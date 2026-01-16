½ÐÀ¤¡¦¾ºµë¡¦Ãù¶â¤òÁË¤à¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È¿Æ¡É¤À¤Ã¤¿¡©¡½¡½¿Æ»Ò´Ø·¸¤ËÀø¤à¡Ò¼»ÅÊ¡Ó¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÍî¤È¤··ê
¡Ö¿Æ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®¸ù¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¡½¡½¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¿¿Í¤Û¤É¡¢½ÐÀ¤¤ä¾ºµë¡¢Ãù¶â¤¬¤Ê¤¼¤«»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ë¤Ï¡¢¼»ÅÊ¤¬Ï¢º¿¤·¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¿ÍÀ¸¤È¤ª¶â¤ò¶¸¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¦ÂçÅè¿®Íê»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¤ª¶â¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤À¸¤Êý¡Ù¡ÊÁí¹çË¡Îá½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¡¢¿Æ¤«¤é»Ò¤Ø¤ÈÅÁÀ÷¤¹¤ë¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ë¤Ï¼»ÅÊ¤Î¾ò·ï¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë
»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥é¡¼¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿À·ÐºÙË¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1996Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÇ¾²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤ÏÂ¾¿Í¤ÎÆ°ºî¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤³¤Î¿À·ÐºÙË¦¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¤½¤Î¿Í¤Î¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤Îã¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¿Í¤¬¤¢¤¯¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÊÌ¤ËÌ²¤¯¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¼«Ê¬¤â¤¢¤¯¤Ó¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾É¾õ¤Ç¤¹¡£Ìñ²ð¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢Ç¾¤ÎÈ¯ºî¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤ÎÈ¯ºî¤¬Ç¾¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÁÀ÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Ê¬¤âÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¾¤ÎÈ¯ºî¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤Ï¤è¤ê¶¯¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÇÅÁÀ÷¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤ÇÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¿Æ»Ò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤ÎÏ¢º¿¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ø·¸¤Ç¤¹¡£¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ë¤Ï¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤¹¾ò·ï¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¿Æ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡Ö¼«Ê¬¤¬°é¤Æ¤¿¤Î¤À¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¾å¡×¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¬¿Æ¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Ó¥Ó¥Ó¥Ã¡ª¡×¤È¿Æ¤ÎÇ¾Æâ¤Ç¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤ÆÇË²õÅª¤Ê¿Í³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÇ¾¤ËÅÁÀ÷¤·¤Æ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Á´Á³ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤«¡Ö¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£½ÉÂê¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ¤âÇË²õÅª¤Ê¿Í³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄíÆâ¤Î´Ä¶¤¬°¤¤¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¬¿Æ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë°¤¤»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È²ò¼á¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç»Ò¤É¤â¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Æ¤ÎÈ¯ºî¤Ë´¶ÅÅ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦¤â¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤Î¿Æ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤ï¤Ê¤¤¿Æ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡Ö¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¡×¤ÏÆ°ÊªÅª¤ÊÈ¿±þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï³°¤Çµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼Â¤Ï»Ò¤É¤â¤òÇË²õ¤¹¤ë¸ÀÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ó¤É¤ó»Ò¤É¤â¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ª¡×¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¥À¥á¤Ë¤¹¤ë¿Æ¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°Õ¿Þ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æ°ÊªÅª¤ÊÈ¯ºî¤Ç¿Æ¼«¿È¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î²Ô¤®¤Ë¼»ÅÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Æ
¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡¢Éã¿Æ¤è¤ê¤âµëÎÁ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎ¾¿Æ¤ËÊó¹ð¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤é¡¢¤´Î¾¿Æ¤Ï¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤âÎ¾¿Æ¤ÎÇ¾Æâ¤Ç¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÈ¯ºî¤¬ÅÁÀ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖµëÎÁ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤ì¤«¤éÃù¶â¤·¤Æ¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ì¤âÉ¬Í×¡¢¤³¤ì¤âÉ¬Í×¡×¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤Á¤Ã¤È¤â¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÈ¯ºî¤Ï¼£¤Þ¤é¤º¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇµëÎÁ¤â¹â¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤¿¿¦¾ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿Í¤ò¤à¤ä¤ß¤ä¤¿¤é¤Ë¤³¤»È¤¦¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤À¡ª¡×¤È¾å»Ê¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê²ñ¼Ò¼¤á¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢Å¾¿¦Àè¤Î²ñ¼Ò¤ÏµëÎÁ¤¬°Â¤¯¤Æ»Ä¶È¤ÏÂ¿¤¤¡¢ËÜÅö¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¼¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈØ³Á³¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤ÆÅ¾¿¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤É¤ó¤É¤óµëÎÁ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤Î¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤¬ÅÁÀ÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿Æ¤À¤«¤é¾ºµë¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Âç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¯¤»¤Ë¼«Ê¬¤è¤ê¤âµëÎÁ¤¬¾å¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¤ÎÇ¾Æâ¤Ç¤ÏÆ°ÊªÅª¤Ë¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¤½¤ÎÈ¯ºî¤Ë´¶ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇË²õÅª¤Ê¿Í³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¿¦¾ì¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í¤ÏÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë´Ä¶¡×¤òÇË²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤Á¤Ã¤È¤â¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Î¾¿Æ¤Ë½ÐÀ¤¤Î¼ÙËâ¤ò¤µ¤ì¤ë
¤¢¤ëÊý¤¬»Å»ö¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼Â²È¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¤¬³¬ÃÊ¤«¤éÍî¤Á¤Æ¹üÀÞ¤·¤¿¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤ËÊì¿Æ¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½¸Ãæ¤Ç¤¤º¡¢¸«»ö¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¿Æ¤Î¹üÀÞ¤¬¼£¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿»Å»ö¤¬¤À¤ó¤À¤ó³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãù¶â¤âÃå¡¹¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð¼Â²È¤ò½Ð¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿ÌðÀè¡¢º£ÅÙ¤ÏÉã¿Æ¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÉã¿Æ¤ÎÂÎÄ´¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¶ÈÀÓ¤Ê¤É¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯»×¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¨¡Á¤¤¡ª¡×¤È²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯Æ¯¤±¤º¤ËÃù¶â¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¹²¤Æ¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁ°¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤ËµëÎÁ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¯»´¤á¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡×¤ÈÀäË¾Åª¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÊý¤âÎ¾¿Æ¤Î¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤Ë´¶ÅÅ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤Þ¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡ÖÎ¾¿Æ¤Ë¼ÙËâ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤È¤Ê¤¯Î¾¿Æ¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÎ¾¿Æ¤Î¤±¤¬¤äÉÂµ¤¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤â¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤âºá°´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤ËÁêÃÌ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÍî¤Á¤Ö¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤Ë¤âÏÃ¤»¤º¡¢¤¿¤ÀÌå¡¹¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬»Å»ö¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤ÎÇ¾Æâ¤Ç¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Êì¿Æ¤Î¹üÀÞ¤âÉã¿Æ¤ÎÉÂµ¤¤â¡¢¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÎ¾¿Æ¤Ë¡¢¤ï¤¶¤È¹üÀÞ¤·¤¿¤êÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë°Õ¼±¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀìÌçÅª¤Ë¤Ï¡Ö¼þ°Ï¤Î´Ø¿´¤äÆ±¾ð¤ò°ú¤¯¤¿¤á¤ËÉÂµ¤¤òÁõ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ëÉÂµ¤¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥ß¥å¥ó¥Ò¥Ï¥¦¥¼¥ó¾É¸õ·²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿ÇÃÇÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Õ¼±Åª¤Ë»Ò¤É¤â¤ò´Ù¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼»ÅÊ¤ÎÈ¯ºî¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂçÅè ¿®Íê
¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼