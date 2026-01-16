¥À¥¤¥¢¥ó¿·Ç¯²ñ¤Ç¹â³Û¼«Ê¢È¯À¸¡ªÇÔ¼Ô¤Ï²ñ·×¶â³Û¤Ë¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Î¥´¥Á¤ä¤ó¡ª¡×¤È¤¢Á³
1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¡Ø¿¼Ìë¤Î¥À¥¤¥¢¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿·Ç¯²ñÃæ¤ËÎ®¤ì¤ë¡È¶×¥¢¥ì¥ó¥¸¡É¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¶ÊÌ¾¤òÁá²¡¤·¤ÇÅö¤Æ¤ë´ë²è¡Ö¿·Ç¯²ñ¤Ç¤ª¶×¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¤Ç¥¹¡¼¡ª¡×¤Î¸åÈ¾Àï¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
ºÇ²¼°Ì¤¬¿·Ç¯²ñÈñÍÑ¤ÎÁ´³Û¤ò»ÙÊ§¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î¤Ê¤«¡¢ºÇ½ªÌäÂê¤Ç¥É¥é¥Þ¤¬¡Ä¡ª
¡Ú±ÇÁü¡Û¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¼ò¤âÆþ¤ê¤´µ¡·ù¤ÊÌÌ¡¹
ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡õ¥æ¡¼¥¹¥±¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¡¢²°ÉßÍµÀ¯¡õÅèº´ÏÂÌé¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¿·»³¡Ê¤µ¤ä¹á¡Ë¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤¤¡¢¹âµé¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÅ¹¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¿·Ç¯²ñ¤Î¸åÊÔ¡£
´¿ÃÌ¤ÎºÇÃæ¡¢°û¿©Å¹¤ÎBGM¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¶×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿J-POP¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¤¬È¯À¸¤·¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¿·Ç¯²ñ¤ÎÁí³Û¤ò¼«Ê¢¤ÇÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ç¿·Ç¯²ñ¤Ï¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡£
Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¤ËÀµ²ò¤¹¤ë¤Èµ¤¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÄÉ²ÃÃíÊ¸¤¹¤ë¼Ô¤¬Â³½Ð¡£¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Ê¤É¹â²Á¤Ê¥ª¡¼¥À¡¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢Áí³Û¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬²ÃÂ®¡£³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Þ¤Ç¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¡×¤È¼¡¡¹¤ËÄÉ²ÃÃíÊ¸¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
Î®¤ì¤ë³Ú¶Ê¤âÉý¹¤¯¡¢1978Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î°ÉÎ¤¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¶×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢30Âå°Ê²¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¥À¥¤¥¢¥ó¤Î2¿Í¤Ë¤è¤ë°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆÊÆCLUB¤ÎÌ¾¶Ê¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¿±þ¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁè¤¤¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë°ìËë¤â¡£
ÏÂµí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤Ê¤É¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¿·Ç¯²ñ¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤ÏºÇ¸å¤Î1¶Ê¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¼«Ê¢¤Ç»ÙÊ§¤¦ÇÔ¼Ô¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿ÅÁÉ¼¤Ë¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Ç°ìÆ±¤¬¡Ö10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë¶â³Û¤ÎµºÜ¤¬¡£
¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Î¥´¥Á¤ä¤ó¡×¤ÈÅÁÉ¼¤òÆóÅÙ¸«¤¹¤ëÇÔ¼Ô¤ËÇú¾Ð¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤«¡¢»Ä¤ë5¿Í¤Ï¡Ö¤´ÃÚÁö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¥¹¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÂ·¤¨¡¢ËþÂ¤½¤¦¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£