ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤é¡ÄÆ°Êª¤ËÊÑ¿È¡ª¡¡¿À¸Í½Ð¿È¤Î³¨ËÜºî²È¤Ë¤è¤ëËÉºÒ³¨ËÜ¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö³Ú¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¡×ÍýÍ³
¡¡Âç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ¬¤ò¼é¤ë¡¢Äã¤¤»ÑÀª¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢¤È¤ê¤ï¤±2ºÐ¤«¤é3ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤ëËÉºÒ³¨ËÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤É¤¦¤Ö¤Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¢¤½¥Ü¥¦¥µ¥¤¡Ù¡ÊKADOKAWA´©¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¤Ç¤âËÉºÒ¶µ°é¤Î¡ÖÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¡×¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢Â¨½ÅÈÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Î³¨ËÜºî²È¡¦¶âß·ËãÍ³»Ò¡Ê¤«¤Ê¤¶¤ï¤Þ¤æ¤³¡Ë¤µ¤ó¤Ï¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡£Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ëºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅö»þ¡¢ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¸÷·Ê¤ä¡¢Æü¾ï¤¬°ì½Ö¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²ÉÝ¤Ïº£¤âËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÌºÒ¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢µ²±¤ÎÉ÷²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÈïºÒ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë³¨ËÜºî²È¤È¤·¤ÆÌ¤Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø¤É¤¦¤Ö¤Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¢¤½¥Ü¥¦¥µ¥¤¡Ù¡£¶âß·¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ4ºýÌÜ¤ÎËÉºÒ³¨ËÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½¾Íè¤ÎËÉºÒ³¨ËÜ¤À¤ÈÀµ¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Ê¸¡¦³¨¤È¤â¤Ë¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤ÇÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÄÃÕ±à¤Ç¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»²ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç2¡¦3ºÐ¤ÎÍÄ»ù¸þ¤±¤Ë¡Ø¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤ËÉºÒ³¨ËÜ¡Ù¤ò¡¢¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¶âß·¤µ¤ó¡Ë
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ØÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤é¡©¡Ù¡Ø´ù¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡©¡Ù¡Ø³°¤Ë¤¤¤¿¤é¡©¡Ù¡ØÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡©¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¡¢Æ°Êª¤Ë¡ÖÊÑ¿È¡×¤·¤Æ6¤Ä¤Î¡ÖÌ¿¤ò¼é¤ë¹ÔÆ°¡×¤òÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÉºÒ·±Îý¤È¤¤¤¦¤È¿È¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤µã¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖËÜ½ñ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ä¿¿»÷¤Ã¤³¤ò¤·¤¿¸å¤Ï¡¢ÉÝ¤¬¤é¤ºÈòÆñ·±Îý¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÈòÆñ·±Îý¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë³¨ËÜ¤Ç¤¹¡Ê¾®³Ø¹»¶µÍ¡¡Ë¡×¡¢¡ÖÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Ê¤ê¤¤êÍ·¤Ó¤Ê¤É¤ËÈ¯Å¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´¤Ã¤³Í·¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³¤ÈËÉºÒ¶µ°é¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ê»ùÆ¸´Û¿¦°÷¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½ÐÈÇ¼Ò¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶âß·¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ØÉÝ¤¤¤â¤Î¡Ù¤È¤·¤ÆËÉºÒ¤ò¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤³¤È¡Ù¤òÍ·¤Ó¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤¯ÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£Âç¹¥¤¤ÊÆ°Êª¤Î¿¿»÷¤Ã¤³Í·¤Ó¤Ê¤é¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤â¼«Á³¤ÈÂÎ¤¬Æ°¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¿ÈÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¯¾õÂÖ¤ò¡¢Æü¾ï¤ÎÍ·¤Ó¤ÎÃæ¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´©¹Ô¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¡¢¶âß·¤µ¤ó¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡Ø¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¤Î¥Ý¡¼¥º¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¿È¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´é¤ÏÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤¿¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¸Ø¤é¤·¤²¤Ê¾Ð´é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿È¤ò¼é¤ë¡á¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¥Ý¡¼¥º¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ËÉºÒ¤ÏÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂÎ´¶¤¬½ÅÍ×¤À¤È¡¢ºÆÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Î¸å¡¢²ÈÄí¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¬¿²¤ëÁ°¤Ë¥Ý¡¼¥º¡Ê°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¡Ë¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢³¨ËÜ¤¬²ÈÄí¤Ç¤âËÉºÒ°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¤È¯¸«¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¶âß·¤µ¤ó¡Ë
¡¡ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡¢6¤Ä¤Î¡ÖÌ¿¤ò¼é¤ë¹ÔÆ°¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ý¡¼¥º¤Î²òÀâ¤ä²ÈÄí¤Ç¤ÎËÉºÒ¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡KADOKAWA¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ø»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿Ê¤ó¤ÇÆÉ¤ß¤¿¤¬¤ë¡ÙËÉºÒ³¨ËÜ¡£¥Ý¡¼¥º¤Î¹Í°Æ¤ÏËÉºÒ³¨ËÜÀìÌç»Î¤Î¤³¤¬¤ê¤ç¤¦¤³¡Ê¸Å²ìÎÃ»Ò¡Ë¤µ¤ó¤Ë°ÍÍê¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¦¤µ¤®¡¢¥Í¥³¡¢¥³¥¢¥é¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°Êª¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤È³Ð¤¨¤ä¤¹¤µ¡¢¼ÂÍÑÀ¡Ê°ÂÁ´À¡Ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶âß·¤µ¤ó¤Î¥â¥Õ¥â¥Õ¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÉ½¸½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¸Å²ì¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¥Æ¥¥¹¥È¤â¡¢ËÜ½ñ¤¬¹¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿Âç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¸ÄÅ¸¡¦¸¶²èÅ¸¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¸¶²è¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¡¢¶âß·¤µ¤ó¡£¡Ö³¨ËÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ø¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ëÎÏ¡Ù¤ò°é¤á¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£