ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ø¥´¥Á¡Ù¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êó¹ð¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁÒ²Ê¥«¥Ê¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¥´¥Á27³«Ëë¡ª¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï2¿Í¡ª2»þ´ÖSP¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å9¡§00¡Ë¤Ç¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¤È¤È¤â¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤Ç¡ªÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ø¥´¥Á¡Ù¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êó¹ð
¡¡ÁÒ²Ê¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¥´¥Á27¡Ù¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²ÃÆþ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¥É¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢Éé¤±¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤±¤ì¤Ð±þ±ç¤·¤Æ¤Í¡¼¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¡¢ÌðÉô¹ÀÇ·¡¢¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬¥¯¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥´¥Á26¡×¡£º£Ç¯¤Ï¡¢²¬Â¼Î´»Ë¡¢ÁýÅÄµ®µ×¡¢ÇòÀÐËã°á¡¢¤»¤¤¤ä¤È¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´Ìî¡¦ÁÒ²Ê¤ÇËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤Ç¡ªÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ø¥´¥Á¡Ù¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êó¹ð
¡¡ÁÒ²Ê¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¥´¥Á27¡Ù¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²ÃÆþ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¥É¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢Éé¤±¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤±¤ì¤Ð±þ±ç¤·¤Æ¤Í¡¼¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¡¢ÌðÉô¹ÀÇ·¡¢¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬¥¯¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥´¥Á26¡×¡£º£Ç¯¤Ï¡¢²¬Â¼Î´»Ë¡¢ÁýÅÄµ®µ×¡¢ÇòÀÐËã°á¡¢¤»¤¤¤ä¤È¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´Ìî¡¦ÁÒ²Ê¤ÇËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£