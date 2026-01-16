¡Ú¾®ÁÎ¼÷¤·¡Û¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º¤ò2¼ïÁª¤Ù¤Æ888±ß¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡ª1·î¤ÎÊ¿Æü¸ÂÄê¥Õ¥§¥¢¤¬Ì¥ÎÏÅª
»ý¤Áµ¢¤ê¤¹¤·Å¹¡Ö¾®ÁÎ¼÷¤·¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¿©¤ÙÈæ¤Ù¡ª³¤Á¯Ð§¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´10¼ï¤«¤éÁª¤Ù¤ë
¤Þ¤°¤í¤ä¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¤¤¤«¡¢¤Þ¤°¤í¤¿¤¿¤¡¢¤«¤Ë¤«¤Þ¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤Î³¤Á¯¥Í¥¿¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö5¼ïÐ§¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤Þ¤°¤íÐ§¡×¡Ö¥µ¡¼¥â¥óÐ§¡×¡Ö³¤Ï·¤¨¤ÓÐ§¡×¡ÖßÕ¤ê·ê»ÒÐ§¡×¤Ê¤ÉÁ´10¼ï¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º¤Î"¾®À¹Ð§"¤«¤é¡¢¹¥¤ß¤Î2¼ï¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸Ð§¤ò2¸ÄÁª¤Ö¤Î¤â¥¢¥ê¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¹¥¤ß¤Î³¤Á¯Ð§¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï888±ß¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¤¼Â»Ü¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
