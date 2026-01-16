¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤¬¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤ÎÂ©»Ò¡¦¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¤È2030Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó±äÄ¹
¡¡¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï15Æü¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥·¥á¥ª¥Í¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß23ºÐ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤ÎÂ©»Ò¡£2019Ç¯9·î¤Ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢2022Ç¯7·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¤È¾º³Ê¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥µ¥é¥´¥µ¡¢¥¢¥é¥Ù¥¹¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤È¡¢2024Ç¯7·î¤«¤é¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¤Ï¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³Éüµ¢¸å¤Î1Ç¯È¾¤Ç¸ø¼°Àï77»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·8¥´¡¼¥ë16¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·2¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¾Íè¤Î·ÀÌó¤Ï2028Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë2Ç¯´Ö±äÄ¹¤·2030Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤Ë¥µ¥¤¥ó¡£Éã¿Æ¤Î²¼¤Ç¡¢¹¹¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸½ºß23ºÐ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤ÎÂ©»Ò¡£2019Ç¯9·î¤Ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢2022Ç¯7·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¤È¾º³Ê¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥µ¥é¥´¥µ¡¢¥¢¥é¥Ù¥¹¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤È¡¢2024Ç¯7·î¤«¤é¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¤Ï¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³Éüµ¢¸å¤Î1Ç¯È¾¤Ç¸ø¼°Àï77»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·8¥´¡¼¥ë16¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·2¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¾Íè¤Î·ÀÌó¤Ï2028Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë2Ç¯´Ö±äÄ¹¤·2030Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤Ë¥µ¥¤¥ó¡£Éã¿Æ¤Î²¼¤Ç¡¢¹¹¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£