¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¡ÈÅìÂçÂ´¥×¥íÌîµåÅê¼ê¡É¤«¤é»ÊË¡»î¸³¤ËÄ©Àï¡¢¹ç³Ê¤·¤¿µÜÂæ¹¯Ê¿»á¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¡ÈÌ¤Íè¡É
ÅìÂçÌîµåÉô¤«¤éËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤Ê¤É¤Ë5¥·ー¥º¥óºßÀÒ¤·¤¿µÜÂæ¹¯Ê¿»á¡Ê30¡Ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Î»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£
2022Ç¯½©¤Ë¸½Ìò¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¡Ë¤ò°úÂà¤·¤ÆÅìµþÂç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡¤ËÆþ³Ø¡¢ºÇ½é¤ÎÄ©Àï¤ÇÆñ´Ø¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤ò¶Ë¤á¤¿µÜÂæ»á¤Ï¡¢¾Íè¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤Î³èÌö¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ー¡¦¾¾ÅÄÎ´¡Ë
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ê2025Ç¯¼Â»Ü¡Ë¤Î»ÊË¡»î¸³¤Î¹ç³Ê¼Ô¤Ï1581¿Í¡¢µÜÂæ»á¤Ï¤½¤ÎÃæ¤ÇÃ»Åú¡¦ÏÀÊ¸¹ç¤ï¤»¤ÆÁí¹ç304°Ì¤È¤¤¤¦¾å°Ì¤Ç¤Î¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¹ç³Ê¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¼ÂÌ³¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¹ç³Ê¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤¬°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë´î¤Ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²áµî¤ËJ¥êー¥°¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë½Ð¿È¤ÎÈ¬½½¡Ê¤ä¤½¡ËÍ´¼£»á¡Ê¸½¹âÄÐ»ÔÉû»ÔÄ¹¡Ë¤¬2005Ç¯¤Î»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤ÆÊÛ¸î»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿Îã¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥×¥íÌîµå½Ð¿È¼Ô¤¬»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Îã¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢µÜÂæ»á¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥±ー¥¹¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
2022Ç¯½©¡¢Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤éÍâÇ¯¤â·ÀÌó¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¸½Ìò°úÂà¤ò·è¤á¡¢Æ±Ç¯Ëö¤ËTMIÁí¹çË¡Î§»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¤¿¡£
2024Ç¯4·î¤ËÅìµþÂç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡¤ËÆþ³Ø¡£¸½ºß¤Ï3Ç¯¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯3·îÂ´¶È¸å¤Ë»ÊË¡½¤½¬¤ËÆþ¤ê¡¢ÍèÇ¯4·î¤Ë¤âÊÛ¸î»Î¡¦µÜÂæ¹¯Ê¿¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£
µÜÂæ»á¤Ï1Æü10»þ´ÖÄøÅÙ¤ÎÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¹ç³Ê¼Ô¤ÎÊÙ¶¯»þ´Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÃ»¤¤Êý¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¹ç³Ê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉô»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿Ë¡³Ø¤ÎÁÇÍÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤â¤È¤â¤È³Ø¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¬À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÁÐÊý¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
³ØÉô¤Ç¤Ï¹ñºÝ¸øË¡¤Î¥¼¥ß¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ÊË¡»î¸³¤ÎÁªÂò²ÊÌÜ¤Ï¹ñºÝ¸øË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ÐºÑË¡¤òÁª¤Ó¡¢¤Û¤Ü°ì¤«¤é³Ø¤Ö·Á¤Ç¹ç³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìÂçÌîµåÉô¤«¤éÂç³ØÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê
µÜÂæ»á¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÌ¾Ìç¿Ê³Ø¹»¡¦¸©Î©¾ÅÆî¹â¤Î½Ð¿È¡£Æ±¹»¤Ï1949Ç¯¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£µÜÂæ»á¤ÏÆ±¹»ÌîµåÉô¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2013Ç¯¤Î½Õµ¨¿ÀÆàÀîÂç²ñ¤Ç¤Ï8¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
½à¡¹·è¾¡¤ÇÅì³¤ÂçÁêÌÏ¹â¤Ë0-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤ÎÅì³¤ÂçÁêÌÏ¹â¤Ë¤Ï¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ðÅê¼ê¡Ê¸½MLB¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡Ë¤¬1Ç¯À¸¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¿ÀÆàÀî¸©Âç²ñ¤Ç¸øÎ©¤Î¿Ê³Ø¹»¤¬8¶¯¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¡¢¤·¤«¤â¹Ã»Ò±à¤Ç½Õ²Æ¹ç¤ï¤»¤Æ4²óÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅì³¤ÂçÁêÌÏ¹â¤ÈÀÜÀï¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï²÷µó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¤â¤Ã¤È¤âÅö»þ¤Ï¼«¿È¤¬¥×¥íÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾¾°æÍµ¼ùÁª¼ê¡Ê¶Í¸÷³Ø±à¢ª³ÚÅ·¢ªMLB¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤¬Æ±´ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸º¸Åê¤²¤ÎÈà¤ÎÅêµå¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È18ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¤¢¤ì¤°¤é¤¤¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤òÅê¤²¤Ê¤¤¤È¥×¥í¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
2014Ç¯¤ËÅìµþÂç³ØÊ¸²Ê°ìÎà¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢ÌîµåÉô¤Ø¡£µ®½Å¤Ê¥µ¥¦¥¹¥Ýー¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ1Ç¯»þ¤«¤éµß±çÅÐÈÄ¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
3Ç¯»þ¤Î2016Ç¯¤Ë¤ÏÆüÊÆÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥à¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÅìµþÂç³Ø¤«¤é¤ÎÁª½Ð¤Ï1983Ç¯¤ÎÂç±Û·ò²ðÅê¼ê¡Ê¸½¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÀìÂ°¥Ë¥åー¥¹¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë°ÊÍè¡¢33Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Âè3Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¥Áー¥à¤Ï0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢2²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡¢¤Þ¤¿¡¢¥·¥êー¥º¤ËÀèÎ©¤Ä¶¯²½»î¹ç¤Î»°É©ÆüÎ©¥Ñ¥ïー¥·¥¹¥Æ¥à¥º²£ÉÍÀï¤Ë¤âÀèÈ¯¤·¡¢3²ó¤òÂÇ¼Ô9¿Í¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»þ¤ÎÂåÉ½¥Áー¥à¤ÏÌøÍµÌéÅê¼ê¡ÊÌÀ¼£Âç¢ªÃæÆü¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÀéÈ»Åê¼ê¡ÊºùÈþÎÓÂç¢ª¥í¥Ã¥Æ¢ªDeNA¡Ë¡¢Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡ÊÇò鷗Âç¢ªºå¿À¡Ë¡¢µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡ÊÃæµþ³Ø±¡Âç¢ªÆÉÇä¡Ë¡¢Ã¤¸ÊÎÃ²ð³°Ìî¼ê¡ÊÎ©Ì¿´ÛÂç¢ª³ÚÅ·¤«¤éFA¡Ë¤Ê¤Éï£¡¹¡Ê¤½¤¦¤½¤¦¡Ë¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âµÜÂæ»á¤ÏÀïÎÏ¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¤âÁªÂò»è¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡ÖÅìÂç¤«¤éÍè¤¿¤Î¡©¡×
¤³¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄÅöÆü¡Ê2017Ç¯10·î26Æü¡Ë¡¢»öÁ°¤ËÏÃ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é7½äÌÜ¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥ÈÁ°¡¢µÜÂæ»á¤Ï¿ÊÏ©¤È¤·¤Æ´±Î½¤ä°ìÈÌ´ë¶È¤Î²ñ¼Ò°÷¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÆþÃÄ¤ò·è¤á¤¿¡£·ÀÌó¶â¤ÏÌó2500Ëü±ß¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¸ø³«½¢³è¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆâÄê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´ò¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¥·ー¥º¥ó³«ËëÁ°¤ËµåÃÄ¤ÎÎÀ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ËMLB¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¹Ô¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê¸½MLB¥É¥¸¥ãー¥¹¡Ë¤¬¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Æ¥ó¥ÔÆþ¤ê¤¹¤ëÁ°¤ËµåÃÄ¤Î2·³»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë³ù¥öÃ«¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1¤«·î¤Û¤ÉÎÀ¤Ç¶¦¤Ë²á¤´¤¹µ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¡ÊÎÀ¤ÎÃæ¤Ç¡Ë°§»¢¤ò¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÆüËÜ°ì¤Î¥×¥ìー¥äー¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢Æ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ë¤È¹âÍÈ´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°ì½ï¤ËÎý½¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸«¤¿´¶¤¸¤Ï¡Ø¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
·Ú¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬ÂÎ¤¬Âç¤¤¤¤·¡¢ËÍ¤Ë¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤½ÐÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£°ìÅÙ¡ØÅìÂç¤«¤éÍè¤¿¤Î¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¡ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´ò¤·¤¤¡Ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÂç³Ø»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ë³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥È¥ìー¥È¤òÉð´ï¤ËÂ¿¤¯¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ò¼çÂÎ¤Ë¤·¤Æ¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤È¥¹¥é¥¤¥Àー¡¢¥Äー¥·ー¥à¤È¥«¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥«ー¥Ö¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖ¤Î·è¤áµå¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¼´¤ÏÂ®¤¤µå¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ËµÞ¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç»°¿¶¤ò¼è¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥í¤Î°ì·³¤Î¥Ð¥Ã¥¿ー¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡¢Âç³Ø¤È¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
·ë¶É¡¢2022Ç¯¤Þ¤Ç°ÜÀÒÀè¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤ò´Þ¤á5¥·ー¥º¥óºßÀÒ¤·¤¿¤â¤Î¤Î°ì·³¤Ç¾¡¤ÁÀ±¤Ï¾å¤²¤é¤ì¤º¡¢ÅÐÈÄµ¡²ñ3»î¹ç¡¢ÄÌ»»0¾¡0ÇÔ¤Ç¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤¿¡ÊÅìµþ6Âç³Ø¤Ç¤Ï6¾¡13ÇÔ¡Ë¡£¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È
ºòº£¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤¬µðÂç²½¤¹¤ëÃæ¡¢NPB¤ÈMLB¤Î·ÐºÑµ¬ÌÏ¤Ë³Êº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿¶ÑÇ¯Êð¤ÇMLB¤Ï2025Ç¯³«Ëë»þ¤Ç516Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7²¯7400Ëü±ß¡Ë¤È¤µ¤ì¡¢NPB¤Î4905Ëü±ß¤ÎÌó15.8ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤È¤â¤ËÁª¼ê²ñ»ñÎÁ¤«¤é¡Ë¡£
NPB¤ÏÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤ÎÎ®½Ð¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¶õÆ¶²½¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Áª¼ê¤Ï¼«Í³¤Ë°ÜÀÒ¤Ç¤¤º¡¢·ÀÌó¤ÇÇû¤é¤ì¤ëÎã¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÊÛ¸î»Î¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢µÜÂæ»á¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¡Ö»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢NPB¤¬MLB¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¡¢ÄÉ¤¤±Û¤»¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯NPB¤Ë´Ø¤ï¤ë¿ÍÁ´°÷¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ÜÀÒÀ©ÅÙ¤Î²þÁ±¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£º£¤è¤êÁª¼ê¤Î¹Ô¤Íè¤¬¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¸ò¾ÄÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Áª¼ê¤âÇ¯Êð¤¬¾å¤¬¤ëµ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÀïÎÏ¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¤¬À¸¤¸¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÒÊý¤Î¥µ¥¤¥É¤«¤é¸«¤Æ²ò·è¤¹¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢Ðíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¡¢Ä»â×¡Ê¤Á¤ç¤¦¤«¤ó¡Ë¤·¤¿¾å¤Ç¤ä¤ë»ö°Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¼«¿È¤¬¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦»ö¶È¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Ìîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ï¹¾ÀîÂî»á¤Î¡Ö¶õÇò¤Î1Æü¡×ÁûÆ°¤äÌîÌÐ±ÑÍº»á¤ÎMLBÆþ¤ê¤Ê¤É¡¢Áª¼ê¤ÈµåÃÄ¤Î·ÀÌó¤ÇÁûÆ°¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
ºòº£¤ÏNPB¤«¤éMLB¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬Â¿¤¯¡¢Áª¼ê¤ÈµåÃÄ¤Î´Ø·¸¤òµ¬Î§¤¹¤ëË¡¡¦·ÀÌó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Ë¡Áâ¤ÎÃÎ¼±¡¢¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ÏÂ¿¤¤¡£
ÅöÁ³¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¥×¥íÌîµå½Ð¿È¤ÎµÜÂæ»á¤Ë¤Ï¼þ°Ï¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë´üÂÔ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÂåÍý¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÌ´¤Î¤¢¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤âÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀìÌçÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤éÂ¦¡ÊµåÃÄ¤«Áª¼ê¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·è¤á¤º¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï´ë¶ÈË¡Ì³¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤â´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ´ðÁÃÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
µÜÂæ»á¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«¿È¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÇ¤âº¤Æñ¤ÊÆ»¤ËÄ©Àï¤»¤è¡×ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¿ºÂ±¦¤ÎÌÃ
¡ÖºÇ¤âº¤Æñ¤ÊÆ»¤ËÄ©Àï¤»¤è¡×¡£µÜÂæ»á¤Ï¤³¤ì¤òºÂ±¦¤ÎÌÃ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹â¹»»þÂå¤ËÀî°æ¡ÊÍÛ°ì¡Ë¹»Ä¹ÀèÀ¸¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¾ÅÆî¹â¹»¤ÏÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤Ê¤Î¤ÇÎ¾Êý¤È¤âÂÅ¶¨¤»¤º¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¾è¤êÀÚ¤ê¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¶µ¤¨¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤½¤Î·°Æ«¤ò¼õ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Âç³ØÆþ»î¤Ç¤ÏÊ¸·ÏºÇÆñ´Ø¤ÎÅìÂçÊ¸Ⅰ¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Â´¶È»þ¤ÏÅìÂçÌîµåÉô»Ë¾å¡¢²áµî¤Ë5¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥íÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢ºÇÆñ´Ø»ñ³Ê¤È¤µ¤ì¤ë»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£¤Þ¤µ¤ËºÇ¤âº¤Æñ¤ÊÆ»¤ËÄ©Àï¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤È¸À¤¨¤ë¡£
º£Ç¯4·î¤«¤é¡¢3ÅÙÌÜ¤Îº¤Æñ¤ò¹îÉþ¤·¤¿¸å¤Î¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤¿ÀÅ¤«¤Ê¹âÍÈ´¶¤¬¸ì¤ê¸ý¤ÎÃæ¤«¤é°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£ ¾¾ÅÄÎ´
1961Ç¯ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÂç³Ø±¡Ë¡Ì³¸¦µæ²ÊÂ´¶È¡£Æü´©¥¹¥Ýー¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÌó30Ç¯ºß¿¦¤·¡¢Âà¿¦¸å¤Ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£2017Ç¯¤Ë¼«¥µ¥¤¥È¡ÖÎáÏÂÅÅ»Ò´¤ÈÇ¡×¤ò³«Àß¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À¸Ì¿ÎÑÍý¤ÈË¡¤Î¼þÊÕ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤¢¤êÊý¡¢ÑÍºá¤È»×¤ï¤ì¤ë»ö·ï¤Î²òÌÀ¤Ê¤É¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¼èºà¡¢½Ð¹Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£