TREKKIE TRAX CREW¡¢ºÇ¿·¶Ê¤Çumru¡¢nextdimensional¡¢¤Ê¤à¤é¤ß¤Ê¤ß¤È¥³¥é¥Ü
Åìµþ¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¹ñ¶¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥ì¡¼¥Ù¥ëTREKKIE TRAX¤¬¡¢2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTREKKIE TRAX CREW, umru & nextdimensional - Open! feat. ¤Ê¤«¤à¤é¤ß¤Ê¤ß¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÎÃæ³Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTREKKIE TRAX CREW¡× ¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òµòÅÀ¤ËÀ¤³¦Åª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Öumru¡×¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¤¯¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òµòÅÀ¤Ë¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¤«¤Ä¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë ¡Önextdimensional¡×¤Ë¤è¤ë¹ñºÝÅª¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¡Ö¤Ê¤«¤à¤é¤ß¤Ê¤ß¡×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
TREKKIE TRAX CREW¤Ï¡¢andrew¡¢Carpainter¡¢futatsuki¡¢Seimei¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¡¢2012Ç¯¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ëÀßÎ©°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÀ¤³¦¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¿Â¸ºß¡£°ìÊý¡¢umru¤ÏPC Music°Ê¹ß¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤à¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ý¥Ã¥×¡¿¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Charli XCX¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶áÇ¯¤Î½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥ï¡¼¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î±ÔÍø¤«¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀ¤³¦Åª¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤¤¿¡£nextdimensional¤ÏNY¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥°¥ê¥Ã¥Á¤ä¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢¥ì¥¤¥ô´¶³Ð¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë²Ã¤ï¤ë¡¢¤Ê¤«¤à¤é¤ß¤Ê¤ß¤ÎÂ¸ºß´¶¤¢¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤¬¡¢ËÜºî¤Ë¶¯¤¤¿ä¿ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖOpen! feat. ¤Ê¤«¤à¤é¤ß¤Ê¤ß¡× ¤Ï¡¢umru¤Ènextdimensional¤¬ÍèÆü¤·¤¿ºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£À©ºî´ü´ÖÃæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÃë´Ö¤Ë¸ø±à¤òË¬¤ì¤¿¤Ò¤È¤È¤¤¬Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¤«¤é¤Ê¤«¤à¤é¤ß¤Ê¤ß¤¬¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò½ñ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¼«Á³È¯À¸Åª¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¶Ê¤ÏÀ©ºî½é´üÃÊ³¬¤«¤éDJ¥»¥Ã¥È¤Ç²¿ÅÙ¤â¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¥Õ¥í¥¢¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¹½À®¤äÅ¸³«¤òÄ´À°¡£¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¼ÂÁ©¤òÄÌ¤·¤ÆËá¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¹¶·âÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ó¡¼¥È¤È¥Ù¡¼¥¹¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥Ö¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥°¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬Á°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢½ãÅÙ¤Î¹â¤¤¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ð¥ó¥¬¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ÄÀ¤¬Ã±¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥í¥¢¤Çµ¡Ç½¤¹¤ë°ìÅÀ¤Ø¤È¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤¯¹½Â¤¤Ï¡¢TREKKIE TRAX CREW¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÈþ³Ø¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
TREKKIE TRAX CREW, umru & nextdimensional
¡ÖOpen! feat. ¤Ê¤«¤à¤é¤ß¤Ê¤ß¡×
2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://www.trekkie-trax.com/ep/ttc-umru-nextdimensional-open/
