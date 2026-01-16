¥¸¥§¥·ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥êー¡õ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ùー¥ë¤¬²ø±é¡¡¡Ø¥¶¡¦¥Ö¥é¥¤¥É¡ª¡ÙËÜÍ½¹ð¡õ¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡4·î3Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥¸¥§¥·ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥êー¤È¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ùー¥ë¤Î¶¦±éºî¡Ø¥¶¡¦¥Ö¥é¥¤¥É¡ª¡Ù¤ÎËÜÍ½¹ð¤È¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÉÔ»à¿È¤Î²øÊª¤ÈÈà¤Î¼ê¤ÇÊè¾ì¤«¤é¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿²Ö²Ç¤Ë¤è¤ë°¦¤ÈÇË²õ¤ÎÆ¨Èò¹Ô¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëËµ¤é´ÆÆÄ¶È¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢½é´ÆÆÄºîÉÊ¤Î¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥Éー¥¿ー¡Ù¤¬Âè94²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞµÓ¿§¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥®ー¡¦¥®¥ì¥ó¥Ûー¥ë¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥í¥¨¡¦¥¸¥ã¥ª´ÆÆÄ¤Î¿·ºî±Ç²è¡Ø¥Ï¥à¥Í¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥êー¤È¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¤ÇÂè83²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ùー¥ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥Õ¥é¥¤¥È¥×¥é¥ó¡Ù¤Î¥Ôー¥¿ー¡¦¥µー¥¹¥¬ー¥É¡¢¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡Ù¤Î¥¢¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Ë¥ó¥°¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥È¥¯¥íー¥éー¡Ù¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥®¥ì¥ó¥Ûー¥ë¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ç¤âÎø¤¹¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ù¤Î¥Ú¥Í¥í¥Ú¡¦¥¯¥ë¥¹¤é¤¬¶¦±é¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï¡¢1930Ç¯Âå¥·¥«¥´¡£¼«¤é¤òÁÏÂ¤¤·¤¿Çî»Î¤ÎÌ¾Á°¤ò¼Ú¤ê¡È¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡É¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿²øÊª¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Ë´÷¤ß·ù¤ï¤ìÃ¯¤È¤â¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Ï¡¢¹âÌ¾¤Ê¸¦µæ¼Ô¡¦¥æー¥Õ¥©¥í¥Ë¥¦¥¹Çî»Î¤Ë¡ÖÈ¼Î·¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ÍÍê¡£¤½¤ÎÍê¤ß¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤¿Çî»Î¤Ï¡¢Êè¤«¤é·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿½÷À¤Î°äÂÎ¤òÈà¤Î²Ö²Ç¡Ê¥Ö¥é¥¤¥É¡Ë¤È¤·¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤ë¡£¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤ÏÆ¨Èò¹Ô¤Ë½Ð¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤¬¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ä·Ù»¡¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹³×Ì¿¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢°¦¤ÈÇË²õ¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤¹Æ¨Èò¹Ô¤Î²Ì¤Æ¤Ë2¿Í¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë±¿Ì¿¤È¤Ï¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð¤Ï¡¢³¬ÃÊ¤«¤éÅ¾Íî¤·Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿À¸Á°¤Î²Ö²Ç¡È¥Ö¥é¥¤¥É¡É¡Ê¥¸¥§¥·ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥êー¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢¡ÖÃ¯¤«½õ¤±¤Æ¡×¡Ö»ä¤ÏË¾¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ùー¥ë¡Ë¤È¥æー¥Õ¥©¥í¥Ë¥¦¥¹Çî»Î¡Ê¥¢¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Ë¥ó¥°¡Ë¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢¼ê½ÑÂæ¤ÇºÆ¤ÓÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÈà½÷¡£À¸Á°¤Îµ²±¤òÁ´¤Æ¼º¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥É¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¹¤¤ËÅÏ¤ë¸ÉÆÈ¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï²øÊª¤À¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡Ö°ì½ï¤Í¡×¤ÈÀÚ¤Ê¤¤É½¾ð¤Ç¸«¤Ä¤áÊÖ¤¹¥Ö¥é¥¤¥É¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÏÉå¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÃ²¤¯¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢2¿Í¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤òµÔ¤²¤Æ¤¤¿À¤³¦¤Ø¤ÎÈ¿µÕ¤Ø¤È¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡·Ù»¡¤«¤éÄÉ¤ï¤ì¤ë¿È¤È¤Ê¤ê¡¢°¦¤ÈÇË²õ¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤¹Æó¿Í¤ÎÆ¨Èò¹Ô¡Ê¥Ï¥Í¥àー¥ó¡Ë¤Ï¡¢¼«Í³¤òëð²Î¤·¾Ð´é¤Ç¼Ö¤òÈô¤Ð¤¹ÑëÆáÅª¤Ê¸÷·Ê¤«¤é¡¢·ã¤·¤¤½Æ·âÀï¡¢¤½¤·¤Æ¶¸µ¤Åª¤Ê¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤Ø¤È²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÄÉ¼ê¤ËÂÐ¤·½Æ¤ò¤Ö¤ÃÊü¤¹¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥¤¥É¤â¤Þ¤¿¡¢Ì¿¤Û¤·¤µ¤Ëµö¤·¤òÀÁ¤¦ÃË¡Ê¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥®¥ì¥ó¥Ûー¥ë¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Í¡×¤Èí´í°¤Ê¤¯½Æ¸ý¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£Èà½÷¤Î¡Ö»à¼Ô¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¤Æ¡ª¡¡»ä¤ÎÀ¼¤ò¡ª¡×¤È¤¤¤¦º²¤Î¶«¤Ó¤Ï¡¢µÔ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë³×Ì¿¤Î²Ð¼ï¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ØÅÁÇÅ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ö¥é¥¤¥É¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë¥Ï¥Ã¥È¤ÎÃË¡Ê¥Ôー¥¿ー¡¦¥µー¥¹¥¬ー¥É¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤¤¤Ö¤«¤·¤²¤ÊÌÜÀþ¤òÁ÷¤ë½÷À¡Ê¥Ú¥Í¥í¥Ú¡¦¥¯¥ë¥¹¡Ë¤Î»Ñ¤â¡£Èà¤È¥Ö¥é¥¤¥É¤Î´Ø·¸¤Ï°ìÂÎ¡£ÄÉ¤¦¼Ô¤ÈÄÉ¤ï¤ì¤ë¼Ô¡¢¸òºø¤¹¤ë»×ÏÇ¤¬°¦¤ÈÇË²õ¤ÎÆ¨Èò¹Ô¤ò¤µ¤é¤Ê¤ëº®ÆÙ¤Ø¤ÈÆÍ¤Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡±ÇÁü¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î²Ö²Ç¡É¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤¤¤¨¡¢Ã¯¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¥Ö¥é¥¤¥É¤¬¶¯¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç±þ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤ËÌÌ¿©¤é¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢´¶Ã²¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡£À¸¤È»à¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦°µ´¬¤Î¥·ー¥ó¤¬Ï¢Â³¤¹¤ëËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥É¤Î¡ÖÉÝ¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ç½ª¤ï¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤ÎÆÈÁÏÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¥æー¥Õ¥©¥í¥Ë¥¦¥¹Çî»Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥¤¥É¤¬»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¼ê½ÑÂæ¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê°ìËç¡¢¿¼¤¤¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é°¦¤ÈÇË²õ¤ØÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î¾ÓÁü¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥®ー¡¦¥®¥ì¥ó¥Ûー¥ë´ÆÆÄ¤È¼ç±é¥¸¥§¥·ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥êー¤¬»£±Æ¸½¾ì¤Ç¸«¤»¤ëÇ®¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÂª¤¨¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
