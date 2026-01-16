ÊÆ¹ñÌ±¤Î75¡ó¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÎÎÍ¤ËÈ¿ÂÐ¡¢6³ä¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂ¾¹ñ¤Ø¤Î¸¢ÎÏ³ÈÂç¤Ë·üÇ°¡¡CNNÀ¤ÏÀÄ´ºº
¡ÊCNN¡ËSSRS¤¬¼Â»Ü¤·¤¿CNN¤ÎºÇ¿·À¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤Î4Ê¬¤Î3¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÎÎÍ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÎÎÅÚ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹ñÌ±¤«¤é¤Î¶¯¤¤µÕÉ÷¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÎÎÍ¤Ë»¿À®¤¹¤ë¿Í¤Ï¤ï¤º¤«25%¤À¤Ã¤¿¡£¶¦ÏÂÅÞ°÷¤È¶¦ÏÂÅÞ´ó¤ê¤ÎÌµÅÞÇÉÁØ¤Ç¤µ¤¨»Ù»ý¤ÈÈ¿ÂÐ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì50%¤ÈÙÉ¹³¡Ê¤¤Ã¤³¤¦¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì±¼çÅÞ°÷¤ÈÌ±¼çÅÞ´ó¤ê¤ÎÌµÅÞÇÉÁØ¤ÏÁ´ÂÎ¤Î94%¤¬È¿ÂÐ¡¢80%¤¬¶¯¤¯È¿ÂÐ¤È²óÅú¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤ÎÅÞ¤Ë¤âÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌµÅÞÇÉÁØ¤âÌó8³ä¤¬È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï14Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¡Ö¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡×¤Ç¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤òÊÆ¹ñ¤Î´ÉÍý²¼¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¡ÖËþ¤¿¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ï¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Î¸å¤Ë¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯À¯ÉÜ¹â´±¤È¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¡¢¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Î²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÊÅ¸¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ÊÆ¹ñÌ±¤Î10¿ÍÃæ6¿Í¶á¤¯¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¸¢ÎÏ¤òÂ¾¹ñ¤Ë³ÈÂç¤·¤è¤¦¤È¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±»á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Å¬ÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï3Ê¬¤Î1¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£55%¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÌÜÅªÃ£À®¤Î¤¿¤á¤ËÊÆ·³¤ò²áÅÙ¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2´üÌÜ¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤Î³°¸òÀ¯ºö·èÄê¤¬ÊÆ¹ñ¤Î¹ñºÝÅªÃÏ°Ì¤òÂ»¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢ºòÇ¯²Æ¤Î53%¤«¤é57%¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤ò¤á¤°¤ë°Õ¸«¤Ï¤è¤êÙÉ¹³
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ¹ñ¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ç52%¤¬È¿ÂÐ¡¢48%¤¬»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀ¯ÉÜ¤Î°ÂÄêÀ¤È¡¢ÊÆ·³¤ÎÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë²ðÆþ¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤¬Âà¤¤¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀ¯ÉÜ¤Î¹ÔÆ°¤òÅýÀ©¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤è¤êÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¤¡Ê58%¡Ë¡£¤³¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¶¯¤¤È¿ÂÐ¤¬¶¯¤¤»Ù»ý¤ò¾å²ó¤ê¡¢31%ÂÐ13%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊÆ¹ñÌ±¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ¹ñ¤Î¹ÔÆ°¤¬1Ç¯¸å¤ËÆ±¹ñ¤Î°ÂÄê¤·¤¿À¯¸¢¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ìó3Ê¬¤Î2¤Ï¡¢¤³¤Î¹ÔÆ°¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤¢¤ëÄøÅÙÊÆ·³¤ÎÄ¹´üÇÉ¸¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
CNN¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ï¡¢SSRS¤¬1·î9Æü¤«¤é12Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÀ®¿Í1209¿Í¤òÌµºî°Ù¤ËÃê½Ð¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡£Á´¥µ¥ó¥×¥ë¤Î·ë²Ì¤ÎÉ¸ËÜ¸íº¹¤Ï¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹3.1¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡£