ¥¿¡¼¥ó

¹¥¤¤ÊÃËÀ¤È¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤¬¡ÖÎø¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬¸úÎ¨Åª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢À¤¤ÎÃËÀ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ë¡ÖÈà½÷¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡Ö¡ØÎø¤¬¤·¤¿¤¤¡ªÈà½÷¤òºî¤í¤¦¡ª¡Ù¤È·è°Õ¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¸µ¥«¥Î¤ËÈà»á¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢¼«Ê¬¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È·è°Õ¤·¤¿¤«¤é
¡ÖÊÌ¤ì¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¸µ¥«¥Î¤¬¿·¤·¤¤Áê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤âÁ°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ã¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÌ¤ì¤¿Èà½÷¤Î¿·¤·¤¤Îø°¦¤ÎÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö²¶¤À¤Ã¤ÆÉé¤±¤Ê¤¤¤¾¡×¤ÈÊ³µ¯¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Î¡Ö¸µ¥«¥Î¾ðÊó¡×¤Ë¤ÏÇ°¤Î¤¿¤á¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¶á¤Å¤¡¢¡Öº£Ç¯¤âÆÈ¤ê¤«¡Ä¡×¤È¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ä¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎø¿Í¤ÎÍÌµ¤ò°Õ¼±¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆÈ¤ê¿È¤Î¤ï¤Ó¤·¤µ¤òÄË´¶¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£À¤´Ö¤¬Æø¤ä¤«¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤³¤½¡¢ÊÒÁÛ¤¤Ãæ¤Î¥«¥ì¤ò¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥´¥Ï¥ó¤Ç¤â¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¡¢¿´¤Î·ä¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡ÛÇº¤ß¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é
¡Ö»Å»ö¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤È¤¤ä¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÏÉ¬Í×¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤¹¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤ËÈè¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡ÖËÜ²»¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ëÁê¼ê¡×¤òµá¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤ÊÃËÀ¤ÎÈà½÷¸õÊä¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÊ¹¤Ìò¤ËÅ°¤·¤Æ¡ÖÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤»Ò¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¶áÆ»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ËÊâ¤¯¥«¥Ã¥×¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢¿´Äì¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é
¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤ò¸«¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤Ê¤ó¤Ç²¶¤ÏÆÈ¤ê¤Ê¤ó¤À¡ª¤È¶«¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Îø°¦Ãæ¤ÎÃË½÷¤È¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤Æ¸ÉÆÈ¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£°ÕÃæ¤ÎÃËÀ¤Îµ¤¤ò°ú¤¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢Í§¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤Ê¤É¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤¤¤Á¤ã¤¤¤Á¤ã¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¡ÖÎø°¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤ò»É·ã¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û´Å¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤òÄ°¤¡¢ÌÔÎõ¤Ë¡ÖÎø°¦¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é
¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ò¹¥¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÆâÍÆ¤Î²Î¤òÄ°¤¯¤È¡¢¤¦¤ï¤¡Èà½÷¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Îø¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò²Î¤Ã¤¿¶Ê¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÎø°¦°ÕÍß¤ò´µ¯¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤È°ì½ï¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤³¤Î¼ê¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤òÁª¶Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤ä¤ß¤¯¤â¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Å¤¯¤ê¤ò¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¶ÌÀî¤¤ß¤«¡Ë
