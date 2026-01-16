¤³¤ì°Ê¾åÁý¤¨¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡Ä69ºÐ¸µ²ñ¼Ò°÷¡¢¾Ú·ô¸ýºÂ¤Î»Ä¹â¡Ö1Æü¤Ç50Ëü±ßÁý¡×¤Ç¤â¾Ð´é¤Ê¤·¡£»ñ»º2²¯5,000Ëü±ß¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ö¶ìÇº¤ÎÏ·¸å¡×¤òÁ÷¤ë¥ï¥±¡ÚFP¤Î½õ¸À¡Û
40Ç¯´Ö¶Ð¤á¾å¤²¤¿Âç¼ê¾¦¼Ò¤òÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿ÅÄÃæ¸÷É§¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦69ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¸½ºßÇ¯¶â·î30Ëü±ß¤ò¼õµë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åê»ñ¤ÇÃÛ¤¤¤¿2²¯5,000Ëü±ß¤Î»ñ»º¤òÄ¯¤á¤ÆÎ¯Â©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²ÈÂ²¤â²È¤â¤¢¤ë¡¢¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤ËÇº¤ß¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£FP¤ÎÀÄ»³ÁÏÀ±»á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤½¤Î¿´¤Î±üÄì¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÅö¤ËË¤«¤ÊÏ·¸å¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
50Ëü±ßÁý¤¨¤¿¡ª¤Ç¤â¡Ä¡£69ºÐÃËÀ¡ÖÁý¤¨Â³¤±¤ë»ñ»º¡×¤Ø¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¶
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÊ¿Æü¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«9»þº¢¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò³«¤¤¤Æ¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢»ñ»º¤ÎÉ¾²Á³Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤¿º£Æü¤â50Ëü±ßÁý¤¨¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¡×
ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¿ô»ú¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤ÏÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ½é¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁý¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢·î¤Ë200Ëü±ßÁý¤¨¤ë¤³¤È¤â¥¶¥é¡£¤à¤·¤í¡Ø¤³¤ì°Ê¾åÁý¤¨¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÁí»ñ»º¤ÏÌó2²¯5,000Ëü±ß¡£¸½Ìò»þÂå¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¿³ô¼°Åê»ñ¤ÈÅê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¾¡¼ê¤ËÁý¤¨¤ë¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
J-FLEC¡Ö²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº2024Ç¯¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢60Âå¤Î¶âÍ»»ñ»ºÊÝÍÀ¤ÂÓ¤ÎÃæ±ûÃÍ¡Ê¾®¤µ¤¤½ç¤ËÊÂ¤Ù¤¿¿¿¤óÃæ¤ÎÃÍ¡Ë¤Ï1,140Ëü±ß¡£70Âå¤Ç¤âÃæ±ûÃÍ1,205Ëü±ß¤Ç¤¹¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î2²¯5,000Ëü±ß¤ÏÆ±Ç¯ÂåÊ¿¶Ñ¤ÎÌó20ÇÜ¤ËÁêÅö¤·¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ÎÇº¤ß¤È¤ÏÌµ±ï¡×¤Î¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¶ìÇº¤ÏÇ¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¤Î¿ô»ú¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤»ñ»º¤Î¸½¼Â
¡Ö·ë¶É¡¢¤³¤ì¤Ã¤ÆÁ´Éô¡Ø¿ô»ú¡Ù¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬ºÇ¤â¶ìÇº¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢Áý¤¨Â³¤±¤ë»ñ»º¤¬¼Â´¶¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾Ú·ô¸ýºÂ¤Î»Ä¹â¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ç»È¤¦¤Î¤ÏÉ×ÉØ¤ÎÇ¯¶â¡Ê·î30Ëü±ß¤Û¤É¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¡£3¥õ·îËè¤ËÆþ¤ë´ë¶ÈÇ¯¶â¤Î40Ëü±ß¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÈÅê»ñ»ñ»º¤Ï²¹Â¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ï¡ÖÄêÇ¯¤·¤¿¤éºÊ¤È¤æ¤Ã¤¯¤êÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡×¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶¤½¤Î¤È¤¤¬Íè¤ë¤È¡¢»ñ»º¤òºï¤ë¤³¤È¤Ëí´í°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤¬Åê»ñ»ñ»º¤Ç¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ë¤Ï1,000Ëü±ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤«¡¢ºÊ¤È²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡Ø¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£2²¯±ß°Ê¾å¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢°Â½É¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤¬¾ð¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ»ñ»º¤òÀÚ¤êÊø¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¶²ÉÝ¤¬ÀèÎ©¤Á¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö°ì»þÅª¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥§¡¼¥º¡×¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçË½Íî¤ÇÈ¾Ê¬¡¢¤¤¤ä¡¢¤½¤ì°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬´°Á´¤Ë¤Ï¤Ì¤°¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁý¤¨¤Æ¤âÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤º¡¢²¼Íî¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»È¤¦¤³¤È¤âØß¤é¤ì¤ë¡£·ë¶É¡¢¤¿¤À²èÌÌ¤ò¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤ÏÅê»ñ¤Î»ñ»º³Û¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ì¤Û¤É»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡×
Á°½Ò¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿´ÇÛ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿À¤ÂÓ¤¬60Âå¤Ç75.8¡ó¡¢70Âå¤Ç¤â70.9¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö½½Ê¬¤Ê¶âÍ»»ñ»º¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê60Âå63.2¡ó¡¢70Âå63.5¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë½½Ê¬¤Ê»ñ»º¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ç¤â¡¢Ï·¸å¤Ø¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤Ï´°Á´¤Ë¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤ÎÀµÂÎ¤¬¡Ö¤ª¶â¤¬Â¤ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦»È¤¤¡¢¤É¤¦½ª¤ï¤é¤»¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£µÒ´ÑÅª¤Ê°Â¿´¤È¼ç´ÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»Ä¤¹¤Ù¤¤«¡¢»È¤¦¤Ù¤¤«¡×»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎÁêÂ³¤È¤¤¤¦½Å²Ù
¤Þ¤¿¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ë¤Ï30Âå¤ÎÂ©»Ò¤¬2¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ÃË¤ÏÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Îµ»½Ñ¼Ô¡¢¼¡ÃË¤Ï¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ©»Ò¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡Ø»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Î¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ»È¤ï¤º¤Ë»à¤Í¤Ð2²¯±ß°Ê¾å¤ÎÁêÂ³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤â¤½¤ó¤Ê³Û¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ú¤·Ñ¤¬¤»¤ë¤«¡¢ÀµÄ¾¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î»ñ»º³Û¤Ê¤é³Î¼Â¤ËÁêÂ³ÀÇ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ä³ô¼°¤ÎÁêÂ³¼êÂ³¤¤ÏÊ£»¨¤Ç¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë°ú¤·Ñ¤²¤ë¤«¤âÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ï¡ØÍ¾¤Ã¤¿¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ëºâ»º¤ò»Ä¤½¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÈà¤é¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Âç¶â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç·»Äï¤Ç¤ÎÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»Ä¤¹¤Î¤ÏÂ¿¤¹¤®¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤Ç»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡×
Æ±Ä´ºº¤Ç°ä»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ºâ»º¤ò»È¤¤ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬60Âå¤Ç20.2¡ó¡¢70Âå¤Ç23.4¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡Ö»È¤¤ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×ÇÉ¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö»Ä¤¹¤Ù¤¤«¡¢»È¤¦¤Ù¤¤«¡×¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯¥·¥Ë¥¢¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
FP¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡ÖÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¤ë½Ð¸ýÀïÎ¬¡×
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö»ñ»º¤ÎÌÜÅªÊÌÊ¬Îà¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï»ñ»º¤ò3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¡£¡À¸³è»ñ¶â¡¢¢³Ú¤·¤ß»ñ¶â¡¢£ÁêÂ³»ñ¶â¤Ç¤¹¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¡¤ÏÇ¯¶â¤Ç½½Ê¬¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¢¤È£¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢5,000Ëü±ß¤Ê¤É¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤ò¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¥×¥é¥¹¤ÎÌÃÊÁ¤«¤éÇäµÑ¡£¡Ö³Ú¤·¤ß»ñ¶â¡×¤È¤·¤Æ¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢¤³¤ì¤Ïºá°´¶¤Ê¤¯»È¤¦¤È·è¤á¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê¤ÏÁêÂ³»ñ¶â¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌÜÅª¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÍýÅª¤Ê¾ãÊÉ¤ò²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯¤«¤±¤ÆÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Åê»ñ»ñ»º¤ò¼«¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢ÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³ÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¡Ö³Ú¤·¤ß»ñ¶â¡×¤È¤·¤ÆÌÜÅª¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÇäµÑ¤ÏÏ²Èñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡È·×²èÅª¤Ê»ñ»º³èÍÑ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼è¤êÊø¤·¤Î¼«Æ°²½¡×¡¢¤Ä¤Þ¤êËè·î°ìÄê³Û¤ò¼«Æ°Åª¤ËÀ¸³è¸ýºÂ¤Ë¿¶¤êÂØ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤¤¤Á¤¤¤ÁÇäµÑ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¸º¤é¤¹¶²ÉÝ¡×¤¬ÏÂ¤é¤®¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¿®Â÷¤ÎÄê´üÇäµÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ç¯´Ö110Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÎÂ£Í¿¤ÏÈó²ÝÀÇ¤Î¤¿¤á¡¢Â©»Ò2¿Í¤ËËèÇ¯220Ëü±ß¤Þ¤ÇÂ£Í¿²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£10Ç¯Â³¤±¤ì¤Ð2,200Ëü±ß¤òÌµÀÇ¤Ç°ÜÅ¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢69ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Áá¤á¤ËÎñÇ¯Â£Í¿¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤â°ì¹Í¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢½»Âð¼èÆÀÅù»ñ¶âÂ£Í¿¡¢¶µ°é»ñ¶â¤Î°ì³çÂ£Í¿¡¢·ëº§¡¦»Ò°é¤Æ»ñ¶â¤Î°ì³çÂ£Í¿¤Ê¤É¤ÎÈó²ÝÀÇÂ£Í¿À©ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Í×·ï¤¬¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤êÊÑ¹¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤ÎÁë¸ý¤äÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤ª¶â¤Ï»È¤Ã¤Æ¤³¤½²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤Ç¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½ª¾Ï¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ò»È¤¦¡×¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤³¤È
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÇº¤ß¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
• »ñ»º·ÁÀ®¤ÎÀ®¸ù¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¿´¤ÎËþÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤
• »ñ»º¤òÌÜÅªÊÌ¡ÊÀ¸³è¡¦³Ú¤·¤ß¡¦ÁêÂ³¡Ë¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿´ÍýÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë
• ¼è¤êÊø¤·¤Î¼«Æ°²½¤Ç¡Ö¸º¤é¤¹¶²ÉÝ¡×¤òÏÂ¤é¤²¤ë
• À¸Á°Â£Í¿¤äÌÜÅªÊÌ¤ÎÈó²ÝÀÇÂ£Í¿À©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÊ³¬Åª¤Ê»ñ»º°ÜÅ¾¤âÍ¸ú
Ë¤«¤ÊÏ·¸å¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤ËÃÛ¤¤¤¿»ñ»º¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¿´¤Î½Å²Ù¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¤³¤ì¤Ï¸½Âå¤Î»ñ»º·ÁÀ®À®¸ù¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½ª¾Ï¤Ç¡Ö¤ª¶â¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤ª¶â¤ò»È¤¦¡×¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï°ì¤Ä¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î¸Å´õ¤ò²ÈÂ²¤Ç½Ë¤ª¤¦¤È¡¢ºÊ¤ÈÂ©»Ò2¿Í¤Î²ÈÂ²¤òÍ¶¤Ã¤Æ²¹ÀôÎ¹¹Ô¤òÍ½Ìó¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£3À¤ÂÓÊ¬¡¢¤·¤«¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤è¤¯¸«¤ëÍÌ¾¤Ê¹âµé½É¡£¸òÄÌÈñ¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð100Ëü±ß¤ò·Ú¤¯Ä¶¤¨¤ëÍ½»»¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÊ¤ÈÂ©»Ò¤¿¤Á¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¶â¤ò»È¤¦ÍýÍ³¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤Èµ¤»ý¤Á¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤É¤ó¤É¤ó»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀáÌÜ¤äµÇ°Æü¤Ï¡¢Ãù¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿»ñ»º¤ò¡ÖÀ¸¤¤¿»×¤¤½Ð¡×¤ËÊÑ¤¨¤ëÀä¹¥¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡Ö»È¤¦ÍýÍ³¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼
ÀÄ»³ÁÏÀ±