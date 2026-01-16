Ä¹ºê¤Ç2ÅÙ¤ÎJ1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¡¢FW¥Õ¥¢¥ó¥Þ¡¦¥Ç¥ë¥¬¥É¤¬·ÀÌóËþÎ»¤ÇÂàÃÄ
¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï16Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍFW¥Õ¥¢¥ó¥Þ¡¦¥Ç¥ë¥¬¥É¤Î·ÀÌóËþÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß35ºÐ¤Î¥Õ¥¢¥ó¥Þ¡¦¥Ç¥ë¥¬¥É¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ä¥®¥ê¥·¥ã¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¡¢2017Ç¯¤ËÄ¹ºê¤Ë²ÃÆþ¤·J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ê¸½¡§RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2023Ç¯¤ËÄ¹ºê¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¤Ç¤Ï¹ç·×5¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡¢J1¤Ç31»î¹ç6ÆÀÅÀ¡¢J2¤Ç121»î¹ç54ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£2023¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï26ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢J2ÆÀÅÀ²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Âè27Àá°Ê¹ß¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç19»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤ë¤â¥Á¡¼¥à2°Ì¤Î7ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·J1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¡£2017¥·¡¼¥º¥ó¤â11ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·J1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2ÅÙ¤ÎÄ¹ºê¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬ÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¢¥ó¥Þ¡¦¥Ç¥ë¥¬¥É¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤ÇÄ¹ºê¤È¤¤¤¦³¹¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤¬»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îºâ»º¤Ç¤¹¡£2ÅÙ¤ÎJ1¾º³Ê¤ò¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¶¦¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Âô»³¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤È°¦¾ð¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
