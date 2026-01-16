³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤Ç¤Î²ð¸î¤ò°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤´ðËÜ¤ÈÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ
ºßÂð²ð¸î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤¬Å¾ÅÝ¤ä¤±¤¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Æ°ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤Ë²ð½õ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²ð½õ¼Ô¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ä»Ù¤¨Êý¡¢À¼¤«¤±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢½»´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤Ç¤Î²ð¸î¤ò°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤ÎÅÀ¤òÃæ¿´¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
³¬ÃÊ¤ò¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë²ð¸îÊýË¡¤ÈÃí°ÕÅÀ
ºßÂð²ð¸î¤Ç³¬ÃÊ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¹©É×¤ÈÀßÈ÷
³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤Ç¤Î²ð¸î¤ò°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤´»²¹Í¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Æ½¤¼Ô
¾®ÅÄÂ¼ Íª´õ¡Ê¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡Ë
¡¦·ÐÎò¡§Çî»Î(ÊÝ·òÊ¡»ã³Ø)
¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¼Ô¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ä½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¡¢Àº¿À²ÊÉÂ±¡¤Ç¤Î¼ÂÌ³¤Ë·È¤ï¤ë¡£¸½ºß¤Ï¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç»ÜÀß¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜ»Ù±ç¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤ò²ð½õ¤¹¤ëºÝ¡¢¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ç»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤«¡©³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤ò²ð½õ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢²ð½õ¼Ô¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£´ðËÜ¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¡¢¾å¤ë¤È¤¤ÏÈï²ð½õ¼Ô¤Î1ÃÊ¸å¤í¡Ê¼Ð¤á²¼¡Ë¡¢¹ß¤ê¤ë¤È¤¤Ï1ÃÊÁ°¡Ê¼Ð¤á²¼¡Ë¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾å¤ê¤Ç¤Ï¸åÊý¤Ø¤ÎÅ¾ÅÝ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¸å¤í¤«¤é»Ù¤¨¤ë»ÑÀª¤ò¼è¤ê¡¢¹ß¤ê¤ëºÝ¤ÏÁ°Êý¤Ø¤Î·¹ÅÝ¤òËÉ¤°¤è¤¦²¼ÃÊ¤Ç»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£²ð½õ»þ¤ÏÈï²ð½õ¼Ô¤ÎÏÆ¤ä¹ø¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¡¢¼ê¤¹¤ê¤òÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÍ¶Æ³¤·¤Þ¤¹¡£À¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤éÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°ìÃÊ¤º¤Ä¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤à¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢³¬ÃÊ¤¬°Å¤¤¾ì¹ç¤ä»ëÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂÁ´ÂÎ¤¬ÃÊ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤Ë²ð½õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Úー¥¹¤Ç¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³¬ÃÊ¤Ç¤ÎÅ¾ÅÝ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¹©É×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤³¬ÃÊ¤Ç¤ÎÅ¾ÅÝ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²ð½õ¼Ô¤Î»ÑÀª¤È´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ÎÎ¾Êý¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
²ð½õ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ï¡¢Èï²ð½õ¼Ô¤Î¤½¤Ð¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦Â¤òÁ°¸å¤Ë³«¤¤¤Æ°ÂÄê¤·¤¿»ÑÀª¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿¤È¤¤ËÆ§¤óÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¡¢¹ø¤äÏÆ¤ò·Ú¤¯»Ù¤¨¤Æ°ìÃÊ¤º¤Ä¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
ÎÏ¤òÈ´¤¤¹¤®¤ë¤ÈÅ¾Íî¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¶ÛÄ¥¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´Ä¶ÌÌ¤Ç¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤äÃÊº¹¥Þ¥Ã¥È¤ÏÈò¤±¡¢³ê¤ê»ß¤á¥Æー¥×¤Ê¤É¤ÇÂ¸µ¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°Å¤¤³¬ÃÊ¤Ç¤Ï¾ÈÌÀ¤òÌÀ¤ë¤¯ÊÝ¤Á¡¢±Æ¤ÇÃÊº¹¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÈÂÎ¤Î»Ù¤¨Êý¤È´Ä¶¤Î¹©É×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¾ÅÝ¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë²ð½õ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ÎÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤³¬ÃÊ¤ò¾å¤ëºÝ¤Î²ð½õ¤Ï¡¢²ð½õ¼Ô¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÈÆ°ºî¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ºÍ×²ð½õ¼Ô¤Ë¼ê¤¹¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°®¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÎÏ¤ÎÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤Â¡Ê·òÂ¦¡Ë¤«¤éÀè¤ËÃÊ¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦À¼¤«¤±¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÁ´ÂÎ¤¬ÃÊ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡¢¿ÈÂÎ¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë¿ÈÂÎ¤ò»ý¤Á¾å¤²¡¢¼¡¤Ë¤â¤¦°ìÊý¤ÎÂ¡Ê´µÂ¦¡Ë¤òÆ±¤¸ÃÊ¤Ë¾è¤»¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆ°ºî¤Î½Ö´Ö¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¹ø¤äÉ¨¤¬ÄÀ¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¾ó¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼ê¤¹¤ê¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤ë²ð½õ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ÎÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤ëºÝ¤Î²ð½õ¤Ç¤Ï¡¢²ð½õ¼Ô¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÈÆ°ºî¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
²ð½õ¼Ô¤ÏÍ×²ð½õ¼Ô¤Î¼Ð¤áÁ°¤Î1ÃÊ²¼¤ËÎ©¤Á¡¢ÏÆ¤ä¹ø¤ò·Ú¤¯»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é°ìÊâ¤º¤Ä¤æ¤Ã¤¯¤ê¹ß¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹ß¤ê¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤Ð¤ê¤Ë¤¯¤¤Â¡Ê´µÂ¦¡Ë¤«¤éÀè¤Ë½Ð¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÈ¿ÂÐ¤ÎÂ¡Ê·òÂ¦¡Ë¤òÆ±¤¸ÃÊ¤Ë¹ß¤í¤·¤Þ¤¹¡£
É¨¤äÂ¹ø¤ÎÎÏ¤¬¼å¤¤Êý¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤ÇÉ¨¤¬Êø¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£²ð½õ¼Ô¤ÏÂ¤òÁ°¸å¤Ë³«¤¤¤Æ½Å¿´¤òÄã¤¯ÊÝ¤Á¡¢Å¾ÅÝ»þ¤ËÆ§¤óÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦»ÑÀª¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
Í×²ð½õ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢·òÂ¦¤Î¼ê¤Ç¼ê¤¹¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÆóÊâ¤Ç°ìÃÊ¤º¤Ä¿Ê¤à¤è¤¦À¼¤«¤±¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÊº¹¤òÆ§¤ß³°¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦ÂÁ´ÂÎ¤¬ÃÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¾Ç¤é¤ºÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¡¢°ÂÁ´¤Ë¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ëãáã¤¬¤¢¤ëÊý¤Î³¬ÃÊ¾º¹ß¤ò²ð½õ¤ò¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ÊÒËãáã¤¬¤¢¤ëÊý¤Î³¬ÃÊ¾º¹ß²ð½õ¤Ç¤Ï¡¢Â¤ò½Ð¤¹½çÈÖ¤È²ð½õ¼Ô¤Î°ÌÃÖ¤ËÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£´ðËÜ¤Î¸¶Â§¤Ï¡¢¾å¤ë¤È¤¤ÏËãáã¤Î¤Ê¤¤Â¡Ê·òÂ¦¡Ë¤«¤é¡¢¹ß¤ê¤ë¤È¤¤ÏËãáã¤Î¤¢¤ëÂ¡Ê´µÂ¦¡Ë¤«¤éÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Î¾ì¹ç¤âÆóÂ°ìÃÊ¡ÊÎ¾Â¤òÆ±¤¸ÃÊ¤Ë¤½¤í¤¨¤ë¡Ë¤ò°Õ¼±¤·¡¢¾Ç¤é¤º°ìÃÊ¤º¤Ä¿Ê¤à¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£²ð½õ¼Ô¤Ï¡¢¾å¤ê¤Ç¤ÏÍ×²ð½õ¼Ô¤Î¼Ð¤á¸å¤í¤Î1ÃÊ²¼¡¢²¼¤ê¤Ç¤Ï¼Ð¤áÁ°¤Î1ÃÊ²¼¤ËÎ©¤Á¡¢ÏÆ¤ä¹ø¤ò·Ú¤¯»Ù¤¨¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊä½õ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ê¤¹¤ê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏËãáã¤Î¤Ê¤¤¼ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê°®¤ë¤è¤¦Â¥¤·¡¢°ÂÄêÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£³¬ÃÊ¤ÏÊ¿ÃÏ¤è¤ê½Å¿´°ÜÆ°¤¬Âç¤¤¯¡¢²¼¤ê¤Ï¶²ÉÝ¿´¤äÅ¾ÅÝ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢À¼¤«¤±¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é°Â¿´¤·¤ÆÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¾ó¤äÁõ¶ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢²ð½õ¼Ô¤Ë¤âÌµÍý¤Î¤Ê¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
³¬ÃÊ¾º¹ß»þ¤Î²ð¸îÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½»Âð²þ½¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©³¬ÃÊ¾º¹ß»þ¤Î²ð¸îÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤È²ð½õ¼Ô¤ÎÁÐÊý¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿½»Âð²þ½¤¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼ê¤¹¤ê¤ÎÀßÃÖ¤Ç¡¢ÊÒÂ¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Î¾Â¦¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤Î¼ê¤Ç¤â¿ÈÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿¾º¹ß¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢³¬ÃÊ¤Î¸ûÇÛ¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë²þ½¤¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£ÃÊº¹¡Ê½³¾å¤²¡Ë¤òÄã¤¯¡¢Æ§¤ßÌÌ¤ò¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¾²ºà¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤äÂ¸µ¾ÈÌÀ¤ÎÀßÃÖ¤âÅ¾ÅÝËÉ»ß¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¿Í´¶¥»¥ó¥µーÉÕ¤¾ÈÌÀ¤Ê¤éÌë´Ö¤Î°ÜÆ°¤â¿´ÇÛ¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ð½õ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢³¬ÃÊ¾º¹ßµ¡¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¾º¹ß¤Ç¤¡¢²ð½õ¼Ô¤Î¿ÈÂÎÅªÉéÃ´¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ê½»´Ä¶¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö°Ø»Ò¤´¤È³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤ë¾ì¹ç¤Î²ð½õ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¼Ö°Ø»Ò¤´¤È³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤ëºÝ¤Ï¡¢Ê£¿ô¿Í¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¼Ö°Ø»Ò¤Ï½ÅÎÌ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢1¿Í¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï2～4Ì¾¤ÇÁ°¸å¤ò»Ù¤¨¤ëÂÎÀ©¤ò¤È¤ê¡¢Á°Êý¤Î²ð½õ¼Ô¤¬²¼¤«¤é»Ù¤¨¡¢¸åÊý¤Î²ð½õ¼Ô¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤Ë¹ß¤í¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ö°Ø»Ò¤Î¸þ¤¤Ï³¬ÃÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸å¤í¸þ¤¤Ë¤·¡¢¸åÎØ¤òÃÊ¤Î³Ñ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¥Æ¥£¥Ã¥Ô¥ó¥°¥ì¥Ðー¤ÇÁ°ÎØ¤ò¾¯¤·Éâ¤«¤»¡¢ÃÊ¤´¤È¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¹ß¤í¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Á´°÷¤¬À¼¤ò¤«¤±¹ç¤¤¡¢Â©¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÆ°¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÌµÍý¤Ë¥¹¥Ôー¥É¤ò¾å¤²¤ë¤ÈÅ¾ÅÝ¤Î´í¸±¤¬¹â¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¾Ç¤é¤º¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£²ð½õ¼Ô¤¬1¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤¹¼°³¬ÃÊ¾º¹ßµ¡¤Ê¤É¤ÎÊ¡»ãµ¡´ï¤ÎÍøÍÑ¤â¸¡Æ¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÊýË¡¤òÁª¤Ó¡¢°ÂÁ´¤òÍ¥Àè¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬»ö¸ÎËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
³¬ÃÊ¾º¹ßµ¡¤òÆ³Æþ¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤³¬ÃÊ¾º¹ßµ¡¤òÆ³Æþ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢°ÂÁ´¤ÈÀßÃÖ¾ò·ï¤Î³ÎÇ§¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¡¢³¬ÃÊ¤ÎÉý¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£70～75cmÄøÅÙ¤ÎÉý¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤Î¸Å¤¤½»Âð¤Ç¤ÏÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¾Àþ·¿¤ä¶ÊÀþ·¿¤Ê¤Éµ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÉ¬Í×À£Ë¡¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤ËÀìÌç¶È¼Ô¤ØÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¡¤Ë¡¢ÀßÃÖ¥¹¥Úー¥¹¤ÈÅÅ¸»¤Î³ÎÊÝ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÂçÂÎ¤Î¾º¹ßµ¡¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤ºÝ¤Ë¤âÌó35cm¤Î¥¹¥Úー¥¹¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¶á¤¯¤Ë100V¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÅÅ¸»¹©»ö¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²°³°¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ËÉ¿å»ÅÍÍ¤äÀìÍÑ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÀß¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î½õÀ®¶âÀ©ÅÙ¤ä·úÃÛ³ÎÇ§¿½ÀÁ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æ³ÆþÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÀìÌç¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢°ÂÁ´´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬°ÂÁ´¤Î¹â¤¤Æ³Æþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¤³¤³¤Þ¤Ç³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤Ç¤Î²ð¸î¤ò°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤Ç¤Î²ð¸î¤ò°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í×ÅÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤ò²ð½õ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¾å¤ë¤È¤¤ÏÈï²ð½õ¼Ô¤Î1ÃÊ¸å¤í¡Ê¼Ð¤á²¼¡Ë¡¢¹ß¤ê¤ë¤È¤¤Ï1ÃÊÁ°¡Ê¼Ð¤á²¼¡Ë¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÊÒËãáã¤¬¤¢¤ëÊý¤Î³¬ÃÊ¾º¹ß²ð½õ¤Ç¤Ï¡¢Â¤ò½Ð¤¹½çÈÖ¤È²ð½õ¼Ô¤Î°ÌÃÖ¤ËÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤Î¾ì¹ç¤âÆóÂ°ìÃÊ¡ÊÎ¾Â¤òÆ±¤¸ÃÊ¤Ë¤½¤í¤¨¤ë¡Ë¤ò°Õ¼±¤·¡¢¾Ç¤é¤º°ìÃÊ¤º¤Ä¿Ê¤à¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë
¼Ö°Ø»Ò¤Ï½ÅÎÌ¤¬¤¢¤ê1¿Í¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ê¤¿¤á¡¢¼Ö°Ø»Ò¤´¤È³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤ëºÝ¤Ï¡¢Ê£¿ô¿Í¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
³¬ÃÊ¤Î¾º¤ê¹ß¤ê¤Ï¡¢²ð½õ¼Ô¤äÍ×²ð½õ¼ÔÁÐÊý¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ëÆ°ºî¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Î©¤Á°ÌÃÖ¤ä»Ù¤¨Êý¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢À¼¤«¤±¤ÇÆ°ºî¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ê¤¹¤ê¤ä³ê¤ê»ß¤á¡¢³¬ÃÊ¾º¹ßµ¡¤Ê¤É¤Î½»Âð²þ½¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¾ÅÝ¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤·¡¢²ð½õ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Î¿ÈÂÎ¾õ¶·¤ä½»´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹©É×¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ê³¬ÃÊ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬ºßÂð²ð¸î¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤¬¾¯¤·¤Ç¤â³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤Ç¤Î²ð¸î¤ò°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
