Å·Å¨¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨ÆÀ¤¿ÁêÀî£Ä£å£Î£Á¤ÎÈé»»ÍÑ¡¡¥Ï¥Þ¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Ë¡¢´üÂÔ½½Ê¬¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¤¬²Ã¤ï¤ë¡£Ê£¿ôµåÃÄ¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤òÀ©¤·ÅÅ·âÆþÃÄ¤·¤¿Á°ºå¿À¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤À¡£ºòµ¨¤ÏÍèÆü£±Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æºå¿À¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡££Ä£å£Î£Á¤Ï±¦ÏÓ¤ÎÁ°¤ËÂç¶ìÀï¤·¤¿¤¬¡¢Ìñ²ð¤ÊÅ·Å¨¤¬º£ÅÙ¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ï¥Þ¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢Á´¤Æ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Î²ÃÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖÎÏ¤Ï¤â¤¦Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±Ç¯´Ö¡¢Èà¤¬¡ÊÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Ç¡Ë²ó¤ì¤ë¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤ÈÇòÀ±¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤«¤ËÆñ¹¶ÉÔÍî¤Î±¦ÏÓ¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¿È¤ËÀ÷¤ß¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î³Î¿®¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£¸·î¤Ë²¼»è¤ÎÄ¥¤ê¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±£µ»î¹ç¤Ç£¶¾¡¡Ê£³ÇÔ¡Ë¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£³£¹¡£Ä¾µå¤Ï¾ï»þ£±£µ£°¥¥í¤òÄ¶¤¨¡¢Íîº¹¤Î·ã¤·¤¤¥«¡¼¥Ö¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÃ¥»°¿¶Î¨¤Ï¶Ã°Û¤Î£±£±¡¦£²£²¤ÈÁ¯Îõ¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡££Ä£å£Î£Á¤È¤Ïºòµ¨£´»î¹ç¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¡¢£±¾¡¡Ê£±´°Éõ¡Ë£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¶£·¡£ÆÃ¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢£±¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£°£°¤ÈÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¨¤È¤·¤Æ±¦ÏÓ¤ÎÅêµå¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿ÂçÂ¼´à£±·³ÂÇ·â°éÀ®¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ï¡¢¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿ºòµ¨¤ÎÅêµå¤òÂÇ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥·¥å¡¼¥ÈÀ®Ê¬¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¹â¤á¤Ë¿á¤¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Âª¤¨¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¥«¡¼¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤ÉÊÑ²½µå¤Î¥¥ì¤â°ìµéÉÊ¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ëÀè¹Ô¤Ç¤â¥¾¡¼¥óÆâ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¡×¤ÈÅ·Å¨¤¿¤êÆÀ¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿Ê¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤ì¤¬¼«·³¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤ß¤È¤Ê¤ë¡£ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÆÈÁö£Ö¤òµö¤·¤¿ºå¿À¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£¸¾¡£±£´ÇÔ£³Ê¬¤±¡£¤â¤Á¤í¤ó£±µåÃÄ¤À¤±¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢£²£¸Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¼Â¸½¤Ø¡¢ÂÇÅÝ¸×¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤¬¡¢Ì£Êý¤ÎÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¡¼¤Ï£²ÅÀ¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¸Î¾ã¤Ê¤¯Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¥í¡¼¥Æ¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â¾µåÃÄ¤Î¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ï¤³¤¦Å¸Ë¾¤¹¤ë¡£¡Ö·ù¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È°ú¤Â³¤·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Öºå¿À»þÂå¤Ï¡¢ºäËÜÊá¼ê¤ÎÇÛµå¤ä¥ê¡¼¥É¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤â´¶¤¸¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Êá¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£½÷Ë¼Ìò¤È¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤äÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¸ÆµÛ¤âÃíÌÜÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ºòµ¨£±£°¾¡¤òµó¤²¤¿¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢£¹¾¡¤Î¥±¥¤¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÂàÃÄ¤·¡¢Ã±½ã·×»»¤Ç£±£¹¾¡Ê¬¤¬¾Ã¤¨¤ë¡£Â¾¤ËÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤Î¿·³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥³¥Ã¥¯¥¹¡ÊÁ°¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜµå³¦·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤ÐÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¡¢¸µ¸×½õ¤Ã¿Í¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥Ï¥Þ¤Î¥Ç¥å¡¼¥×¤Ï¡¢¸ÅÁã¡¦ºå¿À¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¶ì¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦Ê¡²¬¡¡¹áÆà¡Ë