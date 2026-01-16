°ÛÎã¤Î¹¥¾ò·ï¡¢26Ç¯ÊÆ¹ñ³ô¤Ç¹¥µ¡¤òÄÏ¤á¡ãÂ¼¾¾°ìÇ·¡¦ÊÆ¹ñ³ôÅê»ñ¤ÎÍå¿ËÈ×¡ä
¢¡¾å¾º´ðÄ´¤¬Â³¤¯À¤³¦¤Î³ô¼°»Ô¾ì
¡¡2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬26.2¡ó¡¢±Ñ¹ñFTSE100¤Ï21.5¡ó¡¢¥É¥¤¥ÄDAX¤Ï23.0¡ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢MIB¤Ï31.4¡ó¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óIBEX¤Ï49.2¡ó¡¢´Ú¹ñKOSPI¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï75.6¡ó¤È¡¢Àè¿Ê¹ñ»Ô¾ì¤Î³ô²Á¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂç¤¤¯¾å¾º¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤ÏS&P500¼ï»Ø¿ô¤¬16.4¡ó¡¢ ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤¬20.4¡ó¡¢¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤¬13.0¡ó¤È·øÄ´¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èæ³ÓÅªÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¾å¾ºÎ¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦Åª¤Ë³ô²Á¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿Í×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢24Ç¯¤è¤ê³Æ¹ñ¤Î¶âÍ»´ËÏÂ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢À¤³¦Æ±»þ¿Ê¹Ô¤ÇÂç¤¤ÊÎ®Æ°ÀÁê¾ì¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Íø²¼¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡¹¤Ï¡¢·Êµ¤¸åÂà¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Êµ¤¤¬Äì·ø¤¤¾õ¶·²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶âÍ»Àµ¾ï²½¤òÂçµÁÌ¾Ê¬¤È¤·¤ÆÍø²¼¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¤â³Ú´ÑÅª¤Ë¤Ê¤ì¤ëÍø²¼¤²¶ÉÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë³Æ¹ñ¤Ï¡¢ºâÀ¯³ÈÄ¥À¯ºö¤âÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¤³¦Åª¤ËÊ¿»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ÈºâÀ¯À¯ºö¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¤¬Æ±»þ¤ËÆ§¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¶âÍ»Áê¾ì¤È¶ÈÀÓÁê¾ì¤¬º®¤¸¤ê¹ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¶Ë¤á¤ÆÎÉ¹¥¤Ê´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¹½¿Þ¤Ï26Ç¯¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ËÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢À¤³¦¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï°ºàÎÁ¤Ë¶¯¤¯¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¾å¾º´ðÄ´¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢26Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ³ô¤Î¥ー¥ïー¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖCatch the tides!¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¡ÖTides¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖÄ¬ÌÜ¤È¤«µ¡²ñ¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡¢°Ê²¼¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë5¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤äÂ¤¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÖCatch the tides.¡×¤Ç¡Ö¹¥µ¡¤òÄÏ¤á¡×¤¯¤é¤¤¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¥Ç¥£ー¥ë¡¢³Æ¹ñ¤ÎÂÐÊÆµð³ÛÅê»ñ¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¤Ø
¡¡¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖTAX¡ÊÀÇ¶â¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£25Ç¯7·î¤Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢´ÇÈÄÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ë¡ÖOne Big Beautiful Bill Act¡Ê1¤Ä¤ÎÂç¤¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤Ë¡°Æ¡Ë¡×¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¡£ÊÆ¹ñÌ±¤¬¤½¤Î²¸·Ã¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢26Ç¯2·î～4·îº¢¤ÎÀÇ´ÔÉÕ¤À¡£¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°ìÀ¤ÂÓÅö¤¿¤ê1000¥É¥ë～2000¥É¥ë¤Î´ÔÉÕ¶â¤¬ÎãÇ¯¤è¤ê¤â¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿ÀÇÀ©¤Ë¤è¤ë²¸·Ã¤¬¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Î²¼»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÀÇÀ©Ë¡¡ÊOBBBAË¡¡Ë¤Ï¸Ä¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í´ë¶È¤ËÂç¤¤Ê²¸·Ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤À¡£ÍÍ¡¹¤ÊÀÇ¹µ½üÅù¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤Î¼Â¸úÀÇÎ¨¤Ï10¡óÂæÁ°È¾¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÊÆ´ë¶È¤Î¶¥Áè¤òÍ¥°Ì¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖInvestment¡ÊÅê»ñ¡Ë¡×¤À¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢½¢Ç¤¤«¤é1Ç¯´Ö¤Ç³°¹ñ¤«¤éÌó10Ãû¥É¥ë¤ÎÅê»ñ°Æ·ï¤Î¥Ç¥£ー¥ë¤ò·ë¤ó¤À¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÈÌó6Ãû¥É¥ë¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤ÈÌó4Ãû¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤À¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¤Ï5500²¯¥É¥ë¡¢´Ú¹ñ¤È¤Ï3500²¯¥É¥ë¡¢EU¡Ê²¤½£Ï¢¹ç¡Ë¤ÏÌ±´Ö¤Ç6000²¯¥É¥ë¤Ê¤É¤À¡£26Ç¯¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÅê»ñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¡¢³¤³°¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÀÇÀ©Ë¡¤Ë¤ª¤±¤ëÀßÈ÷Åê»ñ²ÃÂ®¤â½ÅÍ×¤À¡£¤³¤ÎÀÇË¡¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ»Ë¾å¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¹©¾ì¤ä·úÀßÊª¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¨»þ½þµÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï39Ç¯¤Î¸º²Á½þµÑ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î°ÛÎã¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢¹©¾ì¤ÎÃå¹©¤¬25Ç¯～28Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¡¢2030Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¹©¾ì¤¬²ÔÆ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ26Ç¯¡¢27Ç¯¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¹©¾ì¤äÀ¸»ºÍÑ·úÃÛÊª¤ÎÅê»ñ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë´ØÏ¢Åê»ñ¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢ÅÅÎÏ´ØÏ¢¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ°ÕÍß¤â²¢À¹¤À¡£AI´ØÏ¢Åê»ñ¤Ï¡¢²áÂçÅê»ñ¤È¤Î·üÇ°¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à ¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È ¡¢¥á¥¿¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥º ¤òÉ®Æ¬¤È¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÂ¸Ë´¤ò¤«¤±¤¿Åê»ñ¹çÀï¤ÎºÇÃæ¤Ë¤¢¤ê¡¢Åê»ñ¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÃû¸õ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿³Æ½£¤äÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤«¤é¡¢µðÂç¤ÊÅÅÎÏ¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ·×²è¤¬¼¡¡¹¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÁ÷ÅÅÌÖ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢µðÂç¤Ê¼ûÍ×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£