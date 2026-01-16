BTS¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡ØARIRANG¡Ù¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ä¸¶ÅÀ¤ò°Õ¼±¡¡4¡¦9¤«¤é¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦BTS¤¬Ìó3Ç¯9¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡¢¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡¢¡ØARIRANG¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛBTS¡¢¡ÈÌó4Ç¯¤Ö¤ê¡É¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüÄøÉ½
¡¡BTS¤Ï16Æü¸áÁ°0»þ¡¢Global Superfan Platform¡ÖWeverse¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢3·î20Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë5th¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Á´14¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ±ÍØ¡Ö¥¢¥ê¥é¥ó¡×¤ò¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë·Ç¤²¡¢Âç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢BTS¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¡¢²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤´¶¾ð¤òÊñ³çÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹µ¤¨¤¿BTS¤Ï¡¢¼«Á³¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ä¸¶ÅÀ¡¢¤½¤·¤ÆÆâÌÌ¤Ë¤¢¤ëÊª¸ì¤Ø¤È°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤¿¡£´Ú¹ñ¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¡¢¿´¤Î±ü¿¼¤¯¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿¡ÖÎø¤·¤µ¡×¤ä¡Ö¿¼¤¤°¦¡×¤ò²»³Ú¤Ë¹þ¤á¤ë¤³¤È¤ò»Ö¸þ¤·¡¢ËÜºî¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£¡ØARIRANG¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿BTS¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¾ð½ï¤ò¾ÝÄ§Åª¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡BTS¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤Î·Ð¸³¤È»×¹Í¤òÈ¿±Ç¤·¤¿²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤È¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢BTS¤Î³Ú¶Ê¤¬»ý¤ÄÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿·Éè¤Ï¡¢¡ÖÎø¤·¤µ¡×¤ä¡Ö¿¼¤¤°¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê´¶¾ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÉý¹¤¤¶¦´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡BTS¤Ï4·î9Æü¤Î´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛÁí¹ç±¿Æ°¾ì¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÏÀ¤³¦34ÅÔ»Ô¡¦·×79¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢K-POP»Ë¾åºÇÂ¿¸ø±é¿ô¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤ÓÃæÅìÃÏ°è¤Ç¤Î¸ø±é¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼µ¬ÌÏ¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÍ½Äê¡£BTS¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¨¥ë¥Ñ¥½¡¢¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¥Ü¥í¡¢¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¡¢¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤Î¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢360ÅÙ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤ÎË×Æþ´¶¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤ë¡£
¢£5th¥¢¥ë¥Ð¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
Í½ÌóÈÎÇä³«»ÏÆü¡§1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°11¡§00¡Á
È¯ÇäÆü¡§3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å1¡§00¡Á
¡Ú²èÁü¡ÛBTS¡¢¡ÈÌó4Ç¯¤Ö¤ê¡É¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüÄøÉ½
¡¡BTS¤Ï16Æü¸áÁ°0»þ¡¢Global Superfan Platform¡ÖWeverse¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢3·î20Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë5th¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Á´14¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ±ÍØ¡Ö¥¢¥ê¥é¥ó¡×¤ò¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë·Ç¤²¡¢Âç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡BTS¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤Î·Ð¸³¤È»×¹Í¤òÈ¿±Ç¤·¤¿²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤È¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢BTS¤Î³Ú¶Ê¤¬»ý¤ÄÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿·Éè¤Ï¡¢¡ÖÎø¤·¤µ¡×¤ä¡Ö¿¼¤¤°¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê´¶¾ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÉý¹¤¤¶¦´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡BTS¤Ï4·î9Æü¤Î´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛÁí¹ç±¿Æ°¾ì¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÏÀ¤³¦34ÅÔ»Ô¡¦·×79¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢K-POP»Ë¾åºÇÂ¿¸ø±é¿ô¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤ÓÃæÅìÃÏ°è¤Ç¤Î¸ø±é¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼µ¬ÌÏ¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÍ½Äê¡£BTS¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¨¥ë¥Ñ¥½¡¢¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¥Ü¥í¡¢¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¡¢¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤Î¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢360ÅÙ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤ÎË×Æþ´¶¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤ë¡£
¢£5th¥¢¥ë¥Ð¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
Í½ÌóÈÎÇä³«»ÏÆü¡§1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°11¡§00¡Á
È¯ÇäÆü¡§3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å1¡§00¡Á