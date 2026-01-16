FIIO¿Íµ¤DAP¤¬¿Ê²½¡ÖJM21 2026¡×¡£4GB¥á¥â¥ê¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸2ÇÜ¡¢Ä¹»þ´ÖºÆÀ¸¡¢Ìó39600±ß
JM21 2026(¥Ö¥ëー)
¥¨¥ß¥é¥¤¤Ï¡¢FIIO¤Î¿·DAP¤È¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡ÖJM21¡×¤Î¥á¥â¥ê¤ò½¾ÍèÈæ1GBÁý¤Î4GB¤È¤·¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¤ò2ÇÜ¤Î64GB¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò29%Áý¤Î3,100mAh¤Ë¶¯²½¤·¤¿¿Ê²½¥â¥Ç¥ë¡ÖJM21 2026¡×¤ò1·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç¡¢»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï39,600±ßÁ°¸å¡£¥«¥éー¤Ï¥Ö¥ëー¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤ËÆ°ºî¡£Â¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤òËÜÂÎ¤ËÊÝÂ¸¤Ç¤¡¢ºÇÂç16»þ´Ö¤ÎÄ¹»þ´Ö¶îÆ°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Î¡¢Qualcomm¤ÎSnapdragon 680¤ÎÅëºÜ¤ä¡¢¥·ー¥é¥¹¥í¥¸¥Ã¥¯À½¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×DAC¡ÖCS43198¡×¤ò¥Ç¥å¥¢¥ë¤ÇÅëºÜ¤·¤¿¹â²»¼Á¡¢700mW¤Î¶¯ÎÏ¤Ê½ÐÎÏ¡¢4.7¥¤¥ó¥Á¹âÀººÙ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢4.4mm¤È3.5mm½ÐÎÏ¤òÈ÷¤¨¤ë´ðËÜÀÇ½¤Ï´ûÂ¸¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸¡£
CS43198¤Î¥Ç¥å¥¢¥ëDAC¤Ë¡¢SG¥Þ¥¤¥¯¥íÀ½¡ÖSGM8262¡×¥¢¥ó¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥Õ¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¹½À®¤òºÎÍÑ¡£Ä¹Ç¯¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿²óÏ©Àß·×¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êË¤«¤Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¤È¡¢¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¼ÁÉ½¸½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë²óÏ©¤È¥¢¥Ê¥í¥°²óÏ©¤ÇÅÅ¸»¤ò´°Á´¤ËÆÈÎ©²½¡£DAC¡¢ÅÅ°µ¡¢ÅÅÎ®ÁýÉý¤Î3ÃÊ³¬¤ÇÅÅ¸»¶¡µë½èÍý¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢4¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×¤Ë¤Ï4¤Ä¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿¹âÀºÅÙ¤ÊLDO¥ì¥®¥å¥ìー¥¿ー¤òÅëºÜ¤·¡¢Äã¥Î¥¤¥º¤ò¼Â¸½¡£¥¸¥Ã¥¿ー¤òÄã¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢44.1kHz·Ï/48kHz·ÏÆÈÎ©¹½À®¤Î¥Õ¥§¥à¥ÈÉÃ¥¯¥í¥Ã¥¯¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤À¤¬¡¢¹â¤¤ÀÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£6nm¥×¥í¥»¥¹À½Â¤µ»½Ñ¤È8¥³¥¢¡ÖKryo 265¡×¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖSnapdragon 680¡×¤òÅëºÜ¡£2.4GHz¤Î¹â¥¯¥í¥Ã¥¯¶îÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢½èÍýÀÇ½¤È¾ÊÅÅÎÏÀ¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¡£³ê¤é¤«¤Ç²÷Å¬¤ÊÁàºîÀ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¥á¥â¥ê»ÈÍÑÎÌ¤¬Âç¤¤¤Android 13¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î°ÂÄêÆ°ºî¡¢²»¼ÁºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ë4GB¤ÎRAM¤òÅëºÜ¡£
13mm¤ÎÇö·¿¥Ü¥Ç¥£¤À¤¬¡¢¹â¶îÆ°ÎÏ¤ÎÅÅ¸»²óÏ©¤È½ÐÎÏ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹½ÐÎÏ¤ÇºÇÂç700mW¤È¤¤¤¦¹â½ÐÎÏ¤ò¼Â¸½¡£¡ÖÎÏ¶¯¤¤²»¤ÎÌöÆ°´¶¤È¡¢Á¡ºÙ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë¡£
ºÇÂç16»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³¶îÆ°¤ò¼Â¸½¡£Bluetooth 5.0¤Ë¤è¤ëÁ÷¼õ¿®µ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£LDACÂÐ±þ¼õ¿®µ¡´ï¤Ç¤Î¹â²»¼ÁºÆÀ¸¤È¡¢LDACÂÐ±þÁ÷¿®µ¡´ï¤«¤é¤Î¹â²»¼Á¼õ¿®¤¬²ÄÇ½¡£
PC¤ÈÀÜÂ³¤·¡¢USB DAC¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£384kHz/32bit¤Î¤Þ¤Ç¤ÎºÆÀ¸¤ò¼Â¸½¡£USB½¼ÅÅ¤ò¤·¤¿¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¡¢ÆâÂ¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜÂÎ¤ØÄ¾ÀÜµëÅÅ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö½¼ÅÅÄä»ß¥âー¥É¡×¤òÅëºÜ¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ø¤Î²á½¼ÅÅ¤Ê¤É¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡£
156g¤Î·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ç¡¢4.7¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¡£Android 13¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥àOS¤òºÎÍÑ¡£³ê¤é¤«¤ÇÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¼çÍ×¤Ê²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
ÊÌÇä¤ÎÀìÍÑ¥±ー¥¹¤âÈ¯Çä¡£JM21¡¦JM21 2026¤É¤Á¤é¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ëÌ¾¤Ï¡ÖSK-JM21¡×¡£1·î31ÆüÈ¯Çä¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ²Á³Ê¤Ï2,420±ßÁ°¸å¡£2¿§Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
ÊÌÇä¤ÎÀìÍÑ¥±ー¥¹
JM21¡¢JM21 2026¤ò¥±ー¥¹¤«¤é¼è¤ê³°¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¡¢¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ü¥¿¥ó¤¬Áàºî¤·¤ä¤¹¤¤¥±ー¥¹¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¡£ÆâÉô¤Ë¤Ï¥¹¥Áー¥ë¥Õ¥ìー¥à¤òÇÛÃÖ¤·¡¢°ÂÄêÀ¤È½ÀÆðÀ¤ò³ÎÊÝ¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Æー¥×³«ÊÄ¼°¤ÇÉÔ°Õ¤ÎÍî²¼¤òËÉ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇºà¤ÏPU¥ì¥¶ー¡£