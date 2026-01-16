¡ÚÊª¸ì¤ê¤Î°äÅÁ»Ò¡¡¡ÈÇ¦¼Ô¡É¤ò¹¤á¤¿¹ÖÃÌ¡¦¶ÌÅÄ²È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Û¡Ê10¡ËÀÐ±º¿À¼Ò¤Ç¸ì¤ë¡ÖÈ¬ÅÄçÐ°ì¤È²ÅµÁÇÀÎÓ³Ø¹»¡×
¡¡YouTube¤âNetflix¤â¤Ê¤¤»þÂå¡¢¿Í¡¹¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤¿¡ÈÊª¸ì¤ê¡É¤Î·Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿--¡£¡È¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡É¹ÖÃÌ³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿»ÍÂåÌÜ¡¦¶ÌÅÄ¶Ì½¨ºØ¡Ê¤¿¤Þ¤À¡¦¤®¤ç¤¯¤·¤å¤¦¤µ¤¤¡Ë¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌç¤ÎÎò»ËÊª¸ì¤ò¤¿¤É¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ì¤ê¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤È¿Í¤ò·ë¤ÓÄ¾¤·¤Þ¤¹¡£¸Å»ö¤äÍ³½ï¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Êª¸ì¤ò¡Ö¤½¤Î¾ì¤Î¸ÀÍÕ¡×¤Ø¤È°Ü¤·ÂØ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¿ÀÆ»¹Ö¼á¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î°ìÀÊ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¶âÂô¤ÎÀÐ±º¿À¼Ò
¡¡ºòÇ¯10·î2Æü¡¢±Ê¿¦²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¡¦ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤ÎÄ®¤ËÄÃºÂ¤·¤Þ¤¹ÀÐ±º¡Ê¤¤¤·¤¦¤é¡Ë¿À¼Ò¡£¤½¤ÎÁÏ·úÆó»°¡»¡»Ç¯¤ÎÄ¾²ñ¡Ê¤Ê¤ª¤é¤¤¡Ë¤ÎÀÊ¤Ç¡¢¿ÀÆ»¹Ö¼á¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ±º¿À¼Ò¤È¿½¤·¤Þ¤¹¤ì¤Ð¡¢¶âÂô¾ë¡¢·óÏ»±à¡¢¶âÂôÆó°ìÀ¤µªÈþ½Ñ´Û¤Î¤¹¤°¤ª¶á¤¯¡£¶âÂô¤ÎÄ®¤Ë¿¼¤¯º¬¤òÄ¥¤ê¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤È¤È¤â¤ËÂ©¤Å¤¯¤ª¼Ò¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¸ø±éÆü¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¼èºà¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÞ¤·¤â¡¢ÀÐ±º¿À¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Âçºå¤Ë¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Å·Ëþ¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ë¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¼ª¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÂæÏÑ¤ä¥µ¥ó¥Þ¥ê¥Î¤Ê¤É¡¢³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¤âÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡¢ÀÐ±º¿À¼Ò¤Î¤æ¤ë¥¥ã¥é¡Ö¤¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡£¿À¼Ò¤Î¤´±ï¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢³¤¤ò±Û¤¨¤Æ·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃÎ¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤ªÏÃ¤«¤é¡¢ÀÐ±º¿À¼Ò¤ÈÂæÏÑ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¿¼¤µ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÏ·úÆó»°¡»¡»Ç¯º×¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¡¦²ÅµÁ¸©¤«¤é¤âÂåÉ½¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¿ÀÆ»¹Ö¼á¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¼«Á³¤ÈÄê¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊ¿ÏÂ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤È¶âÂô¤ò¤Ä¤Ê¤°Êª¸ì¡×¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì
¡¡Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢È¬ÅÄçÐ°ì¡Ê¤Ï¤Ã¤¿¡¦¤è¤¤¤Á¡Ë¤È²ÅµÁÇÀÎÓ³Ø¹»¤ÎÊª¸ì¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¬ÅÄçÐ°ì¤Ï¶âÂô»Ô¤Î¤´½Ð¿È¡£ÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¹©³ØÉôÅÚÌÚ²Ê¤ò¤´Â´¶È¤Î¤Î¤Á¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Îµ»»Õ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÅý¼£²¼¤ÎÂæÏÑÆîÉô¡¢²ÅÆîÊ¿Ìî¤ËÉëÇ¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈîÍà¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹¿¿å¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÚÃÏ¡£¤½¤³¤Ç¿åÍø»ö¶È¤ò¿Ê¤á¡¢±¨»³Æ¬¡Ê¤¦¤µ¤ó¤È¤¦¡Ë¥À¥à¤ò´°À®¤µ¤»¡¢ÂçÃÏ¤ò°ÂÄê¤·¤Æ½á¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢²ÅÆîÊ¿Ìî¤ÏÂæÏÑÍ¿ô¤Î¹òÁÒÃÏÂÓ¤È¤Ê¤ê¡¢²ÅµÁÃÏ°è¤Ë¤Ï²ÅµÁÇÀÎÓ³Ø¹»¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ¤ÏÆüËÜ¿Í¡¢´Á¿Í¡¢¸¶½»Ì±¡½¡½ÇØ·Ê¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¤µ¤ì¤É¡¢³Ø¼Ë¤Ë½¸¤¨¤Ð»Ö¤Ï°ì¤Ä¡£ÊÙ³Ø¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÉô³èÆ°¤Ë¤âÎå¤ó¤À¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÌîµåÉô¡£
¡¡¼å¾®¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¿·¤·¤¯ÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¸ÜÌä¶µ»Õ¤Î¤â¤È¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¤ÏÂæÏÑÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ã¤¤¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ø¤È¸þ¤«¤¤ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤¬¡¢ÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤ËÂç¤¤Ê´õË¾¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤±¤ì¤É¤â¡¢ÀïÁè¤ÏÍÆ¼Ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÌîµåÉô°÷¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¡¢È¬ÅÄçÐ°ì¤â¤Þ¤¿¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á¥¤¬·âÄÀ¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¿ÀÆ»¹Ö¼á¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ì¤Ä¤Î¤´±ï¤«¤éÅÚÃÏ¤Îµ²±¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀÊ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ì¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤´±ï¤¬·ë¤ÓÄ¾¤µ¤ì¡¢ÀÅ¤«¤Ë¼¡¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤È¤ò¶»¤ÎÆâ¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³Î¤«¤á¤¿¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡»ÍÂåÌÜ¡¦¶ÌÅÄ¶Ì½¨ºØ
¶ÌÅÄ²È¤ÏËëËö¡¢µþÅÔ¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤·¤¿¿ÀÆ»¹Ö¼á»Õ¡¦¶ÌÅÄ±Ê¶µ¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤ß¡¢»°ÂåÌÜ¶Ì½¨ºØ¤Ï¡Ø±îÈôº´½õ¡Ù¡Ø¿¿ÅÄ½½Í¦»Î¡Ù¡Ø¿û¸¶Å·¿Àµ¡Ù¡Ø°ÂÇÜÀ²ÌÀÅÁ¡Ù¤Ê¤É¤òÀ¤¤Ë¹¤á¡¢ÌÀ¼£ÂçÀµ´ü¤Î¼ã¼Ô¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£»ÍÂåÌÜ¶Ì½¨ºØ¤Ï¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¸ò´¹Î±³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ËÎ±³ØÃæ¡¢µÕ¤ËÆüËÜ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¹ÖÃÌ»Õ¤Ë¡£±Ñ¸ì¹ÖÃÌ¤ä²»³Ú¥³¥é¥Ü¹ÖÃÌ¡¢ÃÏ°è¤Ë»Ä¤ëÊª¸ì¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¡È´Ñ¸÷¹ÖÃÌ¡É¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹·Ð¸³¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥¤¥·¥å¡¼¹ÖÃÌ¡¢SDGs¹ÖÃÌ¤Ê¤ÉÁÏºîÂ¿¿ô¡£¤µ¤é¤ËÊ¸³Ú¤äµÈËÜ¿·´î·à¡¢ÃÏ°è¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤È¤Î¥³¥é¥Ü¸ø±é¤âÂ¿¤¤¡£2024Ç¯3·î»°½ÅÂç³ØÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø¡ÖÇ¦¼Ô¡¦Ç¦½Ñ³Ø¥³¡¼¥¹¡×½¤Î»¡£2024Ç¯4·î¤è¤êÏÂ²Î»³Âç³ØÂç³Ø±¡¡¦´Ñ¸÷³Ø¸¦µæ²Ê¸å´üÇî»Î²ÝÄø¤Ë¤Æ¸¦µæÃæ¡£