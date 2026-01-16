ÁáÄ«¤Ëµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ö³µÆü¥ê¥º¥à¾ã³²¡×¤È¤Ï¡©¸¶°ø¤â°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
³µÆü¥ê¥º¥à¾ã³²¤ÏÂÎÆâ»þ·×¤Î¶¸¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ë¾É¾õ¤Ç¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²¤Î¼Á¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¼À´µ¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤Î¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï³µÆü¥ê¥º¥à¾ã³²¤ÎÆÃÄ§¡¦¸¶°ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡Ö³µÆü¥ê¥º¥à¾ã³²¡×¤Î¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¡¦ÂÐºö¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©°å»Õ¤¬´Æ½¤¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
°ËÆ£ Íµ£¡ÊÇð¥á¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
Àº¿À²Ê(¿´ÎÅÆâ²Ê),Àº¿À¿À·Ð²Ê,¿´ÎÅÆâ²Ê¡£
ÊÝÍÌÈµö¡¦»ñ³Ê
°å»ÕÌÈµö¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê·ò¹¯¥¹¥Ýー¥Ä°å
³µÆü¥ê¥º¥à¾ã³²¤È¤Ï
³µÆü¥ê¥º¥à¾ã³²¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©³µÆü¥ê¥º¥à¾ã³²¤È¤ÏÂÎÆâ»þ·×¤Î¶¸¤¤¤Ë¤è¤ê¿çÌ²¤ä³ÐÀÃ¤Ê¤ÉÀ¸³è¥ê¥º¥à¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤Î¥ê¥º¥à¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤È
ÃÙ±ä¿çÌ²Áê¾É¸õ·²¡§½¢¿²»þ´Ö¤ÎÃÙ¤ì¤Ë¤è¤êµ¯¾²¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ëÉÂµ¤
¿Ê¹Ô¿çÌ²Áê¾É¸õ·²¡§½¢¿²»þ´Ö¤Î·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤è¤êÁáÄ«¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÂµ¤
¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£»°¸òÂåÀ©¤Î¥·¥Õ¥È¶ÐÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤äÌë´Ö¶ÐÌ³¤Ê¤É¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾ì¹ç¤ËÈ¯¾É¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤äÉÔ°Â¾ã³²¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
À¸³è¥ê¥º¥à¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÆü¾ïÀ¸³è¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç°å»Õ¤Î¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¼£ÎÅ¤¹¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ê¼£ÎÅË¡¤È¤·¤Æ¤Ï
¿çÌ²²þÁ±
¿çÌ²Ìô
¸÷ÎÅË¡
Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡
¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£°ì¸ý¤Ë³µÆü¥ê¥º¥à¾ã³²¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÙ±ä¿çÌ²Áê¾É¸õ·²¡ÊDelayed Sleep Phase Syndrome, DSPS¡Ë¡§°ìÆü¤Î³µÆü¥ê¥º¥à¤¬24»þ´Ö¤è¤ê¤âÄ¹¤¤¤³¤È¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¤ò¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢Ááµ¯¤¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¾É¾õ¡£
¿Ê¹Ô¿çÌ²Áê¾É¸õ·²¡ÊAdvanced Sleep Phase Syndrome, ASPS¡Ë¡§°ìÆü¤Î³µÆü¥ê¥º¥à¤¬24»þ´Ö¤è¤ê¤âÃ»¤¤¤³¤È¤«¤é½¢¿²»þ´Ö¤¬Áá¤Þ¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÁáÄ«¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¾É¾õ¡£
ÉÔµ¬Â§¿çÌ²¡¦³ÐÀÃ¾É¸õ·²¡ÊIrregular Sleep Wake Rhythm, ISWR¡Ë¡§Æü¡¹¤Î¿çÌ²¡¦³ÐÀÃ¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬µ¯¤³¤ê¡¢ÆüÃæ¤Î³èÆ°»þ¤ËÌ²µ¤¤ä·ñÂÕ´¶¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¡£
Ìµ24»þ´Ö¿çÌ²³ÐÀÃ¾É¸õ·²¡ÊNon-24 Hour Sleep Wake Disorder, Non-24¡Ë¡§°ìÆü¤Î³µÆü¥ê¥º¥à¤¬24»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é½¢¿²¤äµ¯¾²¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÂçÉý¤ËÁ°¸å¤¹¤ë¾É¾õ¡£»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤ËÂ¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¹ç¤Ã¤¿¼£ÎÅË¡¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÎÅ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÊýË¡¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
È¯¾É¤¹¤ë¸¶°ø¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³µÆü¥ê¥º¥à¾ã³²¤¬È¯¾É¤¹¤ë¸¶°ø¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¡¢¼ç¤ÊÍ×°ø¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°äÅÁÅª¡§³µÆü¥ê¥º¥à¾ã³²¤Ë¤Ï°äÅÁÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÄíÆâ¤ÇÊ£¿ô¤ÎÈ¯¾É»öÎã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´Ä¶Í×°ø¡§À¸³è¥ê¥º¥à¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¡¦¶õ´Ö¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ê¤É¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ³µÆü¥ê¥º¥à¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌôÊª¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÎÀÝ¼è¡§³ÐÀÃºîÍÑ¤Î¤¢¤ëÌôÊª¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ê¤É¤ÎÀÝ¼è¤Ï¿çÌ²¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³µÆü¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»þº¹¤Ü¤±¡§³¤³°Î¹¹Ô¤äÌë¶Ð¤ÏÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¯¡¢³µÆü¥ê¥º¥à¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¾åµ¤ÎÍ×°ø¤¬Ê£»¨¤Ë±Æ¶Á¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç³µÆü¥ê¥º¥à¾ã³²¤¬µ¯¤³¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¡Ö³µÆü¥ê¥º¥à¾ã³²¡×¤Ï¼ª´·¤ì¤Ê¤¤¾É¾õ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬È¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²¾ã³²¤äÀº¿À¼À´µ¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÀìÌç°å¤Î¿ÇÎÅ¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç³µÆü¥ê¥º¥à¾ã³²¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¥ê¥º¥à¤ÈÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ÇÂÎÆâ»þ·×¤òÀµ³Î¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
