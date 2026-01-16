¥È¥è¥¿¿·¡ÖFR¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤¬À¨¤¤¡ª ¡Ö5.2¥ê¥Ã¥¿¡¼V8¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤Ç¡ÈÌó600ÇÏÎÏ¡É¤òÈ¯´ø¡ª ÀìÍÑ¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¡õ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ºÎÍÑ¡ª ¡ÖGR GT¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤ËÜµ¤¡Ê¥Þ¥¸¡Ë¥â¥Ç¥ë¡ÖGR¥¹¡¼¥×¥é ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¹ë½£»ÅÍÍ¤È¤Ï¡©
GR GT¡È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É5.2¥ê¥Ã¥¿¡¼V8¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼
¡¡2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤¬°ìÈÌ½éÈäÏª¤·¤¿¡ÖGR GT¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸øÆ»¤òÁö¤ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿1Âæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¤³¤ÎGR GT¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡ÖGR¥¹¡¼¥×¥é ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ö¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥ºÁª¼ê¸¢¡×¤Ø¤Î»²Àï¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¤¬³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡ÖGR¥¹¡¼¥×¥é¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¶¥ï¥¤¥É¤Ê¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤äÂç·¿¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¡¢ÀìÍÑ¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢¶õÎÏÀÇ½¤òÂçÉý¤Ë¹â¤á¤ëÀìÍÑ¥Ñ¡¼¥Ä¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤È¤ÏÊÌÊª¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤ÉÂçµ¬ÌÏ¤Ê²þÂ¤¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖRC F¡×¤Ê¤É¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Á³µÛµ¤V·¿8µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ö2UR-GSE·¿¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿ÀìÍÑ»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢ÎÌ»º¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤«¤é5.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ø¤ÈÇÓµ¤ÎÌ¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢GR¥¹¡¼¥×¥é ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼ÍÑ¤ËÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ¤ÏÌó600ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÀ©¸æ¤äµÛÇÓµ¤¥·¥¹¥Æ¥à¤âÀìÍÑ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÀÇ½V8¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤«¤Ä¥ê¥Ë¥¢¤Ë°ú¤½Ð¤¹Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥¯¥¹¥ë¼°¤Î6Â®¥·¡¼¥±¥ó¥·¥ã¥ë¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤ÏFR¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¸å¤Î½ÅÎÌÇÛÊ¬¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹â¤¤°ÂÄêÀ¤ÈÍ¥¤ì¤¿¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡GR¥¹¡¼¥×¥é ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÂÑµ×¥ì¡¼¥¹¡Ö¥ì¥×¥³¡¦¥Ð¥µ¡¼¥¹¥È1000¡×¤Ë¤Æ½éÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤ÏÅ¸¼¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÁö¤ê¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ö¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥ºÁª¼ê¸¢¡×¤Ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ç·×6Âæ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤ÎGR¥¹¡¼¥×¥é¤Ï2026Ç¯3·î¤ÇÀ¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¼õ¤±·Ñ¤°GR¥¹¡¼¥×¥é ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤¬¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤Î¤«¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£