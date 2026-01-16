¡ÚAZLA TRINITY¡ÛÄê²Á2200±ß¡ªÄã²Á³Ê¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹ÍÀþ·¿¹â²»¼Á¥¤¥ä¥Û¥ó¡£
2025Ç¯7·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¥·¥êー¥º¤¬20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¤ÏµÇ°¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£20Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò·Ð¤¿º£¤Ê¤ª¡¢Â¿¤¯¤ÎP¡ÊÆ±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢20Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£
É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ20Ç¯Á°¤Ï³ØÀ¸À¸³è¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¡£²»³Ú¤Ï¾ï¤Ë¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤È²»³Ú¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÈ©¿ÈÎ¥¤µ¤º¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Û¤ÉËèÆü»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥ä¥Û¥ó¤â¡¢¤³¤Î20Ç¯¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¤ÏÍÀþ·¿¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤â¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥¤¥ä¥Û¥óÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂçÈ¾¤¬¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¤·¡¢¤¤¤Þ¤äÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¤à¤·¤í½¾Íè¤ÎÍÀþ·¿¤Î¥¿¥¤¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Û¤¦¤¬»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²»¼Á¤äÀÜÂ³¤Î°ÂÄêÀ¡¢²Á³ÊÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÀþ·¿¤ËÌÀ³Î¤ÊÍ¥°ÌÀ¤¬Ìµ¤¤¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹·¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÍÍø¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ëÍÀþ·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»Ô¾ì¤Ç³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¡¢º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖAZLA TRINITY¡×¤À¡£
À½ÉÊ³µÍ×
À½ÉÊÌ¾¡§AZLA TRINITY
²Á³Ê¡§2,200±ß ¥«¥éー¡§3¿§+1¿§ ¡ÚBlack / Blue / Champagne Gold / Frozen Mint (¸ÂÄêÀ¸»º¥«¥éー)¡Û
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·î12Æü(Frozen Mint¤Î¤ß2025Ç¯12·î12Æü)
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º¡×¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ØËÌ¾ò²ÃÏ¡¡Ù¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î¸ÂÄê¥«¥éー¡£
AZLA TRINITY¤Ë¤ÏBlack / Blue / Champagne Gold¤Î3¿§¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖFrozen Mint¡×¤È¤¤¤¦¸ÂÄê¥«¥éー¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¡ÖFrozen Mint¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º¡×¤Î¡ØËÌ¾ò²ÃÏ¡¡Ù¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¥·¥êー¥º¡×¤ä¡ØËÌ¾ò²ÃÏ¡¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤Ï¡¢¼ãÇÚ¼Ô¤ÎP¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤Ë¤ÏÎÏÉÔÂ¤Î¤¿¤áÂ¾¤Ë¾ù¤í¤¦¤È»×¤¦¤¬¡¢¡ÖFrozen Mint¡×¤Ï¡ØËÌ¾ò²ÃÏ¡¡Ù¤Î¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿§Ì£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë¤âÉÕÂ°ÉÊ¤Î¥Ýー¥Á¤Î¿§¤â¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢3¼ï¤ÎÄÌ¾ï¥«¥éー¤ËÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëBLACK¤Î¥Ýー¥Á¤È°Û¤Ê¤Ã¤¿»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢É®¼Ô¤ÏÂè1¼¡Æþ²ÙÊ¬¤ÎÍ½ÌóÀïÁè¤Ë½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢2¼¡Í½ÌóÊ¬¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¼¡²óÇ¼´ü¤¬2026Ç¯2·î¤ÈÌ¤¤À¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢À½ÉÊ¤Î¿§Ì£¤Ê¤É¤Ï¥áー¥«ー¸ø¼°¥Úー¥¸¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶Ã¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤³¤Î¡ÖFrozen Mint¡×¤Ï²Á³Ê¤¬Â¾¤ÎÄÌ¾ï¥«¥éー¤ÈÆ±¤¸ÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¬¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â²Á³Ê¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÈÇ¸¢¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ë¡¢¤¢¤ë¼ï»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Äã²Á³ÊÂÓ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¤½¤Î¾¯¤·¤Î¾å¾è¤»¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖAZLA TRINITY Frozen Mint¡× ¤ÏÄÌ¾ï¥«¥éー¤È¶â³Û¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã´ÅöP¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Â¾»öÌ³½ê¡¢Â¾¤ÎÃ´ÅöP¤â¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Ùー¥¹¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤Ä¤Ä¥Üー¥«¥ë¤ÎÈ´¤±¤¬ÎÉ¤¤¥µ¥¦¥ó¥É
¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥ì¥Ó¥åー¤È¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î²»¼Á¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤½¤Î·ëÏÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï»öÁ°¤ËÈÎÇä²Á³Ê¤âÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç»îÄ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¿¤á¤½¤Î²»¼Á¤Ë¤È¤Æ¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢°ìÄ°¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡¢2,000±ßÁ°¸å¤È¤¤¤¦²Á³ÊÂÓ¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»¨Ì£¤¬¾¯¤Ê¤¯Á´ÂÎÅª¤Ë¥¯¥ê¥¢¤Ç¼Á´¶¤¬¹â¤¤½Ð²»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤¤¤ï¤æ¤ëÄã²Á³ÊÂÓ¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÎÌ´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤¿Äã°è¤È¡¢¤½¤ì¤ËËä¤â¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¹â°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¶¯¤¤²»ºî¤ê¤¬ºÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ìÄ°¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ä¹»þ´ÖÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤¨¤Ã¤ÆÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»é¤Ã¤³¤¯Ì£¤ÎÇ»¤¤ÎÁÍý¤ò°ì¸ý¿©¤Ù¤¿¤È¤¤È°ì»®´Ý¤´¤È¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Äã°è¤¬²á¾ê¤Ë¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Üー¥«¥ëÂÓ°è¤ò¥Þ¥¹¥¯¤·¡¢¥Üー¥«¥ë¤¬°ìÊâ°ú¤¤¤¿°ÌÃÖ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢AZLA TRINITY¤ÏÄã°è¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤ò»ý¤¿¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Üー¥«¥ë¤ÎÈ´¤±¤¬ÎÉ¤¯¡¢³ÆÂÓ°è¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¯À°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
Äã°è¤ËÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡ÉºÇÄã°è¤ÎÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÍß¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤³¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¥Ùー¥¹¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Ä¤Ä¥Üー¥«¥ë¤ÎÌÀÎÆ¤µ¤¬Î¾Î©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÈó¾ï¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤¬»îÄ°¤·¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¤¿³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¡ØËÌ¾ò²ÃÏ¡¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤¢¤¨¤ÆÊÌ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤«¤éÁª¶Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁª¶Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ê¹¥¤ß¤Î¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¤¬Èó¾ï¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¤¤¤º¤ì¤Î³Ú¶Ê¤â¡¢Äã°è¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¥Üー¥«¥ë¤¬Ëä¤â¤ì¤º¤ËºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¦L'Arc～en～Ciel¡ÖDriver¡Çs High¡×
¡ÖDriver¡Çs High¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ùー¥·¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëtetsuya¤Î²Î¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹°ìÊý¤Ç¡¢Äã°è¤¬²áÅÙ¤ËËÄ¤é¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ú¶ÊÁ´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¤ÎÂ¸ºß¤ò¼«Á³¤Ë´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¦UNISON SQUARE GARDEN¡Ö¥·¥å¥¬ー¥½¥ó¥°¤È¥Ó¥¿ー¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×
¡Ö¥·¥å¥¬ー¥½¥ó¥°¤È¥Ó¥¿ー¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËA¥á¥í¤Î¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤Î¶¯¼å¤ä¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸¡¹¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢Äã°è¤Î¾ðÊóÎÌ¤È²òÁü´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¸åÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤ÆÄã²»¤Ë¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Üー¥«¥ë¤¬Ëä¤â¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯Ä°¤Â³¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¦ÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò(CV:Ê¿Ìî°½)¡ÖGod knows¡Ä¡×
¡ÖGod knows¡Ä¡×¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î2¶Ê¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï½÷À¥Üー¥«¥ë¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Î³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆÁª¶Ê¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥®¥¿ー¥Õ¥ìー¥º¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÍÌ¾¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÄÌ¤·¤ÆÄ°¤¯¤È¥Ùー¥¹¤¬³Ú¶ÊÁ´ÂÎ¤ò²¼¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¶¯¤¤¡£¥Üー¥«¥ë¤äÂ¾¤Î³Ú´ï¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´ÂÎ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆÄ°¤³¤¨¤ë¡£
¡¦¥Î¥¯¥Á¥ë¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆËÍ¤é¤Ï¡×
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆËÍ¤é¤Ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¤ÎÁª¶Ê¡£ ½÷À4¿Í¥Üー¥«¥ë¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢³Æ¥Üー¥«¥ë¤¬Ëä¤â¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä¹â²»¤¬»É¤µ¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤â¤Ê¤¤¡£¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¤¬²°Âæ¹ü¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎ¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¿ô¥Üー¥«¥ë³Ú¶Ê¤Ç¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
²Á³Ê°Ê¾å¤ÎËþÂ´¶¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢ÉÕÂ°ÉÊ¤ÈÁªÂò»è¤Î½¼¼Â¡ûÄ¹»þ´Ö¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¯ÁõÃå´¶¤ËÍ¥¤ì¤¿¿··¿¥¤¥äー¥Ôー¥¹¡ÖSednaEarfit T¡×
AZLA¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤º¥¤¥äー¥Ôー¥¹¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£Apple¤ÎAirPods¸þ¤±¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶áÇ¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥äー¥Ôー¥¹¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤À¡£
¤½¤ÎAZLA¤¬ËÜ¥â¥Ç¥ëÀìÍÑ¤Ë¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤¿¥¤¥äー¥Ôー¥¹¡ÖSednaEarfit T¡×¤¬¡¢4¥µ¥¤¥º¡ÊS¡¿MS¡¿M¡¿L¡ËÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥äー¥Ôー¥¹¼«ÂÎ¤Ë¥µ¥¤¥º¤¬°õ»ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤¬º£¤É¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ºÙ¤«¤Ê¥æー¥¶ー¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
ÁõÃå´¶¤Ï¡¢ÅöÁ³¤ËAZLA TRINITY¤ÎËÜÂÎ·Á¾õ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¤À¤¬¡¢¼ª¤Î±ü¿¼¤¯¤Ëº¹¤·¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼ª·ê¤ÎÆþ¸ýÉôÊ¬¤Ë³¸¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¡£°µÇ÷´¶¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÌ©ÊÄÀ¤Ï¹â¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÁõÃå´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¡ÖSednaEarfit T¡×¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÃ±ÉÊÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£AZLA¤Î¥¤¥äー¥Ôー¥¹¤òÃ±ÉÊ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Â¿¤¯¤¬2,000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ËÉÕÂ°¤¹¤ëSednaEarfit T¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÂ½¿§¤Î¤Ê¤¤¡¢Èó¾ï¤Ë¤ªÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£¡û3.5mm / USB TYPE-C ÀÜÂ³Àè¤ÎÃ¼Ëö¤Ë±þ¤¸¤ÆÁª¤Ù¤ë2¼ïÎà¤Î¥×¥é¥°
AZLA TRINITY¤Ï¡¢3.5mm¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ß¥Ë¥×¥é¥°¤ÈUSB Type-C¤Î2¼ïÎà¤Î¥×¥é¥°¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¥æー¥¶ー¤âÂ¿¤¤¤À¤±¤Ë¡¢»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤Æ¥×¥é¥°¤òÁª¤Ù¤ëÅÀ¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¥×¥ì¥¤¥äー¤¬ÊÌ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç²»³Ú¤äÆ°²è¤ò»ëÄ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ò½Å»ë¤·¡¢USB Type-C¥¿¥¤¥×¤òÁªÂò¤·¤¿¡£USB Type-C¥¿¥¤¥×¤Î¤ß¡¢1¥Ü¥¿¥ó¼°¤Î¥ê¥â¥³¥óÉÕ¤¥Þ¥¤¥¯¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥±ー¥Ö¥ëÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢3.5mm¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ß¥Ë¥×¥é¥°¥¿¥¤¥×¤¬1.2m¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢USB Type-C¥¿¥¤¥×¤Ï1.5m¤È¤ä¤äÄ¹¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¥áー¥«ーÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢USB Type-C¥¿¥¤¥×¤Î¤ß²Á³Ê¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢AZLA TRINITY¤Ï¤¤¤º¤ì¤Î¥×¥é¥°¤òÁª¤ó¤Ç¤â²Á³Ê¤Ï¶¦ÄÌ¤À¡£¶â³ÛÌÌ¤ÇÇº¤àÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¤â¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤í¤¦¡£
À½ÉÊ¥¹¥Ú¥Ã¥¯°ìÍ÷
2,000±ßÁ°¸å¤Ç¹â²»¼Á¤ò¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÖAZLA TRINITY¡×
ÈÎÇä²Á³Ê¤¬2,000±ßÁ°¸å¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢²»¼Á¤äÉÕÂ°¥¤¥äー¥Ôー¥¹¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢Áí¹çÅª¤ÊËþÂ´¶¤Î¹â¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£ÉÕÂ°¤Î¥Ýー¥Á¤Ê¤É²Á³ÊÁê±þ¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤â¤½¤âÆ±²Á³ÊÂÓ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¹¤éÉÕÂ°¤·¤Ê¤¤À½ÉÊ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
²»¼Á¤ÎÎÉ¤¤¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¥æー¥¶ー¤Î¡ÈºÇ½é¤Î1ËÜ¡É¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÀþ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â½¼ÅÅÀÚ¤ì¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£ÉáÃÊ¤Ï¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Î°Â¿´´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë1ËÜ¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¥®¥ã¥é¥êー
